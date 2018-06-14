«Сами не ожидали такой победы»

Сборная России добилась исторической победы, разгромив Саудовскую Аравию в первом матче на чемпионате мира — 2018.

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Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции рассказал, что после игры ему позвонил президент страны Владимир Путин.

«После финального свистка звонил мне глава страны, поздравил и попросил поблагодарить ребят за хороший матч»,

— заявил главный тренер национальной команды.

Два мяча из пяти за сборную России забил полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев. После финального свистка хавбека, который вышел в середине первого тайма на замену после травмы Алана Дзагоева, признали лучшим игроком встречи. В общении с журналистами игрок не смог подобрать слов, чтобы описать свои эмоции.

«Не могу подобрать слов, чтобы рассказать, что чувствую сейчас, мечтой было уже просто попасть в заявку команды на турнир.

Я просто рад, что удалось помочь команде, рад за свою семью, которая долго мучилась с моими травмами», — начал Черышев.

«Набранные очки не дают нам права выйти из группы, так что надо продолжать бороться. Мы показали хороший результат, однако сборной России нельзя расслабляться, иначе мы рискуем вылететь. Нам необходимо продолжать трудиться», — продолжил игрок.

«Мой второй гол будет лучшим на турнире? Нет! Надеюсь, что самый красивый мне еще предстоит забить», — на оптимистичной ноте завершил свою речь полузащитник сборной России.

Нападающий Артем Дзюба забил гол через 89 секунд после того, как вышел на замену во втором тайме. За два дня до матча форвард обращался к болельщикам национальной команды с призывом объединиться. После игры футболист поблагодарил фанатов за отклик.

«Огромное спасибо болельщикам, что услышали мой призыв. Я получил много пожеланий, люди откликнулись. Спасибо тем, кто пришел на стадион, тем, кто смотрел по телевизору, — чувствовалась поддержка», — начал Дзюба.

Кроме того, форвард ответил, что сборная России не ожидала победить с таким крупным счетом.

«Все счастливы, мы сами не ожидали такой крупной победы,

но впереди сильные соперники, необходимо обязательно выигрывать, чтобы выйти из группы», — заявил Дзюба в эфире Первого канада.

Автор последнего гола в ворота Саудовской Аравии Александр Головин отметил, что не чувствует себя главным героем стартового матча чемпионата мира.

«Главным героем я себя не чувствую, играла хорошо вся команда. Мы подготовились, выложились и дали бой.

Кто не смотрел игру, судя по счету может сказать, что было легко, но они хорошо владели мячом, моментами было очень тяжело», — заявил полузащитник ЦСКА.

Кроме того, футболист отметил, что команда не чувствовала давления перед стартовой игрой чемпионата мира. «Было только волнение. Мы ни о чем не думали, просто готовились к своей игре. Как получилось — так и получилось», — заключил Головин.

Автор первого мяча сборной России Юрий Газинский заявил о том, что в матче с Саудовской Аравией исполнилась его мечта. «Задачей сборной России было забить как можно больше мячей, что нам и удалось сделать. Всегда приятно становиться автором гола, особенно на таких крупных турнирах.

Я невероятно рад, что забил, хорошая подача, и я был на дальней штанге. Сбылась моя мечта детства, к тому же на домашнем чемпионате мира.

Да, есть доля везения, но в первую очередь — это моя работа, я трудился и шел к этому. Впереди матч с Египтом, необходимо хорошо к нему подготовиться», — заявил Газинский.

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев был заменен в середине первого тайма. Тяжесть повреждения пока неизвестен.

«Травма Дзагоева — это потеря, как и любого футболиста из нашей команды, который получает травму. В следующем матче сборной России необходимо сыграть качественно.

Победа над Саудовской Аравией — это сильные эмоции, поддержка болельщиков, и пока это тяжело переварить.

Давление на сборную было колоссальным, но нам нельзя расслабляться — впереди еще два матча», — заявил Газинский.

Свой следующий матч сборная России проведет 19 июня против национальной команды Египта. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет следить за ходом поединка в текстовой онлайн-трансляции.

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