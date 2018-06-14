Первый блин: как сборные России и СССР начинали мундиали

Первый среди первых

Чемпионат мира по футболу — 2018 станет для сборной России/СССР первым домашним в истории и уже 11-м по счету в целом. Впервые в рамках мундиаля национальная команда выступила еще в далеком 1958 году, когда вместе с 15 другими коллективами соревновалась за престижный трофей на территории Швеции, где тогда и проходил турнир. По результатам жеребьевки советские футболисты оказались в четвертом квартете в крайне грозной компании — на групповом этапе подопечным Гавриила Качалина, всего два года назад добившимся олимпийского золота Мельбурна, предстояло сразиться с бразильцами, англичанами и австрийцами.

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Историческое знакомство советской команды с финальными раундами ЧМ состоялось 8 июня в Гетеборге, где действующих олимпийских чемпионов экзаменовали британские игроки. Особого страха в связи со встречей против родоначальников вида спорта в сборной СССР не испытывали — отечественный футбол тогда находился в отличном состоянии, да и незадолго до старта мундиаля оппоненты в рамках товарищеского матча разошлись миром (1:1), так что какой-то «космической бездны» между коллективами не было и близко. Ситуацию, однако, сильно осложняли кадровые трудности — по разным причинам Качалин не мог использовать против англичан Эдуарда Стрельцова, Михаила Огонькова, Игоря Нетто и Бориса Татушина.

Но даже без целого ряда ведущих футболистов команде СССР удалось серьезно потрепать нервы маститым визави — за 25 минут до конца основного времени «львы» усилиями Никиты Симоняна и Александра Иванова «горели» 0:2.

Правда, добиться победы советскому коллективу в итоге все-таки не удалось: благодаря расточительности соперников и ошибке судьи, назначившего в концовке спорный пенальти, Англия ушла от неприятного поражения, перенеся очные разборки с идеологическим противником на ближайшее будущее. Это самое «будущее», как оказалось, наступило даже слишком быстро: по итогам трех туров сборные имели равные показатели, и был назначен дополнительный матч, в котором подопечные Качалина добились минимальной победы.

На этом, правда, успехи СССР в Швеции и закончились — уже в четвертьфинале советские футболисты оказались слабее хозяев турнира (0:2) и покинули планетарное первенство.

Разгром как предвестник успеха

И поныне самым успешным для отечественной сборной чемпионатом мира остается турнир 1966 года, проходивший на территории все той же Англии — там советские футболисты стали четвертыми, лишь чудом не попав в медали.

Справедливости ради, тогда такие результаты хоть и радовали, но каким-то чудом не казались: команда СССР регулярно участвовала в решающих раундах крупных мировых форумов, частенько «била» признанных титанов вида спорта, а с момента своего дебюта на ЧМ успела стать золотым и серебряным призером Евро.

Несложно догадаться, какие ожидания были у игроков северокорейского коллектива, первых соперников СССР по мундиалю-1966, ранее на таком высоком уровне никогда не выступавших.

Никаких сенсаций в результате и не случилось: дублю Эдуарда Малофеева, а также гол Анатолия Банишевского помогли советской сборной добиться разгромной победы и приблизиться тем самым к заветному плей-офф. Уже там подопечные Николая Морозова одолели венгров (2:1), а затем с тем же счетом уступили в полуфинале ФРГ и в матче за третье место — португальцам.

Что удивительно, так это итоговый результат КНДР — дебютант сумел собраться после стартового разгрома в группе и в итоге даже попал в четвертьфинал, оставив за бортом чилийцев с итальянцами.

Сказка, к слову, могла продлиться и еще чуть подольше — в 1/4 финала северокорейцы аж трижды огорчили Португалию, но у той был легендарный Эйсебио, оформивший покер.

Испуганные бразильцы

Не сыграв из-за провалов в квалификации, а также политических мотивов в ФРГ-1974 и Аргентине-1978, сборная СССР вернулась в мировой футбольный «бомонд» на просторах Испании, где чемпионат планеты проходил в 1982-м. Уже на первом групповом раунде советским футболистам, ведомым культовым тренером Константином Бесковым, предстояло выжить в квартете с Новой Зеландией, Шотландией и, конечно же, Бразилией, на тот момент трехкратным триумфатором мундиалей и просто одной из сильнейших по составу сборных современности.

К счастью, отечественная команда подготовилась к турниру должным образом и еще в первом туре едва не сотворила шокирующую сенсацию — звездные бразильцы вплоть до самой концовки бесславно уступали со счетом 0:1 (гол забил Андрей Баль). И хоть в итоге СССР в этой встрече не удалось не просто победить, но и даже отстоять ничью (сказку испортили Сократес и Эдер), все стало понятно: Бесков привез в Испанию реальную силу.

Правда, высоко взобраться советской сборной на том турнире все-таки не удалось: преодолев первый этап, отечественная команда достойна выступила и во втором раунде, где выиграла у Бельгии и разошлась миром с Польшей, однако дальше благодаря лучшей разнице пошли поляки…

6:0

Всего спустя четыре года после минорного расставания с Испанией советские футболисты отправились покорять другой солнечный мундиаль — в 1986-м турнир проходил в Мексике. И начиналось все тогда максимально радужно: самобытная команда Валерия Лобановского стала первой в квартете с очень грозной Францией, Венгрией и Канадой. Особо сильно досталось мадьярам — в их ворота советские игроки отправили шесть безответных мячей, при этом не реализовав пенальти.

Возможно, именно из-за случившейся на групповом этапе «легкой прогулки» далее и нашлось место трагедии. В 1/8 финала сборная была обязана проходить бельгийцев, однако зачем-то позволила втянуть себя в изматывающую «перестрелки» и уступила в овертайме — 3:4.

Трагедия Акинфеева

Именно для сборной России предстоящий чемпионат мира станет уже четвертым в истории. Однако несмотря ни на количество попыток, ни на вполне себе проходимых оппонентов по групповому раунду, отечественная команда еще никогда не пробивалась в плей-офф мундиаля. Собственно, именно так все случилось и в 2014 году в Бразилии — и во многом неудачный результат стал итогом фиаско в стартовом матче первенства.

В оном команда именитого итальянца Фабио Капелло встречалась с Южной Кореей, явно не самым сильным представителем того турнира — шел второй тайм, россияне владели небольшим игровым преимуществом, тогда как азиаты явно не знали, что вообще делать.

К сожалению, все испортил случай — не имея вариантов для продолжения атаки, Ли Гын Хо «пальнул» по центру ворот с дальней дистанции сугубо ради предотвращения опасного контрвыпада, однако бессменный голкипер сборной России Игорь Акинфеев не сумел справиться с простым ударом, фактически самостоятельно отправив снаряд в сетку.

Уже ближе к финальному свистку россияне ушли от поражения усилиями Александра Кержакова, но вкупе с проигрышем Бельгии (0:1) и ничьей с Алжиром (1:1) та потеря очков все же лишила команду первого в истории плей-офф ЧМ.

Итого

В своей истории сборная СССР/России в десяти стартовых матчах чемпионатов мира одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения, общий счет этих поединков составил 17:9. Остается лишь надеяться, что уже сегодня эта статистика еще чуть улучшится.

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