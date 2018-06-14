Первый блин: как сборные России и СССР начинали мундиали

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
14
15
16
17
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19
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21
22
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18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
Саудовская АравияС. Аравия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ЕгипетЕгипет
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
Первый блин: как сборные России и СССР начинали мундиали

Как отечественная сборная стартовала на чемпионатах мира

Всего пару часов осталось до начала чемпионата мира по футболу — 2018, который откроется в «Лужниках» матчем между сборными России и Саудовской Аравии. «Газета.Ru» тем временем вспоминает о самых ярких (во всех смыслах) стартовых встречах команды СССР/России в истории мундиалей.

Первый среди первых

Чемпионат мира по футболу — 2018 станет для сборной России/СССР первым домашним в истории и уже 11-м по счету в целом. Впервые в рамках мундиаля национальная команда выступила еще в далеком 1958 году, когда вместе с 15 другими коллективами соревновалась за престижный трофей на территории Швеции, где тогда и проходил турнир. По результатам жеребьевки советские футболисты оказались в четвертом квартете в крайне грозной компании — на групповом этапе подопечным Гавриила Качалина, всего два года назад добившимся олимпийского золота Мельбурна, предстояло сразиться с бразильцами, англичанами и австрийцами.

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Историческое знакомство советской команды с финальными раундами ЧМ состоялось 8 июня в Гетеборге, где действующих олимпийских чемпионов экзаменовали британские игроки. Особого страха в связи со встречей против родоначальников вида спорта в сборной СССР не испытывали — отечественный футбол тогда находился в отличном состоянии, да и незадолго до старта мундиаля оппоненты в рамках товарищеского матча разошлись миром (1:1), так что какой-то «космической бездны» между коллективами не было и близко. Ситуацию, однако, сильно осложняли кадровые трудности — по разным причинам Качалин не мог использовать против англичан Эдуарда Стрельцова, Михаила Огонькова, Игоря Нетто и Бориса Татушина.

Но даже без целого ряда ведущих футболистов команде СССР удалось серьезно потрепать нервы маститым визави — за 25 минут до конца основного времени «львы» усилиями Никиты Симоняна и Александра Иванова «горели» 0:2.

Правда, добиться победы советскому коллективу в итоге все-таки не удалось: благодаря расточительности соперников и ошибке судьи, назначившего в концовке спорный пенальти, Англия ушла от неприятного поражения, перенеся очные разборки с идеологическим противником на ближайшее будущее. Это самое «будущее», как оказалось, наступило даже слишком быстро: по итогам трех туров сборные имели равные показатели, и был назначен дополнительный матч, в котором подопечные Качалина добились минимальной победы.

На этом, правда, успехи СССР в Швеции и закончились — уже в четвертьфинале советские футболисты оказались слабее хозяев турнира (0:2) и покинули планетарное первенство.

Разгром как предвестник успеха

И поныне самым успешным для отечественной сборной чемпионатом мира остается турнир 1966 года, проходивший на территории все той же Англии — там советские футболисты стали четвертыми, лишь чудом не попав в медали.

Справедливости ради, тогда такие результаты хоть и радовали, но каким-то чудом не казались: команда СССР регулярно участвовала в решающих раундах крупных мировых форумов, частенько «била» признанных титанов вида спорта, а с момента своего дебюта на ЧМ успела стать золотым и серебряным призером Евро.

Несложно догадаться, какие ожидания были у игроков северокорейского коллектива, первых соперников СССР по мундиалю-1966, ранее на таком высоком уровне никогда не выступавших.

Никаких сенсаций в результате и не случилось: дублю Эдуарда Малофеева, а также гол Анатолия Банишевского помогли советской сборной добиться разгромной победы и приблизиться тем самым к заветному плей-офф. Уже там подопечные Николая Морозова одолели венгров (2:1), а затем с тем же счетом уступили в полуфинале ФРГ и в матче за третье место — португальцам.

Что удивительно, так это итоговый результат КНДР — дебютант сумел собраться после стартового разгрома в группе и в итоге даже попал в четвертьфинал, оставив за бортом чилийцев с итальянцами.

Сказка, к слову, могла продлиться и еще чуть подольше — в 1/4 финала северокорейцы аж трижды огорчили Португалию, но у той был легендарный Эйсебио, оформивший покер.

Испуганные бразильцы

Не сыграв из-за провалов в квалификации, а также политических мотивов в ФРГ-1974 и Аргентине-1978, сборная СССР вернулась в мировой футбольный «бомонд» на просторах Испании, где чемпионат планеты проходил в 1982-м. Уже на первом групповом раунде советским футболистам, ведомым культовым тренером Константином Бесковым, предстояло выжить в квартете с Новой Зеландией, Шотландией и, конечно же, Бразилией, на тот момент трехкратным триумфатором мундиалей и просто одной из сильнейших по составу сборных современности.

К счастью, отечественная команда подготовилась к турниру должным образом и еще в первом туре едва не сотворила шокирующую сенсацию — звездные бразильцы вплоть до самой концовки бесславно уступали со счетом 0:1 (гол забил Андрей Баль). И хоть в итоге СССР в этой встрече не удалось не просто победить, но и даже отстоять ничью (сказку испортили Сократес и Эдер), все стало понятно: Бесков привез в Испанию реальную силу.

Правда, высоко взобраться советской сборной на том турнире все-таки не удалось: преодолев первый этап, отечественная команда достойна выступила и во втором раунде, где выиграла у Бельгии и разошлась миром с Польшей, однако дальше благодаря лучшей разнице пошли поляки…

6:0

Всего спустя четыре года после минорного расставания с Испанией советские футболисты отправились покорять другой солнечный мундиаль — в 1986-м турнир проходил в Мексике. И начиналось все тогда максимально радужно: самобытная команда Валерия Лобановского стала первой в квартете с очень грозной Францией, Венгрией и Канадой. Особо сильно досталось мадьярам — в их ворота советские игроки отправили шесть безответных мячей, при этом не реализовав пенальти.

Возможно, именно из-за случившейся на групповом этапе «легкой прогулки» далее и нашлось место трагедии. В 1/8 финала сборная была обязана проходить бельгийцев, однако зачем-то позволила втянуть себя в изматывающую «перестрелки» и уступила в овертайме — 3:4.

Трагедия Акинфеева

Именно для сборной России предстоящий чемпионат мира станет уже четвертым в истории. Однако несмотря ни на количество попыток, ни на вполне себе проходимых оппонентов по групповому раунду, отечественная команда еще никогда не пробивалась в плей-офф мундиаля. Собственно, именно так все случилось и в 2014 году в Бразилии — и во многом неудачный результат стал итогом фиаско в стартовом матче первенства.

В оном команда именитого итальянца Фабио Капелло встречалась с Южной Кореей, явно не самым сильным представителем того турнира — шел второй тайм, россияне владели небольшим игровым преимуществом, тогда как азиаты явно не знали, что вообще делать.

К сожалению, все испортил случай — не имея вариантов для продолжения атаки, Ли Гын Хо «пальнул» по центру ворот с дальней дистанции сугубо ради предотвращения опасного контрвыпада, однако бессменный голкипер сборной России Игорь Акинфеев не сумел справиться с простым ударом, фактически самостоятельно отправив снаряд в сетку.

Уже ближе к финальному свистку россияне ушли от поражения усилиями Александра Кержакова, но вкупе с проигрышем Бельгии (0:1) и ничьей с Алжиром (1:1) та потеря очков все же лишила команду первого в истории плей-офф ЧМ.

Итого

В своей истории сборная СССР/России в десяти стартовых матчах чемпионатов мира одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения, общий счет этих поединков составил 17:9. Остается лишь надеяться, что уже сегодня эта статистика еще чуть улучшится.

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