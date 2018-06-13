Гассиев отказал Усику ради американца

Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором должны встретиться россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик, грозит превратиться в фарс. Бой уже два раза откладывался — по причине изменения места и из-за травмы Усика, а теперь появилась еще одна, третья причина: стороны не могут завершить переговоры по условиям боя. На портале Boxingtalk появилась информация, что

Гассиев готов вновь отложить поединок с украинцем на неопределенный срок и провести другой, промежуточный бой с малоизвестным американцем Эндрю Табити.

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Таким образом, 28-летний уроженец Чикаго станет этакой палочкой-выручалочкой для россиянина, чтобы упорная подготовка не прошла напрасно и зрители увидели хоть какое-то шоу. Справедливости ради стоит отметить, что

статистика у Табити довольно впечатляющая: он одержал победу во всех 16 поединках на профессиональном ринге, из них 11 — нокаутом.

Тем не менее официальные представители Усика пока наотрез отказываются говорить о реальности такого развития событий. Промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что вообще впервые слышит о возможной замене его подопечного на американца.

«Честно говоря, я так же, как и все, прочитал эту новость в интернете.

Такое известие нас действительно удивило, и я хочу сказать, не только нас. Мы общались с тренером Гассиева — они готовятся к поединку именно с Усиком, —

приводит слова промоутера «Чемпионат.com». — Пока не могу сказать, откуда взялась такая информация, ведь сегодня мы еще не связывались с организаторами, то есть с WBSS».

Красюк также выразил надежду на то, что окончательная дата боя станет известна в самое ближайшее время, и отметил, что Усик планирует привести себя в идеальное состояние к 21 июля.

«Где именно проходит тренировочной лагерь? Пока это секрет.

Могу лишь сказать, что Саша проводит тренировки полным ходом и находится, как говорится, в полном заряде. В ближайшее время у него уже начнутся спарринги.

Получается, что пока время на нас не давит. Если нам объявят другую дату или место, для нас это не будет иметь особого значения», — заверил представитель украинского боксера.

Заслуженный тренер России и первый наставник Гассиева Виталий Сланов также исключил возможность боя с Табити.

«У Мурата контракт с организаторами Всемирной боксерской суперсерии. Он не может проводить другие поединки до финала — это исключено», —

цитирует специалиста информагентство «Рес».

Напомним, изначально бой был назначен на 11 мая и должен был пройти в Джидде — городе в западной части Саудовской Аравии. Однако в ходе подготовки возникло немало трудностей при оформлении визы как для участников бойцовского вечера WBSS, так и для их фанатов.

В связи с многочисленными проблемами организаторы суперсерии братья Зауэрланды приняли решение перенести бой с весны на лето.

«Сейчас мы выбираем новые даты и арены для летних финалов. Усик — Гассиев и Джордж Гроувз — Каллум Смит (финалисты WBSS в среднем весе. — «Газета.Ru») — это большие бои, и мы хотим, чтобы все было правильно», — писали тогда Зауэрланды в своем официальном твиттере.

Россия тут же внесла свою заявку на проведение мероприятия в Москве. Предполагалось, что событие может состояться 21 июня.

«Мы сделали предложение о проведении боя в столице нашей страны. Теперь руководство суперсерии проведет совещание внутри компании и примет решение.

Помимо Москвы есть варианты — Рига, Великобритания, Австралия. Решение должно быть принято на следующей неделе: в понедельник или вторник», — говорил генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев.

Однако точное место и дата боя так и не стали известны: Усику не понравилась идея проведения поединка на «вражеской» территории.

«Этот бой точно будет не в России. Нет, конечно же, может быть и в России, но тогда точно без Александра Усика», —

цитировал спортсмена портал Sport.ua.

Промоутер боксера Красюк тогда подробно объяснял, почему никто не сможет принудить украинца выступать в Москве.

«Дело в том, что российская сторона никоим образом не причастна к самому Александру. Мы подписывали контракт со швейцарской компанией, которая является организатором Всемирной боксерской суперсерии. И все наши отношения в рамках WBSS строятся исключительно через нее.

Своего согласия на поединок в России мы не давали, а заставить Усика боксировать в Москве российская сторона не может», —

подчеркивал Красюк.

Вскоре после этих заявлений Усик сообщил, что травмировал руку в своем тренировочном лагере, и бой придется отложить на еще более поздний срок.

«У команды Гассиева прошу прощения за неудобства. Это спорт и так бывает. Друзья, спасибо за поддержку, чуть подождите. Мир любит сильных», — заявил украинец в своем инстаграме.

Теперь, если Гассиев решит провести промежуточный бой с Табити, финал суперсерии может отложиться на еще более неопределенный срок. И тот факт, что вокруг даты и места поединка все еще столько неясностей, лишь усиливает данные опасения.

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