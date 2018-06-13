«Успокаивает одно: русские могут собраться на важный матч»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
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18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1– X– П2–
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1– X– П2–
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1– X– П2–
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1– X– П2–
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1– X– П2–
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1– X– П2–
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1– X– П2–
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1– X– П2–
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1– X– П2–
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1– X– П2–
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1– X– П2–
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1– X– П2–
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1– X– П2–
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1– X– П2–
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1– X– П2–
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1– X– П2–
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1– X– П2–
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1– X– П2–
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1– X– П2–
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1– X– П2–
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1– X– П2–
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1– X– П2–
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1– X– П2–
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1– X– П2–
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1– X– П2–
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1– X– П2–
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1– X– П2–
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1– X– П2–
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1– X– П2–
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1– X– П2–
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1– X– П2–
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1– X– П2–
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1– X– П2–
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1– X– П2–
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
Саудовская АравияС. Аравия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ЕгипетЕгипет
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
«Успокаивает одно: русские могут собраться на важный матч»

Балахнин: сборная России сильнее Саудовской Аравии и Египта

Сборная России готовится открыть чемпионат мира по футболу матчем с Саудовской Аравией. В интервью «Газете.Ru» своим мнением о предстоящей встрече поделились экс-полузащитник московских ЦСКА и «Спартака» Андрей Афанасьев и бывший тренер сборной России Сергей Балахнин.

— Что вы думаете по поводу матча открытия чемпионата мира Россия — Саудовская Аравия?

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Экс-полузащитник московских ЦСКА, «Торпедо», «Спартака» и сборной России Андрей Афанасьев: Очень тяжело сказать, что я думаю. Как истинный россиянин, я надеюсь, что все будет хорошо, но на душе пока не очень спокойно. Хотя, естественно, я верю в нашу сборную.

Если мы не будем обыгрывать Саудовскую Аравию, то я даже не знаю...

Не хочу сказать, что это очень слабая команда: раз уж вышла из своей группы на чемпионат мира, значит, не все так просто. Но наши обязаны победить, потому что это открытие, праздник, много болельщиков придет... И сборная должна порадовать нас победой.

Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин: У меня большие ожидания от чемпионата в целом, а не только от этой игры, даже несмотря на то что это матч сборной России. Опасений каких-то нет, а оценивать нашу команду будем по факту, когда она выступит.

— Можно ли сказать, что игра с Саудовской Аравией является для России ключевой во всей группе, и если сейчас наша команда не возьмет три очка, то дальше будет уже почти нереально выйти в плей-офф?

А. А.: Ну почему? На мировом первенстве мы всякое видали. Бывало, что команды первую игру проигрывали, потом дважды побеждали, выходили из группы и завоевывали медали.

Нельзя сказать, что если сборная России неудачно сыграет с аравийцами, то это уже все, конец. Но желательно стартовать с победы для настроения и тонуса. Будет очень обидно и неприятно, если наши сыграют даже вничью.

С. Б.: Да нет! На чемпионате Европы в 2008 году мы, например, проиграли в первом матче 0:3 испанцам, а потом вышли из группы и стали призерами. Хотя если по календарю смотреть, сейчас у нас не топ-сборная в соперниках, а Саудовская Аравия, так что тут, конечно, надо выигрывать. Если не сделаем этого, то в дальнейшем могут возникнуть сложности.

Но в любом случае нужно будет идти вперед, ведь Египет и Уругвай вполне можно одолеть — это не такие команды, которых можно назвать непобедимыми.

— Российских футболистов много критиковали за последние товарищеские матчи с Австрией (0:1) и Турцией (1:1). Есть ли что-то, что, напротив, внушает вам надежду в игре национальной команды?

С. Б.:

А надо ли искать позитив? Игры с Австрией и Турцией были неудачными — чего скрывать?

Будем называть все своими именами. Но на то такие матчи и нужны, чтобы идти дальше шаг за шагом. К сожалению, можно сказать, что по сравнению с какими-то предыдущими встречами игра сборной в последнее время ухудшилась, но все равно это ведь были товарищеские матчи.

При всем негативе вокруг я достаточно оптимистично смотрю на шансы нашей сборной выйти в 1/8 финала чемпионата мира. На мой взгляд, Россия сильнее и Саудовской Аравии, и Египта.

При этом мне неинтересно, сколько очков наша команда наберет в группе. Мне интересно, чтобы она вышла в плей-офф и участвовала в турнире дальше. Неважно, как сборная это сделает, я надеюсь на это.

А. А.: Я не понимаю, как можно полностью не выкладываться в каждом матче, ведь игрок обычно забывает на поле, товарищеская эта встреча или нет. Когда люди говорят, что в каких-то играх они берегутся, для меня это неприемлемо. В других сборных, например, звезды могут играть спустя рукава, потому что их силу все и так знают, но они себе этого не позволяют. Вот и наши не должны так.

Меня успокаивает только одно: русские сильны духом. На ответственные матчи они могут собраться и показать хотя бы свой уровень.

А по идее они должны продемонстрировать даже уровень выше, потому что все-таки это домашний чемпионат мира — первый и, я думаю, последний. Не так-то легко стать хозяевами мундиаля дважды. Боюсь, что нас просто не пустят во второй раз. Так что надо воспользоваться этим шансом и выступить по максимуму. Если команда будет сильна духом и ребята сплотятся, то придет успех.

— Как же сплотить сборную?

А. А.:Думаю, Стасик (главный тренер команды Станислав Черчесов«Газета.Ru») найдет какие-то слова, эмоции и сможет донести футболистам. Игроки и сами все прекрасно понимают — возможно, у них больше не будет такого шанса никогда, причем у многих. То, что они играть умеют, — это без сомнения.

Но надо выложить все, что они умеют, прямо здесь и сейчас. Если футболисты смогут это сделать, то мы обыграем Саудовскую Аравию, а там уже разберемся.

— На вопрос, почему сборная России должна победить Саудовскую Аравию, Черчесов ответил: «Потому что мы этого хотим». Насколько боевой настрой может помочь нашей команде справиться со своими слабостями и показать лучший футбол?

С. Б.: Но ведь у команды Саудовской Аравии тоже будет настрой, правильно? Они ведь тоже хотят победить. Чем мы в этом плане круче?

Тут не настрой будет основным фактором, да и говорить о нем сейчас вообще неуместно: все-таки играем дома и это первый матч. В предстоящей игре важнее будут другие вещи — тактические и физические (я имею в виду функциональное состояние игроков). К сожалению, пока мы не знаем, как с этим дела обстоят у сборной, — можем только смотреть и потом говорить по факту. А то, что у нас настрой лучше — это несерьезный разговор.

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