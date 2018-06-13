«Успокаивает одно: русские могут собраться на важный матч»

— Что вы думаете по поводу матча открытия чемпионата мира Россия — Саудовская Аравия?

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Экс-полузащитник московских ЦСКА, «Торпедо», «Спартака» и сборной России Андрей Афанасьев: Очень тяжело сказать, что я думаю. Как истинный россиянин, я надеюсь, что все будет хорошо, но на душе пока не очень спокойно. Хотя, естественно, я верю в нашу сборную.

Если мы не будем обыгрывать Саудовскую Аравию, то я даже не знаю...

Не хочу сказать, что это очень слабая команда: раз уж вышла из своей группы на чемпионат мира, значит, не все так просто. Но наши обязаны победить, потому что это открытие, праздник, много болельщиков придет... И сборная должна порадовать нас победой.

Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин: У меня большие ожидания от чемпионата в целом, а не только от этой игры, даже несмотря на то что это матч сборной России. Опасений каких-то нет, а оценивать нашу команду будем по факту, когда она выступит.

— Можно ли сказать, что игра с Саудовской Аравией является для России ключевой во всей группе, и если сейчас наша команда не возьмет три очка, то дальше будет уже почти нереально выйти в плей-офф?

А. А.: Ну почему? На мировом первенстве мы всякое видали. Бывало, что команды первую игру проигрывали, потом дважды побеждали, выходили из группы и завоевывали медали.

Нельзя сказать, что если сборная России неудачно сыграет с аравийцами, то это уже все, конец. Но желательно стартовать с победы для настроения и тонуса. Будет очень обидно и неприятно, если наши сыграют даже вничью.

С. Б.: Да нет! На чемпионате Европы в 2008 году мы, например, проиграли в первом матче 0:3 испанцам, а потом вышли из группы и стали призерами. Хотя если по календарю смотреть, сейчас у нас не топ-сборная в соперниках, а Саудовская Аравия, так что тут, конечно, надо выигрывать. Если не сделаем этого, то в дальнейшем могут возникнуть сложности.

Но в любом случае нужно будет идти вперед, ведь Египет и Уругвай вполне можно одолеть — это не такие команды, которых можно назвать непобедимыми.

— Российских футболистов много критиковали за последние товарищеские матчи с Австрией (0:1) и Турцией (1:1). Есть ли что-то, что, напротив, внушает вам надежду в игре национальной команды?

С. Б.:

А надо ли искать позитив? Игры с Австрией и Турцией были неудачными — чего скрывать?

Будем называть все своими именами. Но на то такие матчи и нужны, чтобы идти дальше шаг за шагом. К сожалению, можно сказать, что по сравнению с какими-то предыдущими встречами игра сборной в последнее время ухудшилась, но все равно это ведь были товарищеские матчи.

При всем негативе вокруг я достаточно оптимистично смотрю на шансы нашей сборной выйти в 1/8 финала чемпионата мира. На мой взгляд, Россия сильнее и Саудовской Аравии, и Египта.

При этом мне неинтересно, сколько очков наша команда наберет в группе. Мне интересно, чтобы она вышла в плей-офф и участвовала в турнире дальше. Неважно, как сборная это сделает, я надеюсь на это.

А. А.: Я не понимаю, как можно полностью не выкладываться в каждом матче, ведь игрок обычно забывает на поле, товарищеская эта встреча или нет. Когда люди говорят, что в каких-то играх они берегутся, для меня это неприемлемо. В других сборных, например, звезды могут играть спустя рукава, потому что их силу все и так знают, но они себе этого не позволяют. Вот и наши не должны так.

Меня успокаивает только одно: русские сильны духом. На ответственные матчи они могут собраться и показать хотя бы свой уровень.

А по идее они должны продемонстрировать даже уровень выше, потому что все-таки это домашний чемпионат мира — первый и, я думаю, последний. Не так-то легко стать хозяевами мундиаля дважды. Боюсь, что нас просто не пустят во второй раз. Так что надо воспользоваться этим шансом и выступить по максимуму. Если команда будет сильна духом и ребята сплотятся, то придет успех.

— Как же сплотить сборную?

А. А.:Думаю, Стасик (главный тренер команды Станислав Черчесов — «Газета.Ru») найдет какие-то слова, эмоции и сможет донести футболистам. Игроки и сами все прекрасно понимают — возможно, у них больше не будет такого шанса никогда, причем у многих. То, что они играть умеют, — это без сомнения.

Но надо выложить все, что они умеют, прямо здесь и сейчас. Если футболисты смогут это сделать, то мы обыграем Саудовскую Аравию, а там уже разберемся.

— На вопрос, почему сборная России должна победить Саудовскую Аравию, Черчесов ответил: «Потому что мы этого хотим». Насколько боевой настрой может помочь нашей команде справиться со своими слабостями и показать лучший футбол?

С. Б.: Но ведь у команды Саудовской Аравии тоже будет настрой, правильно? Они ведь тоже хотят победить. Чем мы в этом плане круче?

Тут не настрой будет основным фактором, да и говорить о нем сейчас вообще неуместно: все-таки играем дома и это первый матч. В предстоящей игре важнее будут другие вещи — тактические и физические (я имею в виду функциональное состояние игроков). К сожалению, пока мы не знаем, как с этим дела обстоят у сборной, — можем только смотреть и потом говорить по факту. А то, что у нас настрой лучше — это несерьезный разговор.

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