«Хотим, чтобы народ гордился своей сборной»

Всего один день остается до старта чемпионата мира по футболу. В матче открытия сборная России сразится в рамках первого тура группы А с Саудовской Аравии, а 13 июня главный тренер команды Станислав Черчесов и полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов пришли на плановую предматчевую пресс-конференцию, где ответили на вопросы журналистов.

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Главный тренер сборной рассказал о том, как устроен быт команды, отвечая на вопрос, будут ли футболисты проводить в преддверии старта на главном турнире четырехлетия какое-то собрание.

«Ну, есть внутренние командные мероприятия, на которые мы не влияем. Игроки могут собраться, вот вчера и позавчера они играли в «Что? Где? Когда?». В каждой команде есть нюансы, в которые тренерский штаб и руководство не вмешиваются, — рассказал Черчесов.

— Сейчас команда уехала на базу, потом будет обед, отдых, в 18:00 у нас теория. Вчера теорию провели, посмотрели, как наш соперник играет в атаке. Сегодня посмотрим, как играет в обороне.

С Виталием Леонтьевичем [Мутко] говорил с утра, он не смог приехать, возможно, он на ужин подъедет, вместе поужинаем. Потом у каждого футболиста будут свои ритуалы – может, кто бутсы будет чистить, кто-то шипы менять, я не знаю. Я не вмешиваюсь. В 23.00 отбой. На завтра распорядок готов, но не спрашивайте, даже футболисты не знают пока.

Все идет своим чередом. Если футболисты изменят то, что написано в распорядке, то мы на это не влияем, они могут собраться и общаться».

«Поужинаем, соберемся, кто захочет – пообщается, кто захочет – поиграет в бильярд, в плейстейшн. Все как обычно», — добавил Самедов.

Главный тренер сборной рассказал и об атмосфере в коллективе, заодно отметив влияние, которое на российскую сборную оказывает присутствие в заявке 39-летнего центрального защитника ЦСКА Сергея Игнашевича.

«Настроение рабочее, нормальное. Мы провели работу в Австрии, выходим на определенный уровень. Это уже видно. В последней игре с Турцией были видны проблески. Тренировки показали, что мы стали на порядок свежее. Совершенно другое качество тренировок, — отметил Черчесов.

— Что касается Игнашевича, то он всегда был с нами, мы его из виду не упускали. Рады, что он с нами. Это реальная боевая единица. Он объединяет команду и в раздевалке, и на поле».

Присутствовавший в конференц-зале журналист из Польши спросил, не думает ли наставник сборной России о возвращении в варшавскую «Легию», с которой он сделал золотой дубль.

«Во-первых, «Легия» один раз – «Легия» навсегда, – ответил Черчесов. – Приятны такие пожелания, причем не только от болельщиков. Руководители и менеджеры, с кем я работал в Германии и в Австрии, тоже присылают пожелания успеха. Почему-то не поступает пожеланий удачи, поступают пожелания успеха. Потому что удача – женского рода, а успех – мужского.

Что касается «Легии», то я доволен местом, где сейчас нахожусь, и хотелось бы, чтобы это продолжилось еще годы».

Не обошлось и без вопросов о критике, которой подверглись сборная страны и сам ее тренер перед домашним чемпионатом мира, что не в последнюю очередь связано с отсутствие побед в 2018 году и всего двумя ударами в створ в последних товарищеских, или, как говорит сам Черчесов, контрольных встречах с Австрией (0:1) и Турцией (1:1).

«По большому счету, работа сама такая. Убежден, сейчас любого журналиста спросить: все команды и тренеры критику должны принять. Да, доля критики есть. Я практически ничего не читаю, концентрируюсь на своей работе, — заметил рулевой национальной сборной.

— Мы идем своей дорогой. А то, что попали под критику, – это естественное явление. Ее надо правильно воспринимать. Мы не можем на это влиять, мы можем влиять только на свою подготовку, на уровень своей игры.

Тему критики мы с игроками не затрагиваем. Похвала – это тоже критика? Вот, раз мы на этом месте сидим, надо сделать так, чтобы критика стала позитивной. У нас для этого все возможности есть. Мы максимально готовы к игре».

Ответил наставник и на вопрос о том, как пройдет последний день команды перед стартовым матчем домашнего мундиадя.

«Это не рутина, а приятная работа с футболистами. Мы обсудим какие-то вещи в спокойной обстановке. Иногда у нас бывают монологи, бывают диалоги. Сегодня будет обмен мнениями.

Футболист – актер, который делает работу, и надо всегда делиться мнениями. Решение бывает совместным, иногда бывает указание тренера.

Сегодня обсудим, как лучше быть. Потом ужин, как у всех нормальных людей. Тренер тоже бывает человеком. Потом… Потом будет потом».

На вопрос, почему сборная России обыграет Саудовскую Аравию, Черчесов отрезал: «Потому что мы этого хотим».

Сидевшего рядом со своим тренером Самедова спросил о словах Артема Дзюбы, днем ранее эмоционально попросившего болельщиков концентрироваться не на негативе, а на поддержке команды.

«Я думаю, что Артем нашел правильные слова, он говорил от лица команды. Всем хотелось бы, чтобы вокруг команды было больше позитива. Но в любом случае, наверное, мы как футболисты должны создать этот позитив, чтобы от вас он шел, — сказал полузащитник-ветеран.

— В наших руках сейчас есть такая возможность, что мы и постараемся показать на этом турнире. А так, конечно, Артем сказал все по делу.

Мы внутри команды хотим, чтобы народ гордился своей сборной. Очень хотим этого добиться!»

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