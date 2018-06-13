«Хотим, чтобы народ гордился своей сборной»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
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18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.43 X–4.65 П2–9
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–6.65 X–3.65 П2–1.6
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.25 X–2.95 П2–3.65
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–4.2 X–3.3 П2–2.05
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1–1.22 X–6.5 П2–12
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.1 X–3.25 П2–2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.55 X–3.25 П2–1.9
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.3 П2–7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.75 П2–7.75
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–22
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.5 X–4.4 П2–1.42
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.3 X–3.15 П2–3.3
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.05 X–3.3 П2–3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.85 П2–6.35
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.21 X–6.3 П2–15
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–19 X–6.55 П2–1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.67 X–3.65 П2–5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–3 X–3.1 П2–2.5
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–4.75 X–3.35 П2–1.83
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.42 X–4.5 П2–8
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.21 X–6 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.55 X–3.25 П2–2.15
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–5.35 X–3.6 П2–1.7
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
Саудовская АравияС. Аравия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ЕгипетЕгипет
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Победитель четвертьфинала 3
Победитель четвертьфинала 4
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Победитель четвертьфинала 1
Победитель четвертьфинала 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
«Хотим, чтобы народ гордился своей сборной»

Черчесов и Самедов провели пресс-конференцию перед первым матчем ЧМ-2018

В преддверии стартового матча сборной России по футболу против Саудовской Аравии на домашнем чемпионате мира прошла пресс-конференция, на которой на вопросы журналистов ответили главный тренер национальной команды Станислав Черчесов и опытный полузащитник Александр Самедов.

Всего один день остается до старта чемпионата мира по футболу. В матче открытия сборная России сразится в рамках первого тура группы А с Саудовской Аравии, а 13 июня главный тренер команды Станислав Черчесов и полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов пришли на плановую предматчевую пресс-конференцию, где ответили на вопросы журналистов.

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Главный тренер сборной рассказал о том, как устроен быт команды, отвечая на вопрос, будут ли футболисты проводить в преддверии старта на главном турнире четырехлетия какое-то собрание.

«Ну, есть внутренние командные мероприятия, на которые мы не влияем. Игроки могут собраться, вот вчера и позавчера они играли в «Что? Где? Когда?». В каждой команде есть нюансы, в которые тренерский штаб и руководство не вмешиваются, — рассказал Черчесов.

— Сейчас команда уехала на базу, потом будет обед, отдых, в 18:00 у нас теория. Вчера теорию провели, посмотрели, как наш соперник играет в атаке. Сегодня посмотрим, как играет в обороне.

С Виталием Леонтьевичем [Мутко] говорил с утра, он не смог приехать, возможно, он на ужин подъедет, вместе поужинаем. Потом у каждого футболиста будут свои ритуалы – может, кто бутсы будет чистить, кто-то шипы менять, я не знаю. Я не вмешиваюсь. В 23.00 отбой. На завтра распорядок готов, но не спрашивайте, даже футболисты не знают пока.

Все идет своим чередом. Если футболисты изменят то, что написано в распорядке, то мы на это не влияем, они могут собраться и общаться».

«Поужинаем, соберемся, кто захочет – пообщается, кто захочет – поиграет в бильярд, в плейстейшн. Все как обычно», — добавил Самедов.

Главный тренер сборной рассказал и об атмосфере в коллективе, заодно отметив влияние, которое на российскую сборную оказывает присутствие в заявке 39-летнего центрального защитника ЦСКА Сергея Игнашевича.

«Настроение рабочее, нормальное. Мы провели работу в Австрии, выходим на определенный уровень. Это уже видно. В последней игре с Турцией были видны проблески. Тренировки показали, что мы стали на порядок свежее. Совершенно другое качество тренировок, — отметил Черчесов.

— Что касается Игнашевича, то он всегда был с нами, мы его из виду не упускали. Рады, что он с нами. Это реальная боевая единица. Он объединяет команду и в раздевалке, и на поле».

Присутствовавший в конференц-зале журналист из Польши спросил, не думает ли наставник сборной России о возвращении в варшавскую «Легию», с которой он сделал золотой дубль.

«Во-первых, «Легия» один раз – «Легия» навсегда, – ответил Черчесов. – Приятны такие пожелания, причем не только от болельщиков. Руководители и менеджеры, с кем я работал в Германии и в Австрии, тоже присылают пожелания успеха. Почему-то не поступает пожеланий удачи, поступают пожелания успеха. Потому что удача – женского рода, а успех – мужского.

Что касается «Легии», то я доволен местом, где сейчас нахожусь, и хотелось бы, чтобы это продолжилось еще годы».

Не обошлось и без вопросов о критике, которой подверглись сборная страны и сам ее тренер перед домашним чемпионатом мира, что не в последнюю очередь связано с отсутствие побед в 2018 году и всего двумя ударами в створ в последних товарищеских, или, как говорит сам Черчесов, контрольных встречах с Австрией (0:1) и Турцией (1:1).

«По большому счету, работа сама такая. Убежден, сейчас любого журналиста спросить: все команды и тренеры критику должны принять. Да, доля критики есть. Я практически ничего не читаю, концентрируюсь на своей работе, — заметил рулевой национальной сборной.

— Мы идем своей дорогой. А то, что попали под критику, – это естественное явление. Ее надо правильно воспринимать. Мы не можем на это влиять, мы можем влиять только на свою подготовку, на уровень своей игры.

Тему критики мы с игроками не затрагиваем. Похвала – это тоже критика? Вот, раз мы на этом месте сидим, надо сделать так, чтобы критика стала позитивной. У нас для этого все возможности есть. Мы максимально готовы к игре».

Ответил наставник и на вопрос о том, как пройдет последний день команды перед стартовым матчем домашнего мундиадя.

«Это не рутина, а приятная работа с футболистами. Мы обсудим какие-то вещи в спокойной обстановке. Иногда у нас бывают монологи, бывают диалоги. Сегодня будет обмен мнениями.

Футболист – актер, который делает работу, и надо всегда делиться мнениями. Решение бывает совместным, иногда бывает указание тренера.

Сегодня обсудим, как лучше быть. Потом ужин, как у всех нормальных людей. Тренер тоже бывает человеком. Потом… Потом будет потом».

На вопрос, почему сборная России обыграет Саудовскую Аравию, Черчесов отрезал: «Потому что мы этого хотим».

Сидевшего рядом со своим тренером Самедова спросил о словах Артема Дзюбы, днем ранее эмоционально попросившего болельщиков концентрироваться не на негативе, а на поддержке команды.

«Я думаю, что Артем нашел правильные слова, он говорил от лица команды. Всем хотелось бы, чтобы вокруг команды было больше позитива. Но в любом случае, наверное, мы как футболисты должны создать этот позитив, чтобы от вас он шел, — сказал полузащитник-ветеран.

— В наших руках сейчас есть такая возможность, что мы и постараемся показать на этом турнире. А так, конечно, Артем сказал все по делу.

Мы внутри команды хотим, чтобы народ гордился своей сборной. Очень хотим этого добиться!»

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