«Послушаю песню о сборной после чемпионата мира»

Нашумевшая песня известного российского комика Семена Слепакова «Оле-Оле-Оле» за два дня набрала более 3,5 млн просмотров на Youtube. Напомним, композиция посвящена сборной России по футболу, в которой Слепаков предлагает заменить действующего тренера команды Станислава Черчесова другой кандидатурой, а именно — главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

«Рамзан, Рамзан, Рамзан, нас приведет к призам», — поет комик.

Также Слепаков негативно отзывается об отечественной дружине:

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«В общем, все хорошо, но есть одно «но» — команда у нас, прямо скажем, говно».

По сюжету песни сборная России проигрывает ОАЭ (на мировом первенстве в группе А подопечные Черчесова сыграют со сборной Саудовской Аравии. — «Газета.Ru») со счетом 0:2, в связи с чем Кадыров «улетает обратно в Чечню».

Песня Слепакова получила большое количество отзывов и комментариев, которые можно условно разделить на два лагеря — «за» и «против».

Так, например, советский и российский артист Евгений Петросян отрицательно отреагировал на произведение своего коллеги по цеху. По мнению артиста эстрады, глумиться над сборной России в преддверии важного турнира недопустимо.

«Так могут поступать только недоброжелатели нашего государства. У нас сейчас самая главная задача — провести на самом высоком уровне чемпионат мира по футболу и, я бы сказал, превзойти мировой уровень», — заявил Петросян Nation News.

Также известный юморист отметил, что результаты сборной России вторичны, главное — уровень футбола, который команда покажет.

По мнению артиста, выступление отечественной дружины будет во многом зависеть от везения, и несмотря на то, что прогнозы не самые оптимистичные, куражиться тут не стоит.

«Это попахивает большим недоброжелательством. Нельзя путать сатиру с недоброжелательством», — добавил Петросян.

Негативно отреагировал на посыл Слепакова и министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Государственный деятель назвал юмор комика «низкопробным» и предложил ему извиниться перед Кадыровым и российской сборной.

«У Рамзана Ахматовича очень здоровое чувство юмора, и уверяю вас, никакого негатива с его стороны в адрес Слепакова не последует. Но от себя бы я сказал, что Семену было бы нелишне извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже», — заявил министр Чечни.

Многие пользователи, напротив, поддержали Слепакова и его новый «хит». Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко отметил, что песня экс-капитана команды КВН «Сборная Пятигорска» ему понравилась.

«Ну отлично, теперь Слепаков и Кадыров могут стихами и песнями общаться. Просто сказка», — написал Левченко в своем твиттере.

Напомним, что сам Кадыров также отреагировал на нашумевшую композицию. Он отнесся к данному произведению с юмором, ответив Слепакову в форме стихотворения.

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра», — подчеркнул глава Чечни.

Единственное, что расстроило функционера — это результат игры российской сборной с командой из ОАЭ под его руководством.

«Россия со мной проиграла — это непорядок. Приглашаю Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню.

Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное: пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе», — заявил чеченский лидер.

На данную ситуацию обратил внимание и заслуженный артист России Михаил Боярский.

«У нас свобода слова, пусть делают, что хотят», — заявил известный певец, подчеркнув, что оценивать подобные композиции — не его прерогатива, поскольку сам он аналогичные тексты не записывает и не сочиняет. При этом артист отметил, что не согласен с посылом песни.

Главный тренер сборной России Черчесов предпочел сохранить нейтралитет и заявил, что вообще не слышал нашумевшей композиции.

Точно такой же ответ прессе дал и полузащитник национальной команды Александр Самедов.

«Я тоже не слышал. Возможно, после чемпионата мира послушаю», — заявил футболист.

Это уже не первый раз, когда Слепаков посвящает свои композиции сборной России. Ранее он написал песню о бывшем капитане национальной команды Андрее Аршавине.

На чемпионате мира — 2018 сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

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