Трамп доволен: чемпионат мира достался США

По итогам заседания 68-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве определилось место проведения 23-го чемпионата мира в 2026 году. Интриги не получилось: победила совместная заявка США, Канады и Мексики. Перевес триумфаторов над Марокко получился двукратным: 134 голосов против 65.
Американский президент Дональд Трамп оперативно отреагировал на вести из российской столицы.
«США вместе с Мексикой и Канадой только что получили Кубок мира. Заслуженные поздравления после тяжелой работы!» — такая запись появилась в твиттере государственного деятеля.
Проигравшая сторона, которая изначально считалась явным аутсайдером, нашла в себе силы поздравить противников с успехом. Напоследок марокканцы пожелали североамериканцам всего наилучшего. Шансы Марокко котировались невысоко еще и потому, что представитель Африки принимал мундиаль относительно недавно. ЧМ впервые пришел на этот континент в 2010-м, а пионером выступила ЮАР. Что до США, то они организовывали матчи в 1994 году. Для Мексики это будет и вовсе уже третий мундиаль. Ранее – в 1970-м и 1986-м.
Канада в этой компании выглядит явным слабым звеном — по крайней мере, по части достижений в футболе. Игры такого уровня никогда не проводились на ее территории и близко. А единственный раз посланцы страны кленового листа сыграли на ЧМ как раз в 1986 году, проиграв все три матча групповой стадии с суммарной разницей мячей 0:5.
Впрочем, в Россию-2018 неожиданно не пробились и футболисты США. Будущие хозяева ЧМ будут представлены на стартующем форуме лишь мексиканцами.
Глава Федерации футбола США Карлос Кордейро в своем выступлении выразил благодарность руководству ФИФА и «всей футбольной семье».
«Спасибо, что доверили нам эту привилегию – провести чемпионат мира в 2026 году, — подчеркнул он. — Также хочу отдать должное представителям Марокко, ведь мы все объединены футболом. Сегодня есть один победитель – это футбол.
Хочется пожелать удачи России и всем командам, которые здесь будут выступать. Спасибо всем большое».
Форум-2026 впервые пройдет сразу в трех странах и по новой формуле. Согласно реформе президента ФИФА Джанни Инфантино, число команд-участниц через восемь лет расширится с привычных 32 до 48. То есть в финальной части ЧМ выступит примерно четверть от всех зарегистрированных на планете национальных сборных. Ценность отборочного турнира при таком раскладе, само собой, существенно снизится.
Расширение программы увеличит количество матчей. Потребуется и больше стадионов. ФИФА еще только предстоит утвердить города ЧМ. Но пока что объединенный оргкомитет североамериканской заявки United 2026 представил на суд общественности следующие населенные пункты:
это мексиканские Мехико, Гвадалахара и Монтеррей, канадские Эдмонтон, Монреаль и Торонто, а также Сиэттл, Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Цинциннати, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Нэшвилл, Атланта, Даллас, Хьюстон, Орландо, Майами и Лос-Анджелес.
США шли к цели долго и настойчиво. В декабре 2010 года они сенсационно уступили Катару на выборах хозяйки ЧМ-2022 в четвертом туре. Американцев поддержали представители последовательно вылетевших Австралии, Японии и Кореи, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы догнать лидировавших на всех стадиях с солидным преимуществом катарцев.
В свою очередь, марокканцы пытались поспорить за ЧМ-2006, но на голосовании 2000 года вылетели уже в первом круге, набрав лишь три голоса.
Добавим, что на московском конгрессе Инфантино не преминул возможностью объявить о выдвижении своей кандидатуры на новый срок – очередные выборы состоятся в 2019 году.
«ФИФА в день выборов президента в 2016-м являлась организацией, которой была диагностирована клиническая смерть. Сейчас она жива, полна жизни и энтузиазма, а, главное, имеет светлое будущее», — констатировал швейцарский функционер.
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