Трамп доволен: чемпионат мира достался США

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
14
15
16
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18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1– X– П2–
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1– X– П2–
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1– X– П2–
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1– X– П2–
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1– X– П2–
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1– X– П2–
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1– X– П2–
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1– X– П2–
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1– X– П2–
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1– X– П2–
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1– X– П2–
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1– X– П2–
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1– X– П2–
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1– X– П2–
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1– X– П2–
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1– X– П2–
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1– X– П2–
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1– X– П2–
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1– X– П2–
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1– X– П2–
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1– X– П2–
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1– X– П2–
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1– X– П2–
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1– X– П2–
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1– X– П2–
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1– X– П2–
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1– X– П2–
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1– X– П2–
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1– X– П2–
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1– X– П2–
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1– X– П2–
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1– X– П2–
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1– X– П2–
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1– X– П2–
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1 - B2 - C1 - D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1 - F2 - G1 - H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1 - E2 - H1 - G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1 - A2 - D1 - C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Winner Quarter-final 1 - Winner Quarter-final 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Winner Quarter-final 3 - Winner Quarter-final 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Loser Semi-final 1 - Loser Semi-final 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Winner Semi-final 1 - Winner Semi-final 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
Саудовская АравияС. Аравия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ЕгипетЕгипет
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Winner Quarter-final 3
Winner Quarter-final 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Winner Quarter-final 1
Winner Quarter-final 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Winner Semi-final 1
Winner Semi-final 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Loser Semi-final 1
Loser Semi-final 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
Трамп доволен: чемпионат мира достался США

ЧМ-2026 по футболу пройдет в Мексике, Канаде и США

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые в истории пройдет сразу в трех странах — это США, Канада и Мексика, совместная заявка которых уверенно победила Марокко на выборах в Москве. Решение делегатов конгресса ФИФА приветствовал американский президент Дональд Трамп.

По итогам заседания 68-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве определилось место проведения 23-го чемпионата мира в 2026 году. Интриги не получилось: победила совместная заявка США, Канады и Мексики. Перевес триумфаторов над Марокко получился двукратным: 134 голосов против 65.

Американский президент Дональд Трамп оперативно отреагировал на вести из российской столицы.

«США вместе с Мексикой и Канадой только что получили Кубок мира. Заслуженные поздравления после тяжелой работы!» — такая запись появилась в твиттере государственного деятеля.

Проигравшая сторона, которая изначально считалась явным аутсайдером, нашла в себе силы поздравить противников с успехом. Напоследок марокканцы пожелали североамериканцам всего наилучшего. Шансы Марокко котировались невысоко еще и потому, что представитель Африки принимал мундиаль относительно недавно. ЧМ впервые пришел на этот континент в 2010-м, а пионером выступила ЮАР. Что до США, то они организовывали матчи в 1994 году. Для Мексики это будет и вовсе уже третий мундиаль. Ранее – в 1970-м и 1986-м.

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Канада в этой компании выглядит явным слабым звеном — по крайней мере, по части достижений в футболе. Игры такого уровня никогда не проводились на ее территории и близко. А единственный раз посланцы страны кленового листа сыграли на ЧМ как раз в 1986 году, проиграв все три матча групповой стадии с суммарной разницей мячей 0:5.

Впрочем, в Россию-2018 неожиданно не пробились и футболисты США. Будущие хозяева ЧМ будут представлены на стартующем форуме лишь мексиканцами.

Глава Федерации футбола США Карлос Кордейро в своем выступлении выразил благодарность руководству ФИФА и «всей футбольной семье».

«Спасибо, что доверили нам эту привилегию – провести чемпионат мира в 2026 году, — подчеркнул он. — Также хочу отдать должное представителям Марокко, ведь мы все объединены футболом. Сегодня есть один победитель – это футбол.

Хочется пожелать удачи России и всем командам, которые здесь будут выступать. Спасибо всем большое».

Форум-2026 впервые пройдет сразу в трех странах и по новой формуле. Согласно реформе президента ФИФА Джанни Инфантино, число команд-участниц через восемь лет расширится с привычных 32 до 48. То есть в финальной части ЧМ выступит примерно четверть от всех зарегистрированных на планете национальных сборных. Ценность отборочного турнира при таком раскладе, само собой, существенно снизится.

Расширение программы увеличит количество матчей. Потребуется и больше стадионов. ФИФА еще только предстоит утвердить города ЧМ. Но пока что объединенный оргкомитет североамериканской заявки United 2026 представил на суд общественности следующие населенные пункты:

это мексиканские Мехико, Гвадалахара и Монтеррей, канадские Эдмонтон, Монреаль и Торонто, а также Сиэттл, Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Цинциннати, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Нэшвилл, Атланта, Даллас, Хьюстон, Орландо, Майами и Лос-Анджелес.

США шли к цели долго и настойчиво. В декабре 2010 года они сенсационно уступили Катару на выборах хозяйки ЧМ-2022 в четвертом туре. Американцев поддержали представители последовательно вылетевших Австралии, Японии и Кореи, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы догнать лидировавших на всех стадиях с солидным преимуществом катарцев.

В свою очередь, марокканцы пытались поспорить за ЧМ-2006, но на голосовании 2000 года вылетели уже в первом круге, набрав лишь три голоса.

Добавим, что на московском конгрессе Инфантино не преминул возможностью объявить о выдвижении своей кандидатуры на новый срок – очередные выборы состоятся в 2019 году.

«ФИФА в день выборов президента в 2016-м являлась организацией, которой была диагностирована клиническая смерть. Сейчас она жива, полна жизни и энтузиазма, а, главное, имеет светлое будущее», — констатировал швейцарский функционер.

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