Трамп доволен: чемпионат мира достался США

По итогам заседания 68-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве определилось место проведения 23-го чемпионата мира в 2026 году. Интриги не получилось: победила совместная заявка США, Канады и Мексики. Перевес триумфаторов над Марокко получился двукратным: 134 голосов против 65.

Американский президент Дональд Трамп оперативно отреагировал на вести из российской столицы.

«США вместе с Мексикой и Канадой только что получили Кубок мира. Заслуженные поздравления после тяжелой работы!» — такая запись появилась в твиттере государственного деятеля.

We are ready to welcome the world to North America! Thank you to all who supported our vision for a united @FIFAWorldCup! pic.twitter.com/xuQAh2dBzc — United 2026 (@united2026) 13 июня 2018 г.

Проигравшая сторона, которая изначально считалась явным аутсайдером, нашла в себе силы поздравить противников с успехом. Напоследок марокканцы пожелали североамериканцам всего наилучшего. Шансы Марокко котировались невысоко еще и потому, что представитель Африки принимал мундиаль относительно недавно. ЧМ впервые пришел на этот континент в 2010-м, а пионером выступила ЮАР. Что до США, то они организовывали матчи в 1994 году. Для Мексики это будет и вовсе уже третий мундиаль. Ранее – в 1970-м и 1986-м.

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Канада в этой компании выглядит явным слабым звеном — по крайней мере, по части достижений в футболе. Игры такого уровня никогда не проводились на ее территории и близко. А единственный раз посланцы страны кленового листа сыграли на ЧМ как раз в 1986 году, проиграв все три матча групповой стадии с суммарной разницей мячей 0:5.

Впрочем, в Россию-2018 неожиданно не пробились и футболисты США. Будущие хозяева ЧМ будут представлены на стартующем форуме лишь мексиканцами.

Глава Федерации футбола США Карлос Кордейро в своем выступлении выразил благодарность руководству ФИФА и «всей футбольной семье».

«Спасибо, что доверили нам эту привилегию – провести чемпионат мира в 2026 году, — подчеркнул он. — Также хочу отдать должное представителям Марокко, ведь мы все объединены футболом. Сегодня есть один победитель – это футбол.

Хочется пожелать удачи России и всем командам, которые здесь будут выступать. Спасибо всем большое».

Thrilled that the 2026 World Cup is coming to the USA, Mexico and Canada! We're ready to welcome players and fans to the greatest sporting event the world has ever seen! #United2026 #FootballForAll pic.twitter.com/E9UHPRL8cT — Carlos Cordeiro (@CACSoccer) 13 июня 2018 г.

Форум-2026 впервые пройдет сразу в трех странах и по новой формуле. Согласно реформе президента ФИФА Джанни Инфантино, число команд-участниц через восемь лет расширится с привычных 32 до 48. То есть в финальной части ЧМ выступит примерно четверть от всех зарегистрированных на планете национальных сборных. Ценность отборочного турнира при таком раскладе, само собой, существенно снизится.

Расширение программы увеличит количество матчей. Потребуется и больше стадионов. ФИФА еще только предстоит утвердить города ЧМ. Но пока что объединенный оргкомитет североамериканской заявки United 2026 представил на суд общественности следующие населенные пункты:

это мексиканские Мехико, Гвадалахара и Монтеррей, канадские Эдмонтон, Монреаль и Торонто, а также Сиэттл, Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Цинциннати, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Нэшвилл, Атланта, Даллас, Хьюстон, Орландо, Майами и Лос-Анджелес.

From Edmonton to Mexico City and everywhere in between, we are united.



| #United2026 pic.twitter.com/1aJu4VknSU — United 2026 (@united2026) 12 июня 2018 г.

США шли к цели долго и настойчиво. В декабре 2010 года они сенсационно уступили Катару на выборах хозяйки ЧМ-2022 в четвертом туре. Американцев поддержали представители последовательно вылетевших Австралии, Японии и Кореи, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы догнать лидировавших на всех стадиях с солидным преимуществом катарцев.

В свою очередь, марокканцы пытались поспорить за ЧМ-2006, но на голосовании 2000 года вылетели уже в первом круге, набрав лишь три голоса.

Добавим, что на московском конгрессе Инфантино не преминул возможностью объявить о выдвижении своей кандидатуры на новый срок – очередные выборы состоятся в 2019 году.

«ФИФА в день выборов президента в 2016-м являлась организацией, которой была диагностирована клиническая смерть. Сейчас она жива, полна жизни и энтузиазма, а, главное, имеет светлое будущее», — констатировал швейцарский функционер.

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