ЧМ-2026 отдали Трампу и мексиканцам. LIVE

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Дональд Трамп поздравил всех с победой, в том числе и себя.
Интересный факт: Российский футбольный союз отдал свой голос США, Канаде и Мексике.
Скоро начнется пресс-конференция, на которой будут обсуждаться все заявления, сделанные на конгрессе.
На конгрессе глава ФИФА Джанни Инфантино воспользовался случаем, чтобы сообщить о своем участии в выборах президента организации в 2019 году.
Выборы главы ФИФА в 2019 году пройдут 5 июня в Париже.
Испаноязычные мексиканцы ликуют сейчас со своими англоязычными северными соседями. А тем придется жить с осознанием, что вожделенный успех был достигнут во «вражеской» Москве.
Боссы объединенной заявки уверяют, что уже полностью готовы к проведению ЧМ. Зачем, мол, ждать долгих восемь лет...
Марокканцы тем временем нашли силы поздравить победителей.
Кстати, в Мексике матчи ЧМ пройдут уже в третий раз после форумом 1970 и 1986 годов.
В эти минуты с трибуны конгресса выступает президент Инфантино. Объясняет, что футбол должен объединять. А триумфаторы продолжают праздновать. Хороший день для Северной Америки.
Итоговый счет голосования, кстати, разгромный. С результатом 134:65 трио американских держав побеждает одинокое Марокко. Даже жаль североафриканцев. Столько сил потратили, но куда там против такой армады...
Собственно, в этом нет ничего сенсационного. Сложно было представить, что Африке отдадут второй ЧМ за 16 лет (столько пройдет в 2026-м со времен ЮАР-2010). А вот в Америке мундиали не игрались с 1994 года.
Итак, ЧМ-2026 примут США, Канада и Мексика. Такое решение приняли делегаты исполкома ФИФА.
Инфантино объявляет победителя...
Отметим, что в 2026 году на ЧМ впервые будут участвовать не 32 сборные, как сейчас, а 48 — примерно четверть всех национальных команд планеты. Такое ноу-хау выдумал президент ФИФА Инфантино. Именно он сейчас командует парадом в Москве.
Считается, что у африканцев нет шансов. Тем более, США уже проигрывали голосование — как раз Катару на конгрессе 2010 года.
Очень пронзительно марокканцы представляют сейчас свою заявку. Объясняют, зачем это им нужно.
Вот в каких городах мексиканцы, канадцы и американцы предполагают принимать матчи ЧМ-2026. Отметим, что США и Канада даже не квалифицировались в Россию — 2018.
На всякий случай напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре.
Вспомним о тех, кто изначально собирался побороться на этих выборах, но впоследствии снял свою кандидатуру. Таких было немало. Китай с Индией загорелись было, но вовремя остановились. В Индонезии дальше разговоров дело не пошло. Новая Зеландия тоже долго мялась, в итоге решив выдвигаться вместе с Австралией в будущем. Совместная заявка Эквадора, Боливии, Перу и Парагвая не нашла достойной поддержки на государственном уровне.
Бывший директор по коммуникациям Международной федерации футбола (ФИФА) Вальтер Де Грегорио заявил, что слова президента США Дональда Трампа об африканцах могут негативно сказаться на шансах объединённой североамериканской заявки на право проведения чемпионата мира 2026 года.
«Мне кажется, Дональд Трамп как раз главный агитатор за Марокко. Не хочу цитировать его слова об африканцах, но, скажем так, эти слова вряд ли пошли на пользу совместной североамериканской заявке. Некоторым государствам может быть не просто голосовать в пользу США, Канады и Мексики именно ввиду геополитических причин и администрации Трампа. Несомненно, это негативно сказывается на шансах объединённой североамериканской заявки», — приводит слова Де Грегорио RT.
Кстати, в среду днем российские власти официально пригласили Трампа в Россию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «глава американского государства станет желанным гостем на ЧМ».
«Президент России Владимир Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве. И, конечно, это относится и к гостям из Соединенных Штатов Америки на высшем уровне», — добавил спикер.
Хотя вот с коллегой из Канады Трюдо на днях поссорился. Ну, бывает...
Ради общего дела даже сам президент Трамп сгладил углы. Так хочет поиграть в соккер, что даже не критикует мексиканцев!
Ну а теперь — и претендентах. На право принять у себя ЧМ-2026 претендуют Марокко от Африканской конфедерации футбола и объединенная заявка Канады, США и Мексики от Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.
Важнейшее решение будет принято прямо сейчас в российской столице! Пока что кандидаты представляют свои презентационные ролики.
На 68-м конгрессе ФИФА, проходящем в Москве, выбирают страну — хозяйку ЧМ-2026.