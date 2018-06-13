ЧМ-2026 отдали Трампу и мексиканцам. LIVE

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
14
15
16
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18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.43 X-4.65 П2-9
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-6.65 X-3.65 П1-1.6
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.25 X-2.95 П2-3.65
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П2-4.2 X-3.3 П1-2.05
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1-1.22 X-6.5 П2-12
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.1 X-3.25 П1-2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П2-4.55 X-3.25 П1-1.9
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.47 X-4.3 П2-7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1-1.4 X-4.75 П2-7.75
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-2.05 X-3.2 П2-3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.15 X-7.3 П2-22
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П2-8.5 X-4.4 П1-1.42
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1-1.68 X-3.55 П2-5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1-2.3 X-3.15 П2-3.3
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.05 X-3.3 П2-3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.57 X-3.85 П2-6.35
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1-1.21 X-6.3 П2-15
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П2-19 X-6.55 П1-1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1-1.67 X-3.65 П2-5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-1.43 X-4.5 П2-7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-1.18 X-6.5 П2-18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П2-3 X-3.1 П1-2.5
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1-1.32 X-5 П2-10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П2-4.75 X-3.35 П1-1.83
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.42 X-4.5 П2-8
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.21 X-6 П2-16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-3.55 X-3.25 П1-2.15
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П2-3.3 X-3.25 П1-2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П2-2.3 X-3.2 П1-3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-5.35 X-3.6 П1-1.7
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-10 X-4.85 П1-1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1-1.35 X-4.9 П2-9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П2-5.75 X-3.75 П1-1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П2-3.4 X-3.4 П1-2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П2-12 X-5.5 П1-1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-2.4 X-3.25 П2-3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П2-8.9 X-4.9 П1-1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.87 X-3.45 П2-4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-4.2 X-3.45 П1-1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П2-3.85 X-3.4 П1-2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П2-2.9 X-3.2 П1-2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.35 X-3.25 П1-2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1 - B2 - C1 - D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1 - F2 - G1 - H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1 - E2 - H1 - G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1 - A2 - D1 - C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Winner Quarter-final 1 - Winner Quarter-final 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Winner Quarter-final 3 - Winner Quarter-final 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Loser Semi-final 1 - Loser Semi-final 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Winner Semi-final 1 - Winner Semi-final 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
Саудовская АравияС. Аравия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ЕгипетЕгипет
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Winner Semi-final 1
Winner Semi-final 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Loser Semi-final 1
Loser Semi-final 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Winner Quarter-final 1
Winner Quarter-final 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Winner Quarter-final 3
Winner Quarter-final 4
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
ЧМ-2026 отдали Трампу и мексиканцам. LIVE

Онлайн-трансляция выборов страны-хозяйки ЧМ — 2026

На конгрессе Международной федерации футбола в Москве выбрали хозяев чемпионата мира — 2026. Матчи пройдут в США, Канаде и Мексике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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15:05

Дональд Трамп поздравил всех с победой, в том числе и себя.

Интересный факт: Российский футбольный союз отдал свой голос США, Канаде и Мексике.

14:49

Скоро начнется пресс-конференция, на которой будут обсуждаться все заявления, сделанные на конгрессе.

14:32

На конгрессе глава ФИФА Джанни Инфантино воспользовался случаем, чтобы сообщить о своем участии в выборах президента организации в 2019 году.

Выборы главы ФИФА в 2019 году пройдут 5 июня в Париже.

14:15

Испаноязычные мексиканцы ликуют сейчас со своими англоязычными северными соседями. А тем придется жить с осознанием, что вожделенный успех был достигнут во «вражеской» Москве.

14:17

Боссы объединенной заявки уверяют, что уже полностью готовы к проведению ЧМ. Зачем, мол, ждать долгих восемь лет...

14:11

Марокканцы тем временем нашли силы поздравить победителей.

14:10

Кстати, в Мексике матчи ЧМ пройдут уже в третий раз после форумом 1970 и 1986 годов.

14:05

В эти минуты с трибуны конгресса выступает президент Инфантино. Объясняет, что футбол должен объединять. А триумфаторы продолжают праздновать. Хороший день для Северной Америки.

14:00

Итоговый счет голосования, кстати, разгромный. С результатом 134:65 трио американских держав побеждает одинокое Марокко. Даже жаль североафриканцев. Столько сил потратили, но куда там против такой армады...

13:56

Собственно, в этом нет ничего сенсационного. Сложно было представить, что Африке отдадут второй ЧМ за 16 лет (столько пройдет в 2026-м со времен ЮАР-2010). А вот в Америке мундиали не игрались с 1994 года.

13:53

Итак, ЧМ-2026 примут США, Канада и Мексика. Такое решение приняли делегаты исполкома ФИФА.

13:52

Инфантино объявляет победителя...

13:50

Отметим, что в 2026 году на ЧМ впервые будут участвовать не 32 сборные, как сейчас, а 48 — примерно четверть всех национальных команд планеты. Такое ноу-хау выдумал президент ФИФА Инфантино. Именно он сейчас командует парадом в Москве.

13:45

Считается, что у африканцев нет шансов. Тем более, США уже проигрывали голосование — как раз Катару на конгрессе 2010 года.

13:43

Очень пронзительно марокканцы представляют сейчас свою заявку. Объясняют, зачем это им нужно.

13:40

Вот в каких городах мексиканцы, канадцы и американцы предполагают принимать матчи ЧМ-2026. Отметим, что США и Канада даже не квалифицировались в Россию — 2018.

13:38

На всякий случай напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре.

Катар Орел Араб
Naseem Zeitoon/Reuters
13:36

Вспомним о тех, кто изначально собирался побороться на этих выборах, но впоследствии снял свою кандидатуру. Таких было немало. Китай с Индией загорелись было, но вовремя остановились. В Индонезии дальше разговоров дело не пошло. Новая Зеландия тоже долго мялась, в итоге решив выдвигаться вместе с Австралией в будущем. Совместная заявка Эквадора, Боливии, Перу и Парагвая не нашла достойной поддержки на государственном уровне.

13:35

Бывший директор по коммуникациям Международной федерации футбола (ФИФА) Вальтер Де Грегорио заявил, что слова президента США Дональда Трампа об африканцах могут негативно сказаться на шансах объединённой североамериканской заявки на право проведения чемпионата мира 2026 года.

«Мне кажется, Дональд Трамп как раз главный агитатор за Марокко. Не хочу цитировать его слова об африканцах, но, скажем так, эти слова вряд ли пошли на пользу совместной североамериканской заявке. Некоторым государствам может быть не просто голосовать в пользу США, Канады и Мексики именно ввиду геополитических причин и администрации Трампа. Несомненно, это негативно сказывается на шансах объединённой североамериканской заявки», — приводит слова Де Грегорио RT.

13:33

Кстати, в среду днем российские власти официально пригласили Трампа в Россию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «глава американского государства станет желанным гостем на ЧМ».

«Президент России Владимир Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве. И, конечно, это относится и к гостям из Соединенных Штатов Америки на высшем уровне», — добавил спикер.

13:32

Хотя вот с коллегой из Канады Трюдо на днях поссорился. Ну, бывает...

13:31

Ради общего дела даже сам президент Трамп сгладил углы. Так хочет поиграть в соккер, что даже не критикует мексиканцев!

13:30

Ну а теперь — и претендентах. На право принять у себя ЧМ-2026 претендуют Марокко от Африканской конфедерации футбола и объединенная заявка Канады, США и Мексики от Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

13:15

Важнейшее решение будет принято прямо сейчас в российской столице! Пока что кандидаты представляют свои презентационные ролики.

13:00

На 68-м конгрессе ФИФА, проходящем в Москве, выбирают страну — хозяйку ЧМ-2026.