«В его песне моя команда проиграла. Это непорядок»

Известный российский шоумен и артист Семен Слепаков 11 июня выпустил свою очередную песню. Композиция имеет название «Оле-Оле-Оле!» и посвящена сборной России по футболу, которой предстоит выступить на чемпионате мира — 2018.

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В шуточном ролике артист иронизирует по поводу факта проведения крупного международного турнира в стране, говоря о немалом количестве финансовых средств, выделенных на организацию чемпионата. Затем Слепаков в своей песне критикует уровень игры российской команды:

«Команда играет настолько [плохо],

Что не подобрать слова иного».

Сомневаясь в кандидатуре главного тренера сборной России Станислава Черчесова, комик предложил назначить на данный пост главу Чечни Рамзана Кадырова:

«Рамзан, Рамзан, Рамзан, нас приведет к призам».

Так, в песне поется о том, как Кадыров, возглавив национальную команду, делает строгие наставления футболистам и ставит им задачу выйти в финал мундиаля, а в идеале — завоевали золотые медали.

Однако, по сценарию Слепакова, сборная России все же терпит поражение в первом матче чемпионата мира от команды ОАЭ (на мировом первенстве в группе А подопечные Черчесова сыграют со сборной Саудовской Аравии. — «Газета.Ru») со счетом 0:2, после чего Кадыров покидает пост главного тренера:

«Сейчас Владимиру Владимировичу я позвоню,

Скажу, что улетаю обратно в Чечню.

Уж лучше там проблемы решать,

Чем наш российский футбол поднимать».

В правительстве Чеченской Республики незамедлительно отреагировали на композицию Слепакова.

В частности, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров раскритиковал песню комика и предложил артисту принести извинения в адрес Кадырова.

«Мы все знаем, что Рамзан Кадыров неоднократно показывал, что способен выполнять сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи. В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного. Я от себя посоветовал бы ему извиниться перед российской сборной и Рамзаном Ахматовичем. Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право? Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом», — цитирует Умарова «РИА Новости».

По мнению министра, песня Слепакова не вызывает смеха, а также является «пошлой».

«Жанр предполагает искусство языка, но не надо издеваться над сборной России на самом старте, играть-то ребята еще не начали. Какое настроение он создает?» — сказал он, отметив, что использование образа главы республики в качестве шутки считается недопустимым. Несмотря на это, Умаров заявил, что сам Кадыров оценивает данный ролик с позитивом.

«И я уверяю вас, что не будет никого негатива в адрес Слепакова, пусть он не нервничает, дышит глубже. Но нужно завязывать с этим, ему и его коллегам-шоуменам нужно прекратить эксплуатировать имя Рамзана Ахматовича в разного рода пиар-акциях или коммерческих проектах и популяризировать себя за счет имени других людей», — заключил министр.

Позже песню Слепакова прокомментировал и сам глава Чечни Рамзан Кадыров, который отнесся к композиции, посвященной сборной России и политику, с юмором.

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», — написал Кадыров на свой странице ВКонтакте.

Однако глава Чечни все же отметил, что ему неприятно от того, что в песне российская сборная терпит неудачу под его руководством.

«Но вот только одно обидно: несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне возглавляемая мною команда проиграла. Это непорядок.

Приглашаю Семена Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню. Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное: пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе», — подчеркнул Кадыров, отметив, что желает сборной России одержать победу на чемпионате мира — 2018.

Кроме того, государственный деятель ответил Слепакову в стихах:

«Мы — пехотинцы для нашей страны,

И волю к победе нести мы должны.

А спорт — это мир! Вот что, брат, я скажу,

Россию свою я во всем поддержу!»

На чемпионате мира — 2018 сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

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