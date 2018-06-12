Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне

В семье легендарного горнолыжника Боде Миллера произошла трагедия. Его полуторагодовалая дочь утонула в бассейне. Это случилось на территории домовладения соседа американца в округе Ориндж, Калифорния. Причем сам 40-летний Миллер вместе со своей супругой, моделью и пляжной волейболисткой Морган Бек в этот момент находился там же на вечеринке. По словам помощницы шерифа Кэрри Браун, полиция уже приступила к расследованию гибели ребенка. Правоохранителям предстоит установить степень ответственности родителей, которые не доглядели за 19-месячной дочерью.

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Известно, что несчастную обнаружили на дне бассейна, после чего вытащили из воды и попытались провести реанимационные мероприятия. Тщетно — девочка скончалась, несмотря на все старания оперативно прибывших медиков.

Вскоре безутешный отец сделал в инстаграме запись в память об ушедшей Эмелин, обратившись к общественности с просьбой не беспокоить его семью.

«Мы более, чем опустошены. Наша малышка Эмми скончалась вчера. Никогда не думали, что мы испытаем такую боль. Ее любовь, ее свет, ее душа не будут забыты. Наша маленькая девочка любила жизнь. Наша семья просит уединения в это болезненное время», — написал прославленный спортсмен.

Боде и Морган, которая моложе его на десять лет, связали себя узами брака в октябре 2012-го. 2,5 года спустя у них появился первенец Нэш Скан. Миллер также имеет десятилетнюю дочь и пятилетнего сына от других женщин.

Он один из самых титулованных мастеров спуска с гор в истории, уступая по числу олимпийских наград лишь норвежцу Четилю Андре Омодту (8). В активе американца – золото (супекомбинация), серебро (супергигант) и бронза (скоростной спуск) Игр в Ванкувере-2010, а также два серебра Солт-Лейк-Сити-2002 (комбинация, гигантский слалом) и бронза Сочи-2014 (супергигант), добытая в очень солидном по горнолыжным меркам возрасте.

Была в его карьере и еще одна Олимпиада — самая первая, в Нагано-1998, где, впрочем, у Миллера не заладилось: дисквалификация и сход.

Кроме того, Миллер — четырехкратный чемпион мира и двукратный обладатель Большого Хрустального глобуса за победу в общем зачете Кубка мира.

За 20 лет выступлений в турнире он 33 раза поднимался на высшую ступень пьедестала на отдельных этапах.

По ходу блистательной карьеры Миллер переживал тяжелые травмы, несколько раз порывался окончить карьеру, но окончательное решение поставить лыжи к печке принял 31 октября 2017 года — когда стало понятно, что в Пхенчхан-2018 отобраться уже не получится. К тому моменту американец не соревновался более двух лет — с момента ЧМ-2015, где схлопотал серьезное повреждение.

Получив массу свободного времени, Миллер попытался проявить себя в большом теннисе. Получилось не слишком удачно. Отобраться на турнир «Большого шлема» ему оказалось не по силам.

Девять лет назад подобную трагедию — утрату малолетнего ребенка — довелось пережить легендарному боксеру Майку Тайсону. В конце мая 2009 года четырехлетняя дочь экс-абсолютного чемпиона мира по имени Эксодус случайно угодила в петлю от каната беговой дорожки, установленной дома, и задохнулась. Девочку с петлей на шее в бессознательном состоянии обнаружил ее семилетний брат, сразу же позвавший на помощь мать из соседней комнаты.

Та освободила ребенка, попыталась оказать ей первую помощь и вызвала «скорую». Девочку экстренно госпитализировали, но спасти не сумели.

«Похоже, что девочка не бегала на включенной беговой дорожке, она просто играла на ней. Под дорожкой находился кабель, свернутый в петлю. Девочка либо случайно попала в нее, либо сама просунула в петлю голову во время игры, не осознавая опасности своих действий. Это просто несчастный случай», — рассказали тогда в полиции Финикса.

В марте текущего года супруга капитана и защитника клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Эрика Карлссона потеряла ребенка на высоком сроке беременности — рождение мальчика ожидалось в апреле.

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