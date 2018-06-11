Зал славы Украины: Кличко причислили к великим

Знаменитый в недавнем прошлом боксер-супертяжеловес, а ныне мэр Киева 46-летний Виталий Кличко введен в Международный зал и музей боксерской славы. Торжественная церемония состоялась в городке Канастота, штат Нью-Йорк. Кличко-старший стал первым украинцем, удостоенным подобной чести, и вторым представителем постсоветского пространства после Кости Цзю (включен в 2011 году).

Реклама

«Я бы назвал это сказкой, о которой даже не мечтал. Мое имя появилось рядом с именами таких легенд, как Мохаммед Али, Джо Фрейзер и Майк Тайсон, — приводит слова лауреата сайт КГГА. – В мире есть миллионы боксеров, тысячи чемпионов мира, но быть среди легенд мирового бокса — это, действительно, впечатляюще!

Надо бороться за свою мечту, работать, никогда не опускать рук и не останавливаться. И тогда возможно все».

Бывший чемпион мира WBC (за ним также закреплен «вечный» титул по этой версии) прибыл в США вместе со своим братом Владимиром, экс-обладателем поясов WBA, IBF и WBO. Старший Кличко не преминул напомнить публике об их совместном вкладе в мировой бокс. По его словам, в юности он клятвенно пообещал друзьям выиграть чемпионский титул, принадлежавший в ту пору Тайсону. Приятели лишь громко рассмеялись в ответ, однако ровно через 18 лет Кличко воплотил мечту в реальность.

В ходе звездного уикенда киевский градоначальник принял участие и в других важных мероприятиях. Например, Виталий Кличко оказался по-хорошему шокирован легендарным рингом, который на протяжении долгих лет был установлен в зале арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Как выяснилось, блистали здесь и украинские боксеры.

«Мне очень приятно, что мы с Владимиром боксировали на одном ринге с теми, на кого равнялись, с легендами, которых знают миллионы людей во всем мире.

Я даже не ожидал увидеть этот ринг здесь», — отметил спортсмен, попутно выразив благодарность всем, кто «уважает Украину за ее достижения».

Также он оставил отпечаток своего кулака, что традиционно делают новые члены Зала славы.

Помимо Кличко-старшего включения в 2018 году удостоились экс-трехкратный чемпион мира мексиканец Эрик Моралес и обладатель различных титулов в среднем весе американец Рональд Райт. Отныне в Зале славы представлены 133 боксера в категории «Современные» (провели свой последний бой не ранее 1943 года). В числе первых атлетов, введенных сразу после открытия Зала славы в 1990 году, были такие легендарные личности, как Шугар Рэй Робинсон, Рокки Марчиано, Джо Луис, Джейк Ламотта и Фрейзер.

В последние годы высочайшей чести удостаивались, в частности, американцы Оскар Де Ла Хойя и Эвандер Холифилд.

Кандидатура боксера может быть рассмотрена на включение в Зал славы не менее чем пять лет спустя по завершении профессиональной карьеры.

Кличко повесил перчатки на гвоздь после победы над немцем ливанского происхождения Мануэлем Чарром 8 сентября 2012 года в Москве. Бой стал 47-м по счету для украинца, которому тогда шел уже 42-й год. В дальнейшем Виталий мог сойтись на ринге с Николаем Валуевым, однако договориться не удалось. Официальная причина – проблемы со здоровьем у россиянина. Поэтому вместо бокса оба супертяжеловеса предпочли сосредоточиться на политике.

За 16 лет в профи Кличко-старший потерпел лишь два поражения – от американца Криса Берда в 2000 году и от прославленного британца Леннокса Льюиса в 2003-м.

При этом в родной стране он выступил лишь однажды – в декабре 1998 года победил итальянца Франческо Спинелли в Киеве.

Владимир Кличко, ушедший из спорта после поражения от британца Энтони Джошуа в апреле 2017-го, сможет претендовать на попадание в Зал славы не ранее лета 2022 года.

В Зале славы есть еще четыре категории – «Старожилы», «Пионеры» (прекратили выступления не позднее 1892 года), «Деятели бокса» и «Обозреватели». Две последние группы тоже пополнились новыми кадрами, в их числе – известный немецкий промоутер Клаус-Петер Коль, когда-то работавший с братьями Кличко.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».