Итоги «Ролан Гаррос»: новая Халеп и подъем Шараповой

Долгожданный «шлем» Халеп

11 июня, когда будет опубликован новый рейтинг-лист WTA, румынка Симона Халеп будет лидировать в нем уже 32-ю неделю. При этом до сих пор на ее счету не было ни одной победы на турнирах «Большого шлема».

Трижды до сих пор она играла в финалах, но всегда уступала. Так было на »Ролан Гаррос»-2014, то же самое случилось в Париже год назад, а также на Australian Open уже в этом году, где она уступила такой же «бесшлемной» до того матча датчанке Каролин Возняцки.

Еще драматичнее все было год назад, когда румынка вела в третьем, решающем сете со счетом 3:0 и имела 15:40 на подаче Алены Остапенко, однако в итоге уступила и гейм, и матч, вновь оставшись без заветной награды.

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Теперь прекратятся штуки в адрес спортсменки за отсутствие у нее победа на хотя бы одном из четырех «мейджоров», при этом необходимо отметить еще и важное достижение Симоны в масштабах ее страны.

Это всего второй успех на «Ролан Гаррос» для теннисисток их Румынии. 40 лет назад, в 1978 году в Париже триумфатором была Вирджиния Рузичи. Интересно, что сейчас она является менеджером Халеп и за победой своей подопечной наблюдала с трибун корта Филиипа Шатрие.

А вот тренер Симоны, 5-летний австралиец Даррен Кэхилл никогда таких успехов не добивался. Лучшим результатом на «Ролан Гаррос» во время профессиональной карьеры игрока для бывшей 22-й ракетки мира был третий круг, в котором он играл трижды. Ну а на «шлемах» в его активе есть полуфинал US Open-1989 и один проигранный финал «Уимблдона» в миксте.

Женская чехарда

В последние годы в женском туре происходит настоящая чехарда, начавшаяся с травм и беременности прежней примы Серены Уильямс, хотя тому наверняка поспособствовала и дисквалификация Марии Шараповой.

Так, на последних семи турнирах «Большого шлема» побеждали семь разных теннисисток. Начиная с US Open-2016 триумфаторы всякий раз меняются и не повторяются. Трофеи последовательно выигрывали Анжелик Кербер, Уильямс-младшая, Алена Остапенко, Гарбинье Мугуруса, Слоан Стивенс, Каролин Возняцки и вот теперь Симона.

Интересно, если отмотать время еще на семь турниров назад, окажется, что четыре раза первенствовала Серена Уильямс.

Кстати, для Стивенс, действующей чемпионки US Open, меньше года назад находившейся в хвосте тысячи мирового рейтинга (!), этот финал стал первым проигранным на турнирах WTA. До того она оказывалась триумфатором во всех шести своих предыдущих попытках.

Халеп – легенда Парижа

Что касается первой ракетки мира, то несмотря на незавидные даже теперь показатели в графе побед на «мейджорах», ее можно смело причислять к сонму лучших теннисисток «Ролан Гаррос», по крайней мере из ныне выступающих в туре.

На Открытом чемпионате Франции румынка одержала 24 победы при восьми поражений, то есть выиграла 75 процентов матчей.

По этому показателю из продолжающих карьеры ныне она уступает только Серене Уильямс, Марии Шараповой и Светлане Кузнецовой, каждая из которых также выигрывала этот турнир.

Также Симона стала 14-й действующей теннисисткой, выигрывавшей турнир «Большого шлема». При этом она делит четвертое место с Кузнецовой и белорусской Викторией Азаренко по количеству финалов (4). Больше только у сестер Уильямс и все той же Шараповой.

Конфуз Остапенко

Забавный конфуз произошел с прошлогодней чемпионкой турнира молодой латвийкой Аленой Остапенко. Дело не только в том, что она, защищая титул, уступила уже в первом круге.

Латвийка заработала при этом так называемую «деревянную ложку». В австралийской спортивной традиции этот условный приз вручается командам, занявшим последнее место в соревнованиях.

В теннисе деревянную ложку условно вручают спортсмену, проигравшему в первом круге, когда с первого раунда до финала успех празднует теннисист, выбывающий уже после следующего матча.

Так, победительница Остапенко Катерина Козлова в следующем раунде уступила Катерине Синяковой, там затем проиграла Барборе Стырцовой, которая тут же уступила Юлии Путинцевой. Казахстанская теннисистка в четвертьфинала не смогла ничего поделать против Мэдисон Киз, которая в полуфинале была бита Стивенс, уступившей в решающем поединке Халеп.

Прогресс Шараповой

После «Ролан Гаррос» в обновленном рейтинге WTA произойдут изменения. Правда, они не коснутся первой тройки: Халеп упрочит положение, Возняцки и Мугуруса останутся второй и третьей.

Сразу шесть позиций разменяет финалистка Стивенс, которая с десятой строчки переберется на четвертую и подвинет на ступеньку вниз вылетевшую в Париже, несмотря на статус чуть ли не главной фаворитки, уже в третьем круге украинку Элину Свитолину.

С пятого на 12-е место упадет прошлогодняя чемпионка Остапенко, что неудивительно, учитывая колоссальное количество сожженных очков.

Четвертьфинал российских теннисисток Дарьи Касаткиной и Марии Шараповой, помог им упрочить позиции и смотреть в будущее с оптимизмом.

Касаткина, год назад дошедшая до 1/8 финала, немного добавит в рейтинговых баллах, но останется на 14-й строчке рейтинга, а вот Мария Шарапова переместится с 30-го места сразу на 23-е!

Впрочем, главное, что на позитивный лад в первую очередь настраивает игра российских спортсменок. Молодая Касаткина прогрессирует и показывает очень умный теннис, осталось только добавить в мощи, которой ей не хватает катастрофически.

Ну а 31-летняя Шарапова показала, что еще далеко не «закончилась», о чем твердили недоброжелатели. Мария набрала отличную форму и продемонстрировала, что может побеждать и в трудных физически трехсетовых поединках, даже когда их приходится играть сразу несколько на одном турнире.

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