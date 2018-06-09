Теннис. Стивенс взяла первый сет в финале «Ролан Гаррос». LIVE

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1:2. Берет гейм Халеп.
40:30. Вновь ошиблась Халеп, попав в сетку.
40:15. Добавила в агрессии Халеп и достигла успеха в розыгрыше.
30:15. Не справилась Стивенс с ударом румынки и отправила мяч в аут.
15:15. Равный счет на подаче первой ракетки мира.
2:0. С трудом, но вырвала Стивенс гейм на своей подаче. Очень много ошибается соперница.
40:30. Вперед вышла Стивенс.
30:30. Кажется, набегалась Халеп. Ошибку она допустила.
15:30. Сокращала дистанцию Халеп, но в итоге открыла Стивенс корт.
0:30. Успешно сыграла Халеп в первых двух розыгрышах на подаче Стивенс.
0:1. Отдала гейм румынская теннисистка.
Больше у Стивенс. Халеп вывела свою соперницу к сетке, а американка прекрасно исполнила удар вдоль сетки.
Ровно! Попала Халеп в корт.
Больше у Стивенс.
40:40. Подарила Стивенс два розыгрыша своей сопернице.
15:40. Неуверенно Симона играет в начале второго сета.
15:0. Взяла первый розыгрыш Халеп на своей подаче.
Отправила мяч в аут Халеп. Взяла американка первый сет.
Снова ошиблась Халеп и сет-бол у Стивенс.
40:40. В сетку попала Халеп.
30:40. Близка Симона к брейк-поинту.
30:15. Не смогла дотянуться Халеп до мяча после мощного удара американки.
15:15. Неудачная попытка укороченного удара в исполнении Стивенс.
15:0. Не смогла Халеп справиться с острым ударом соперницы.
3:5. Сократила отставание Халеп в первом сете.
40:30. Ошибка Стивенс вновь увеличила разрыв в счете, но потом Халеп отправила мяч в аут.
30:15. Выбила Халеп мяч за пределы корта.
30:0. Ошиблась на приеме Стивенс.
15:0. Отличная подача в исполнении Халеп.
5:2. Точный удар на противоходе позволил Стивенс взять очередной гейм.
40:30. Вышла американка вперед.
30:30. Халеп не справилась с мощным ударом Стивенс.
15:30. Долгий розыгрыш высокими мячами взяла Халеп.
15:15. А теперь Симона выбила мяч в аут.
0:15. долгий розыгрыш на подаче Стивенс взяза Халеп.
4:2. Взяла Халеп гейм на своей подаче.
40:30. В сетку попала Стивенс после мощного удара соперницы.
30:30. Видимо, расслабилась Симона. Упустила она свое преимущество в гейме.
30:0. Дважды Стивенс отправила мяч в аут на подаче Халеп.
4:1. Смогла сократить отставание Симона, но в следующем розыгрыше у нее не получилось переправить мяч через сетку.
40:15. Трижды Халеп вытащила тяжелый мяч, но в итоге все испортила ошибка румынки.
30:15. Уверенно взяла два розыгрыша Стивенс на своей подаче, но потом выбила мяч в аут.
1:3 в пользу Стивенс!
30:40. Стивенс в шаге от брейк-поинта!
30:30. Смогла отыграться Халеп.
15:30. В аут выбила мяч Халеп после попытки отправить мяч вдоль линии.
15:15. В сетку попала румынская теннисистка.
15:0. Отличный обостряющий удар в исполнении Халеп.
2:1. Очередная ошибка Халеп на подаче соперницы. Вновь вышла вперед американка в первом сете.
40:30. Сократила отставание Халеп.
40:15. Две ошибки подряд допустила первая ракетка мира.
15:15. Сравняла Халеп счет в гейме.
15:0. После подачи Стивенс румынка выбила мяч в аут.
1:1. После длительного розыгрыша Стивенс отправила мяч в сетку. Ответила Халеп на своей подаче.
Больше у Халеп.
40:40. Долгий розыгрыш завершился ошибкой Халеп.
40:30. Пыталась Стивенс закрутить мяч, однако он ушел в аут.
30:30. Румынка сумела выйти вперед, но потом отправила мяч в аут.
15:0. Ошиблась Стивенс.
1:0. Уверенно взяла Стивенс гейм на своей подаче.
40:15. Теперь в аут выбила мяч Стивенс.
40:0. Нервное начало встречи для первой ракетки мира.
30:0. Снова Халеп не смогла попасть в корт.
15:0 на подаче Стивенс. В аут выбила мяч Халеп.
Матч начался!
Теннисистки вышли на корт.
В полуфинале турнира Халеп одержала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой (6:1, 6:4), а Стивенс переиграла соотечественницу Мэдисон Кис (6:4, 6:4).
Спортсменки должны выйти на корт в 16.00 по московскому времени.
В Париже проходит финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде. За титул борются румынка Симона Халеп и американка Слоан Стивенс. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.