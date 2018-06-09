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Теннис / «Ролан Гаррос». Женщины. Финал
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Симона Халеп (Румыния) — Слоан Стивенс (США)
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Теннис. Стивенс взяла первый сет в финале «Ролан Гаррос». LIVE

Онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос»

В Париже проходит финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде. За титул борются румынка Симона Халеп и американка Слоан Стивенс. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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17:14

1:2. Берет гейм Халеп.

17:13

40:30. Вновь ошиблась Халеп, попав в сетку.

17:12

40:15. Добавила в агрессии Халеп и достигла успеха в розыгрыше.

17:11

30:15. Не справилась Стивенс с ударом румынки и отправила мяч в аут.

17:10

15:15. Равный счет на подаче первой ракетки мира.

17:09

2:0. С трудом, но вырвала Стивенс гейм на своей подаче. Очень много ошибается соперница.

17:08

40:30. Вперед вышла Стивенс.

17:07

30:30. Кажется, набегалась Халеп. Ошибку она допустила.

17:06

15:30. Сокращала дистанцию Халеп, но в итоге открыла Стивенс корт.

17:05

0:30. Успешно сыграла Халеп в первых двух розыгрышах на подаче Стивенс.

17:04

0:1. Отдала гейм румынская теннисистка.

17:03

Больше у Стивенс. Халеп вывела свою соперницу к сетке, а американка прекрасно исполнила удар вдоль сетки.

17:02

Ровно! Попала Халеп в корт.

17:01

Больше у Стивенс.

17:00

40:40. Подарила Стивенс два розыгрыша своей сопернице.

16:59

15:40. Неуверенно Симона играет в начале второго сета.

16:58

15:0. Взяла первый розыгрыш Халеп на своей подаче.

16:57

Отправила мяч в аут Халеп. Взяла американка первый сет.

16:56

Снова ошиблась Халеп и сет-бол у Стивенс.

16:55

40:40. В сетку попала Халеп.

16:54

30:40. Близка Симона к брейк-поинту.

16:53

30:15. Не смогла дотянуться Халеп до мяча после мощного удара американки.

16:52

15:15. Неудачная попытка укороченного удара в исполнении Стивенс.

16:51

15:0. Не смогла Халеп справиться с острым ударом соперницы.

16:50

3:5. Сократила отставание Халеп в первом сете.

16:49

40:30. Ошибка Стивенс вновь увеличила разрыв в счете, но потом Халеп отправила мяч в аут.

16:48

30:15. Выбила Халеп мяч за пределы корта.

16:47

30:0. Ошиблась на приеме Стивенс.

16:46

15:0. Отличная подача в исполнении Халеп.

16:45

5:2. Точный удар на противоходе позволил Стивенс взять очередной гейм.

16:44

40:30. Вышла американка вперед.

16:43

30:30. Халеп не справилась с мощным ударом Стивенс.

16:42

15:30. Долгий розыгрыш высокими мячами взяла Халеп.

16:41

15:15. А теперь Симона выбила мяч в аут.

16:40

0:15. долгий розыгрыш на подаче Стивенс взяза Халеп.

16:39

4:2. Взяла Халеп гейм на своей подаче.

16:38

40:30. В сетку попала Стивенс после мощного удара соперницы.

16:37

30:30. Видимо, расслабилась Симона. Упустила она свое преимущество в гейме.

16:36

30:0. Дважды Стивенс отправила мяч в аут на подаче Халеп.

16:35

4:1. Смогла сократить отставание Симона, но в следующем розыгрыше у нее не получилось переправить мяч через сетку.

16:34

40:15. Трижды Халеп вытащила тяжелый мяч, но в итоге все испортила ошибка румынки.

16:33

30:15. Уверенно взяла два розыгрыша Стивенс на своей подаче, но потом выбила мяч в аут.

16:32

1:3 в пользу Стивенс!

16:31

30:40. Стивенс в шаге от брейк-поинта!

16:30

30:30. Смогла отыграться Халеп.

16:29

15:30. В аут выбила мяч Халеп после попытки отправить мяч вдоль линии.

16:28

15:15. В сетку попала румынская теннисистка.

16:27

15:0. Отличный обостряющий удар в исполнении Халеп.

16:26

2:1. Очередная ошибка Халеп на подаче соперницы. Вновь вышла вперед американка в первом сете.

16:25

40:30. Сократила отставание Халеп.

16:24

40:15. Две ошибки подряд допустила первая ракетка мира.

16:23

15:15. Сравняла Халеп счет в гейме.

16:22

15:0. После подачи Стивенс румынка выбила мяч в аут.

16:21

1:1. После длительного розыгрыша Стивенс отправила мяч в сетку. Ответила Халеп на своей подаче.

16:20

Больше у Халеп.

16:19

40:40. Долгий розыгрыш завершился ошибкой Халеп.

16:18

40:30. Пыталась Стивенс закрутить мяч, однако он ушел в аут.

16:17

30:30. Румынка сумела выйти вперед, но потом отправила мяч в аут.

16:16

15:0. Ошиблась Стивенс.

16:15

1:0. Уверенно взяла Стивенс гейм на своей подаче.

16:14

40:15. Теперь в аут выбила мяч Стивенс.

16:13

40:0. Нервное начало встречи для первой ракетки мира.

16:12

30:0. Снова Халеп не смогла попасть в корт.

16:11

15:0 на подаче Стивенс. В аут выбила мяч Халеп.

16:10

Матч начался!

16:05

Теннисистки вышли на корт.

16:00

В полуфинале турнира Халеп одержала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой (6:1, 6:4), а Стивенс переиграла соотечественницу Мэдисон Кис (6:4, 6:4).

15:50

Спортсменки должны выйти на корт в 16.00 по московскому времени.

15:40

В Париже проходит финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде. За титул борются румынка Симона Халеп и американка Слоан Стивенс. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.