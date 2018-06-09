Рекорд результативности: как Швед втащил «Химки» в финал

ЦСКА подходил к матчу с «Зенитом» в ранге фаворитов, но волнение игроков проявлялось с самого начала полуфинала: к пятой сыгранной минуте на табло светились совсем неожиданные 4:2 в пользу армейцев.

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В составе сине-бело-голубых отлично стартовал легкий форвард Сергей Карасев, который в одиночку пытался не отпустить ЦСКА в отрыв. Нельзя сказать, что у красно-синих шла игра, потому что много открытых бросков не попало в цель, и армейцам совсем не везло на своем щите — дальние отскоки в половине случаев доставались баскетболистам «Зенита».

Вторая четверть, скорее всего, предопределила исход встречи. В этой десятиминутке армейский испанец Серхио Родригес набрал 19 очков из 30 командных, кроме того, отлично со скамейки вышел американский легкий форвард Уилл Клайберн. На перерыв команды отправились при счете 44:30 в пользу ЦСКА. Отрыв казался слишком большим, но известно, что в баскетболе бывает все.

Но только не в этот раз: ЦСКА был настроен решительно, и если у подопечных Василия Карасева были какие-то надежды вернуть игру в свои руки, то они разрушились в третьей четверти. Армейцы поймали кураж, отлично сыграли лидеры команды: французский снайпер Нандо Де Коло и американский атакующий защитник Кори Хиггинс. А у «Зенита» мяч упорно не шел в кольцо, и после третьей четверти исход встречи был понятен на 90%: армейцы вели с преимуществом в 22 очка.

Четвертая десятиминутка оказалась всего лишь формальностью, в которой у ЦСКА получалось абсолютно все, а у «Зенита» стало что-то выходить только в концовке, когда Итудис уже отправил отдыхать своих лидеров.

В конечном итоге встреча завершилась со счетом 84:67 в пользу красно-синих.

Матч между «Химками» и УНИКСом подарил болельщикам одну из самых зрелищных игр в сезоне. Обе команды подходили к этому противостоянию уже зная результат другого полуфинала, что не могло не сказаться на психологическом состоянии игроков. Тем не менее, в первой половине игры визуально казалось, что преимущество остается за «Химками». В первую очередь, потому что за первые десять минут желто-синие сумели сделать целых шесть подборов на чужом щите благодаря усилиям «больших» Малкольма Томаса и Энтони Гилла, что давало возможность набирать «очки второго шанса».

В какой-то момент стало казаться, что игра превращается в перестрелку двух снайперов: Алексея Шведа и Джамара Смита. В итоге, в своей стихии был особенно хорош Швед, который только в первой половине игры набрал 21 очко.

Смит также прекрасно проявил свой атакующий потенциал, набросав на 11 очков .Но УНИКС трудился на паркете, что давало свои плоды: клуб из Татарстана не отпускал команду из Подмосковья больше чем на пять очков. Подопечные Димитриса Прифтиса прекрасно защищались и, возможно, играли не так ярко, как химчане, но по статистическим показателям ничем не уступали номинальным гостям. Команды ушли на большой перерыв при счете 32:38 в пользу «Химок».

Практически с самого начала третьей десятиминутки Гилл трехочковым броском сделал отрыв от УНИКСа почти двузначным — 41:32. Усилия все того же Смита спровоцировали погоню за желто-синими, которая практически удалась: разница сократилась до двух очков. Плюс ко всему Смиту принялись помогать испанский разыгрывающий Хоакин Колом, проваливший первую половину встречи, и центровой Стефан Ласме, который напоминал разъяренного льва под своим и под чужим щитом (в итоге на счету 35-летнего габонца 13 очков + 12 подборов). У остальных игроков УНИКСа игра в атаке не клеилась — слишком много сил уходило на защитные действия. К последней четверти команды подходили практически с той же разницей, что была после большого перерыва — 47:52.

Естественно, в последней четверти болельщиков обеих команд ждало все самое интересное.

Команды стали поднимать темп игры и УНИКС не выдержал — Швед был «в огне».

Он попадал наисложнейшие броски через руки защитников. Фактор баскетболиста сборной России оказался решающим — за 3:21 до конца матча на его счету было 36 очков (+ 5 ассистов + 6 подборов), то есть половина очков всей команды на тот момент. Кроме того, игрок поставил рекорд результативности в матчах плей-офф Единой лиги ВТБ.

А вот «огненный» игрок УНИКСа Смит получил травму и не смог помочь команде в концовке. Тем не менее, подопечные Прифтиса собрались и дали бой в самой концовке встречи, когда казалось, что все уже предопределено. Получилось так, что игроки УНИКСа слишком поздно спохватились, а защитник Чарльз Дженкинс сначала забил важнейший лэй-ап, а после этого реализовал штрафные броски.

«Химки» победили в лучшем матче Шведа в этом сезоне и не дали казанской команде совершить итоговый камбэк — 71:76. Таким образом, за третье место сыграют «Зенит» и УНИКС, а за звание лучшей команды Единой лиги ВТБ сойдутся непримиримые соперники — ЦСКА и «Химки».

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