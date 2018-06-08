«Настоящая суперзвезда»: Трамп поздравил Овечкина

Президент США Дональд Трамп поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли. Глава государства посвятил первому в истории «Вашингтон Кэпиталз» трофею пост в твиттере.

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«Поздравляю «Вашингтон» с великолепной игрой и победой в Кубке Стэнли. Алекс Овечкин, капитан команды, впечатляет. Он — настоящая суперзвезда»,

— написал Трамп в социальной сети.

Congratulations to the Washington Capitals on their GREAT play and winning the Stanley Cup Championship. Alex Ovechkin, the team captain, was spectacular - a true Superstar! D.C. is popping, in many ways. What a time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июня 2018 г.

В пятом матче финальной серии «Вашингтон» со счетом 4:3 обыграл «Вегас Голден Найтс». Противостояние до четырех побед завершилось с итоговым результатом 4-1.

Этот титул стал первым за свою 43-летнюю историю «Кэпиталз». Овечкин выступает за столичную команду с 2005 года, а в 2010-м он стал капитаном команды.

Триумф свел болельщиков клуба с ума. Одна из фанаток «столичных» обнажила грудь перед проезжающим мимо нее с Кубком Стэнли Овечкиным. Российский хоккеист был настолько увлечен победой, что не обратил никакого внимания на жест болельщицы. Однако ехавшие за Александром партнеры по команде действия девушки оценили.

Овечкин не выпускал заветный трофей из рук на протяжении нескольких часов. После празднований в раздевалке «Вашингтон» продолжил отмечать победу в Лас-Вегасе.

Как отмечает издание Washington Post, игроки команды отправились по бульвару Лас-Вегаса на двух автобусах, в одном из которых находился Овечкин вместе с трофеем. Конечным пунктом празднования стал отель «MGM Grand Las Vegas», на сцену которого забрались члены команды.

Овечкин танцевал и поднимал Кубок над головой. Капитан «Вашингтона» даже провел некоторое время за пультом диджея. Хоккеисту помогал известный нидерландский музыкант Тиесто.

В составе «Вашингтона» победителями НХЛ стали еще два россиянина — Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. В сети появилось несколько шуток о том, что хоккеисты устроили вечеринку, как в известном фильме «Мальчишник в Вегасе».

Выигрыш заветного трофея — не единственное важное событие в жизни российского нападающего.

После победы в Кубке Стэнли стало известно, что жена Овечкина Анастасия Шубская ждет ребенка.

Об этом у себя в твиттере написала журналист Washington Post Изабель Хуршудян.

«Овечкин и его жена ждут своего первого ребенка. Она была на льду сегодня с сестрой и отцом. Болельщики поздравили ее и Алекса с беременностью», — сообщила Хуршудян.

This is out there now, but Ovechkin and his wife are expecting their first child. She was on the ice tonight with her sister and father. Fans were congratulating her and Alex on the pregnancy. — Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 8 июня 2018 г.

Кроме того, пятый матч серии с «Вегасом» имел невероятный телевизионный рейтинг в Вашингтоне. Национальная широковещательная компания (NBC) зафиксировала, что доля встречи составила 45%.

Данная цифра означает, что за решающим матчем наблюдала почти половина тех жителей Вашингтона, кто включил телевизор в часы игры. Это рекордный показатель.

В честь победы хоккейного клуба в столице США пройдет специальный чемпионский парад, в котором примут участие не менее 100 тыс. человек.

Точная дата мероприятия пока неизвестна. Ожидается, что чествование победителей Кубка Стэнли пройдет на следующей неделе. Столичный клуб планирует начать мероприятия ранним утром, они продлятся до 23:30 по местному времени.

Успех Овечкина может смотивировать на удачное выступление на домашнем чемпионате мира сборную России по футболу. Капитан «Вашингтона» получит приглашение на матч открытия мундиаля, где команда Станислава Черчесова сыграет с Саудовской Аравией.

«В ближайшее время мы будем связываться с Овечкиным по посещению им матча открытия, но точная информация станет известна чуть позже.

Сейчас не мешаем празднованию. Конечно, мы будем рады видеть его на игре Россия — Саудовская Аравия», — цитирует ТАСС генерального директора оргкомитета «Россия 2018» Алексея Сорокина.

Кубок Стэнли предоставляется каждому игроку победившей команды на несколько дней. Хоккеисты имеют право привезти трофей в любой город.

«Представление кубка Стэнли на мероприятиях чемпионата мира остается только на усмотрение Овечкина. Официально мы такого не планировали», — добавил Сорокин.

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