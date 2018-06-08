«Забитый мяч будет достижением для России»: звезды о ЧМ-2018

— Планируете ли вы следить за матчами чемпионата мира — 2018?

Валерий Баринов: В ближайшие десять дней я буду находиться на профилактике в клинике, так что наблюдать за матчам буду только по телевизору.

Реклама

Евгений Кафельников: Матчи смотреть буду. Может быть, в баре или дома.

Ходить на стадион не горю ни малейшим желанием.

По телевизору удобнее. На чемпионате мира любая игра — это событие, так что по возможности буду смотреть все матчи.

Алексей Булдаков: Разумеется, собираюсь следить за мировым первенством. Если будет возможность, то с удовольствием сходил бы на стадион. Чемпионат мира — серьезное событие, тем более для России. Я уверен, что у нас мундиаль проведут на самом высшем уровне и иностранные болельщики уедут из России с хорошим мнением о нашей стране.

Сергей Белоголовцев: Обязательно буду ходить на стадион, насколько мне это позволит квота посла чемпионата мира — 2018. По крайней мире, матч открытия точно посещу: отменю все свои дела и заботы, потому что это знаковое событие в жизни любого интересующегося спортом человека. Остальные игры посмотрю в спортивном баре, дома с друзьями, а где-то онлайн-трансляции по телефону.

Николай Валуев: Обязательно схожу на стадион. Попадаю только на матч Россия — Египет, а за другими матчами буду наблюдать по телевизору.

Михаил Шац: Матчи, безусловно, планирую смотреть. И с друзьями, и один, и, быть может, схожу на стадион.

Лев Лещенко: Я специально закрыл все гастроли, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира. На открытие я обязательно пойду, какие-то игры буду посещать в «Лужниках». А также буду смотреть по телевизору, как и все простые люди. К сожалению, финал пропускаю, но полуфинал точно посещу, где, надеюсь, мы сыграем.

— Каких результатов вы ждете от сборной России?

Е.К.: В выход сборной России из группы не верю, я не оптимист.

А.Б: Верю в сборную, но после чемпионата Европы — 2016 смотрю на это с опаской. Я благодарный болельщик, но последние два матча того турнира во Франции вообще не смотрел.

Одно дело просто проиграть, но поехать и праздновать с шампанским — это не мужской поступок.

Надеюсь, сумеем выйти в 1/8 финала или даже 1/4, но если будем показывать ту же игру, что и на Евро-2016, то вряд ли сможет на это рассчитывать. Но мы играем дома, родные стены должны помочь. Так что наши ребята должны показать достойный футбол.

С.Б.: Есть такое ощущение, что наши выйдут из группы, а дальше трудно что-то прогнозировать. Я буду счастлив, если выиграем еще один матч плей-офф, тогда можно считать, что задача будет выполнена.

Н.В.: Я бы хотел, чтобы Россия стала чемпионом, а если не получится, то я просто буду наблюдать за футболом.

М.Ш.:

От сборной России на чемпионате мира ничего не жду, так что любой позитивный результат, вплоть до забитого мяча или выхода из группы, будет огромным достижением.

Л.Л.: Больше всего я надеюсь, что мы каким-нибудь образом обыграем Египет и Саудовскую Аравию и выйдем из группы, а дальше видно будет. Расстроило, что в заявке сборной России не оказалось игроков «Динамо», но все равно буду поддержать всех наших ребят. Очень рад, что вернули Сергея Игнашевича. Однако расстраивает, что не смогли уговорить братьев Березуцких, которые, безусловно, пригодились бы команде. Надеюсь, и эмоции нам помогут выступить достойно.

— Какую сборную вы видите главным фаворитом ЧМ-2018?

Е.К.: Я лично буду болеть за англичан на мундиале.

А.Б.: Когда я смотрю матчи, то наблюдаю за красивым футболом и не отдаю предпочтение той или команде. В спорте нельзя ничего прогнозировать.

Панама, например, впервые сыграет на чемпионате мира. А вдруг они что-то покажут?

Германия, Франция, Англия — у нас масса прекраснейших сборных. Но меня интересует футбол в самом высоком понимании этого слова.

С.Б.: На самом деле, у меня нет фаворитов на этом чемпионате мира, потому что мои любимые голландцы не попали. Интересно будет наблюдать за командами, которые недавно заявили о себе.

Н.В.: С интересом посмотрю за командами Мексики, Аргентины, Бразилии и Германии.

М.Ш.: Собираюсь смотреть весь чемпионат мира. Масса команд интересна: Аргентина, Бразилия, Бельгия, Франция, Англия, много хороших латиноамериканских и африканских команд.

Во время каждого чемпионата мира возникают свои герои, так что подождем немного, мы их скоро узнаем.

Л.Л: Хотелось бы посмотреть все топ-команды: и Бразилию, и Англию, и Испанию, и Германию. Нам тоже в группу досталась неплохая сборная Египта, показывающая стабильный результат. Думаю, будет традиционный финал, в который выйдут Бразилия, Германия или Испания. Хотелось бы, конечно, смену декораций. Думаю, бразильцы достойны хорошо отыграть и выиграть чемпионат мира. Но я не болею ни за одну команду, кроме России.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Стартовый матч мундиаля между командами России и Саудовской Аравии пройдет 14 июня на стадионе «Лужники».

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».