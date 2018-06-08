«Забитый мяч будет достижением для России»: звезды о ЧМ-2018

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Бензиновое проклятие России
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
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18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.37 X-4.5 П2-10
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-7 X-3.75 П1-1.55
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.3 X-3.1 П2-3.35
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П2-4.25 X-3.45 П1-1.9
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1-1.22 X-6.5 П2-12
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.1 X-3.25 П1-2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П2-4.3 X-3.25 П1-1.95
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.43 X-4.4 П2-8
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1-1.37 X-4.9 П2-8.5
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-2.05 X-3.2 П2-3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.15 X-7.3 П2-22
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П2-9.8 X-4.7 П1-1.35
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1-1.68 X-3.55 П2-5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1-2.3 X-3.15 П2-3.3
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.05 X-3.3 П2-3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.6 X-3.8 П2-6
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1-1.21 X-6.3 П2-15
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П2-19 X-6.55 П1-1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1-1.7 X-3.6 П2-5.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-1.41 X-4.6 П2-8
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-1.22 X-6 П2-13.2
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П2-2.95 X-3.1 П1-2.55
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1-1.28 X-5.35 П2-11.05
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П2-4.75 X-3.35 П1-1.83
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.42 X-4.5 П2-8
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.18 X-6.5 П2-19
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-3.35 X-3.2 П1-2.25
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П2-3.1 X-3.2 П1-2.4
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П2-2.35 X-3.2 П1-3.15
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-5.35 X-3.6 П1-1.7
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-10 X-4.85 П1-1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1-1.35 X-4.9 П2-9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П2-5.75 X-3.75 П1-1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П2-3.4 X-3.4 П1-2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П2-12 X-5.5 П1-1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-2.4 X-3.25 П2-3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П2-8.9 X-4.9 П1-1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.87 X-3.45 П2-4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-4.2 X-3.45 П1-1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П2-3.85 X-3.4 П1-2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П2-2.9 X-3.2 П1-2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.35 X-3.25 П1-2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1 - B2 - C1 - D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1 - F2 - G1 - H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1 - E2 - H1 - G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1 - A2 - D1 - C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Winner Quarter-final 1 - Winner Quarter-final 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Winner Quarter-final 3 - Winner Quarter-final 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Loser Semi-final 1 - Loser Semi-final 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Winner Semi-final 1 - Winner Semi-final 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
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0
0
0
0
0
0
2
Саудовская АравияС. Аравия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ЕгипетЕгипет
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Winner Quarter-final 3
Winner Quarter-final 4
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Winner Quarter-final 1
Winner Quarter-final 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Winner Semi-final 1
Winner Semi-final 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Loser Semi-final 1
Loser Semi-final 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
«Забитый мяч будет достижением для России»: звезды о ЧМ-2018

Народные артисты с нетерпением ждут чемпионат мира — 2018

До старта первого в истории чемпионата мира по футболу в России остается меньше недели. «Газета.Ru» выяснила, как планируют следить за мундиалем звезды российской эстрады и кино: Лев Лещенко, Валерий Баринов, Алексей Булдаков, Сергеей Белоголовцев и Михаил Шац, а также знаменитые спортсмены Николай Валуев и Евгений Кафельников.

— Планируете ли вы следить за матчами чемпионата мира — 2018?

Валерий Баринов: В ближайшие десять дней я буду находиться на профилактике в клинике, так что наблюдать за матчам буду только по телевизору.

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Евгений Кафельников: Матчи смотреть буду. Может быть, в баре или дома.

Ходить на стадион не горю ни малейшим желанием.

По телевизору удобнее. На чемпионате мира любая игра — это событие, так что по возможности буду смотреть все матчи.

Алексей Булдаков: Разумеется, собираюсь следить за мировым первенством. Если будет возможность, то с удовольствием сходил бы на стадион. Чемпионат мира — серьезное событие, тем более для России. Я уверен, что у нас мундиаль проведут на самом высшем уровне и иностранные болельщики уедут из России с хорошим мнением о нашей стране.

Сергей Белоголовцев: Обязательно буду ходить на стадион, насколько мне это позволит квота посла чемпионата мира — 2018. По крайней мире, матч открытия точно посещу: отменю все свои дела и заботы, потому что это знаковое событие в жизни любого интересующегося спортом человека. Остальные игры посмотрю в спортивном баре, дома с друзьями, а где-то онлайн-трансляции по телефону.

Николай Валуев: Обязательно схожу на стадион. Попадаю только на матч Россия — Египет, а за другими матчами буду наблюдать по телевизору.

Михаил Шац: Матчи, безусловно, планирую смотреть. И с друзьями, и один, и, быть может, схожу на стадион.

Лев Лещенко: Я специально закрыл все гастроли, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира. На открытие я обязательно пойду, какие-то игры буду посещать в «Лужниках». А также буду смотреть по телевизору, как и все простые люди. К сожалению, финал пропускаю, но полуфинал точно посещу, где, надеюсь, мы сыграем.

— Каких результатов вы ждете от сборной России?

Е.К.: В выход сборной России из группы не верю, я не оптимист.

А.Б: Верю в сборную, но после чемпионата Европы — 2016 смотрю на это с опаской. Я благодарный болельщик, но последние два матча того турнира во Франции вообще не смотрел.

Одно дело просто проиграть, но поехать и праздновать с шампанским — это не мужской поступок.

Надеюсь, сумеем выйти в 1/8 финала или даже 1/4, но если будем показывать ту же игру, что и на Евро-2016, то вряд ли сможет на это рассчитывать. Но мы играем дома, родные стены должны помочь. Так что наши ребята должны показать достойный футбол.

С.Б.: Есть такое ощущение, что наши выйдут из группы, а дальше трудно что-то прогнозировать. Я буду счастлив, если выиграем еще один матч плей-офф, тогда можно считать, что задача будет выполнена.

Н.В.: Я бы хотел, чтобы Россия стала чемпионом, а если не получится, то я просто буду наблюдать за футболом.

М.Ш.:

От сборной России на чемпионате мира ничего не жду, так что любой позитивный результат, вплоть до забитого мяча или выхода из группы, будет огромным достижением.

Л.Л.: Больше всего я надеюсь, что мы каким-нибудь образом обыграем Египет и Саудовскую Аравию и выйдем из группы, а дальше видно будет. Расстроило, что в заявке сборной России не оказалось игроков «Динамо», но все равно буду поддержать всех наших ребят. Очень рад, что вернули Сергея Игнашевича. Однако расстраивает, что не смогли уговорить братьев Березуцких, которые, безусловно, пригодились бы команде. Надеюсь, и эмоции нам помогут выступить достойно.

— Какую сборную вы видите главным фаворитом ЧМ-2018?

Е.К.: Я лично буду болеть за англичан на мундиале.

А.Б.: Когда я смотрю матчи, то наблюдаю за красивым футболом и не отдаю предпочтение той или команде. В спорте нельзя ничего прогнозировать.

Панама, например, впервые сыграет на чемпионате мира. А вдруг они что-то покажут?

Германия, Франция, Англия — у нас масса прекраснейших сборных. Но меня интересует футбол в самом высоком понимании этого слова.

С.Б.: На самом деле, у меня нет фаворитов на этом чемпионате мира, потому что мои любимые голландцы не попали. Интересно будет наблюдать за командами, которые недавно заявили о себе.

Н.В.: С интересом посмотрю за командами Мексики, Аргентины, Бразилии и Германии.

М.Ш.: Собираюсь смотреть весь чемпионат мира. Масса команд интересна: Аргентина, Бразилия, Бельгия, Франция, Англия, много хороших латиноамериканских и африканских команд.

Во время каждого чемпионата мира возникают свои герои, так что подождем немного, мы их скоро узнаем.

Л.Л: Хотелось бы посмотреть все топ-команды: и Бразилию, и Англию, и Испанию, и Германию. Нам тоже в группу досталась неплохая сборная Египта, показывающая стабильный результат. Думаю, будет традиционный финал, в который выйдут Бразилия, Германия или Испания. Хотелось бы, конечно, смену декораций. Думаю, бразильцы достойны хорошо отыграть и выиграть чемпионат мира. Но я не болею ни за одну команду, кроме России.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Стартовый матч мундиаля между командами России и Саудовской Аравии пройдет 14 июня на стадионе «Лужники».

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