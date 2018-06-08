Аривидерчи: чемпионат мира лишил Земфиру концертов

Выступления известной российской певицы Земфиры Рамазановой в Калиниграде и Нижнем Новгороде во время чемпионата мира отменили. Концерты должны были пройти в рамках фестиваля FIFA Fun Fest 29 июня и 5 июля, соответственно. Сообщение об отмене концертов было опубликовано в официальном сообществе певицы «ВКонтакте».

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«Здравствуйте. Приношу свои извинения за то, что сейчас происходит с фестивалями «ФИФА Фан Фест».

Составляя график фестивалей, я предпочла именно эти другим, потому что люблю футбол и чемпионат мира в нашей стране — это огромное событие. И я хотела быть причастной к этому празднику.

Я очень, очень расстроена. Ситуацией владею из третьих рук, но, надеюсь, к вечеру все вопросы (возврат билетов) будут решены, и от официального организатора последует внятное объяснение произошедшего»,

— говорится в сообщении.

Кроме того, певица отметила, что уже были подписаны ряд соглашений относительно предстоящих концертов.

«Запланированные к проведению в Нижнем Новгороде и Калининграде фестивали был отменены по независящим от организаторов причинам, а именно в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения чемпионата мира.

На протяжении трех месяцев организаторы проводили ряд встреч с представителями администраций и силовых ведомств регионов. Были подписаны соглашения, на основании которых был дан старт рекламной кампании и фестиваль выведен в продажу», — отметила певица в инстаграме.

Как сообщает Земфира, запрет был получен 5 июня.

«5 июня 2018 года мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения чемпионата мира по футболу», — написала Земфира.

Поклонники певицы в комментариях поддержали исполнителя. «Мы все очень расстроены — не за себя, так за других. Я вот, например, еду в Минск, но рассматривала как вариант и Нижний (хорошо, не рассмотрела).

Представляю, что чувствуют поклонники, которые едут из других городов, взяли отгулы, накопили деньги, отвезли котиков родителям и все такое»,

— написал один из фанатов певицы.

«Ничего страшного, в любом случае, не взлетим, так поплаваем», — добавил другой.

«Мне кажется, этот чемпионат уже все ненавидят», — отметил подписчик Земфиры.

Власти Калининграда заявили, что в основе проблем с проведением концертов певицы лежит «контрактный вопрос». «Этот концерт был организован в рамках программы фан-зоны. Сам концерт должен был проходить между играми чемпионата мира.

Между организаторами и подрядчиком возникли какие-то контрактные разногласия. Это не решение властей против Земфиры, это контрактный вопрос», — цитирует представителя правительства Калининграда «РИА Новости».

Однако, согласно данным радиостанции «Говорит Москва», ответственность за срыв мероприятия полностью лежит на организаторах выступлений певицы. Представитель компании-оператора фан-зон чемпионата мира в тех городах, где были отменены концерты Земфиры отметил, что между сторонами не существовало договоренности.

«Никаких контактов с нами не было, организаторы концертов просто решили сами по себе, никого не спросив, провести мероприятия в пяти городах — Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Калининград и Санкт-Петербург.

В Петербурге Вадим Финкельштейн (президент компании ЗАО «Планета Плюс», которая занимается организацией концертов Земфиры) сам же является оператором фан-зоны. Это просто бизнес-проект с продажей билетов, коммерческая история, а вход на фан-зону вообще-то бесплатный», — рассказал представитель оператора фан-зон.

Кроме того, по его словам, организаторы концерта Земфиры решили устроить ее выступление в неигровые дни, когда нет трансляции игр чемпионата мира на площадках фан-зоны.

«Они хотели взять (площадку для выступления — «Газета.Ru») бесплатно, не платя ни за что вообще. Себестоимость работы одного дня фан-зоны — это десятки миллионов рублей. Они хотели сделать это бесплатно для себя, при этом продавая билеты.

Какие-то города пошли на это, Казань, Екатеринбург — они согласились на эти условия, видимо, из бюджета региона. Хотя непонятно, почему коммерческая структура продает билеты, а бюджеты регионов должны это компенсировать», — добавил представитель оператора фан-зоны.

Кроме того, он отметил, что операторы фан-зоны готовы были пойти навстречу организаторам концертов и взять часть расходов на себя, однако компания не вышла на связь, открыв продажу билетов на концерт.

Компания «Планета Плюс» для комментариев по этому поводу оказалась недоступна.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня в Москве на стадионе «Лужники» матчем Россия — Саудовская Аравия. Финальный поединок пройдет 15 июля.

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