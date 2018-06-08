«Вашингтон» — чемпион: Овечкин стал легендой

«Вегас Голден Найтс» – «Вашингтон Кэпиталз» – 3:4 (счет в серии 1-4)

После того как «Вашингтон» сначала сравнял счет в серии во втором выездном матче, а затем одержал две домашние победы над «Вегасом», почти никто не сомневался, что именно «Кэпиталз» выиграют Кубок Стэнли.

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Впрочем, сами хоккеисты команды были предельно сконцентрированы на решении задачи и не собирались откладывать дело в долгий ящик, прекрасно понимая, что стоит «Голден Найтс» вернуться в игру домашней победой в пятом поединке, и все закрутится с новой силой.

При этом упрямая статистика говорила о том, что лишь раз за всю историю НХЛ, причем больше семидесяти лет назад, кому-то удалось победить в финале, где команда уступала в серии со счетом 1-3.

Но ведь и «Вегаса» до нынешнего сезона вообще не существовало, а в итоге он написал по-настоящему сказочную историю, став сначала сильнейшей командой в Тихоокеанском дивизионе в регулярном чемпионате, затем выиграв Западную конференцию в плей-офф и наконец пробившись в решающую серию за главный трофей.

А на другой чаше весов была история «Кэпиталз», за свою 44-летнюю историю всего во второй раз пробившихся в финал и никогда не бравших Кубок Стэнли. И драма их капитана Александра Овечкина, десять лет шедшего к этой награде.

Овечкин был главным человеком у «столичных» в этом плей-офф, причем чем ближе к развязке, тем большим становилось эмоциональное значение капитана, настраивавшего партнеров на борьбу насмерть и своим примером воодушевлявшим их на подвиги.

До финальной серии «золотые рыцари» проиграли дома в плей-офф лишь раз, и то в овертайме. И даже поражение во втором матче в противостоянии с «Кэпс» не делало их домашнюю крепость менее неприступной.

С первых минут пятой игры на льду пошла ожесточенная и очень напряженная борьба, в которой соперники имели не так много моментов. Просто потому, что шайба практически не долетала до Марка-Андре Флери и Брэйдена Холтби.

Как выяснилось, оппоненты копили силы перед фантастически драматичным вторым периодом, вместившим в себя качельный хоккей с пятью взятиями ворот.

С первых секунд второго игрового отрезка на льду возросли скорости, а проходить среднюю зону соперники стали легче. «Вашингтон» играл с небольшим преимуществом, но легко мог пропустить первым.

Стоило «Вегасу» не использовать свой момент, как реактивный Якуб Врана умчал с шайбой из своей зоны, легко выскочил один на один с Флери и вогнал диск в дальнюю девятку.

Впрочем, особенно порадоваться гостям не удалось. Подопечные Жерара Галлана тут же перешли в наступление, и бросок Нэйта Шмидта пришелся в конец Джонатану Маршессо, от которого шайба срикошетила в сетку, дезориентировав Холтби.

В ответ со вбрасывания в проход умчал Овечкин, которого остановить смогли только запрещенным приемом уже в чужой зоне.

Ненадолго: «Вашингтон» выиграл вбрасывание, расставился в зоне и быстро разыграл комбинацию, в результате которой Никлас Бэкстрем доставил шайбу Ови в офис, откуда тот в большинстве, тем более в такие моменты промахивается редко.

Для Овечкина этот гол стал 15-м в текущем плей-офф, что окончательно оформило его как лучшего снайпера Кубка Стэнли-2018 и рекордсмена своего клуба.

Однако «Вегас» снова тут же отыгрался, и снова с помощью конька – на этот раз еще не забивавшего до того в текущем плей-офф Давида Перрона.

Более того, перед вторым перерывом хозяева и вовсе впервые в матче вышли вперед, причем реализовав удаление как раз Овечкина, пусть капитан и чистил за допустившим ошибку в своей зоне Дмитрием Орловым.

«Голден Найтс» провели большинство очень продуктивно, создали сразу несколько верных моментов, и в конечном счете Алекс Так вывел Райлли Смита на пустые ворота.

«Вашингтон» прежних лет вполне мог бы сломаться, но он и не доходил до финала. Команда изменилась, изменила свою ментальность и не отступила.

В середине третьего периода «Кэпс» выдали стремительный блицкриг, который все и решил.

Сначала Деванте Смит-Пелли поборолся в чужой зоне и сам же завершил атаку после наброса Брукса Орпика. И тут же Ларс Эллер подкараулил упавшую за спиной Флери после сейва шайбу, вогнав ее в пустой створ.

В оставшееся время «Вегас» безуспешно пытался отыграться, менял вратаря шестым полевым игроком, но все тщетно. «Кэпс», конечно, очень нервничали – особенно горевший от эмоций на скамейке Овечкин и не попадавший по пустым воротам Никлас Бэкстрем, – но до победы довели дело уверенно.

«Вашингтон» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли, который капитан Александр Овечкин поднял над головой первым. Он стал первым русским капитаном в НХЛ, удостоившимся этой чести.

А еще он стал обладателем «Конн Смайт трофи», приза самому ценному игроку плей-офф, опередив своего одноклубника и соотечественника Евгения Кузнецова. Тот удовольствовался, помимо командного трофея, званием лучшего бомбардира Кубка Стэнли с 31 (12+19) очком.

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