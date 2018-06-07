«Мне заплатили»: Чичерина не в обиде на ФИФА

За семь дней до старта чемпионата мира по футболу — 2018 в России разгорелся скандал с запретом рок-исполнительнице Юлии Чичериной выступить в Ростове-на-Дону на фестивале болельщиков мундиаля.

Международная федерация футбола (ФИФА) в официальном письме известила организатора концерта о том, что певица не сможет принять участие в фестивале из-за своей «военнизированной» репутации:

Чичерина посвятила несколько композиций «защитникам Донбасса», открыто поддерживает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, а также обладает паспортом ЛНР.

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В извещении об отказе от выступления Чичериной представители ФИФА добавили дисклеймер, в котором просили не распространять данное письмо, однако певица все равно опубликовала сообщение на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

В итоге главному руководящему органу мирового футбола все же пришлось дать официальный комментарий по поводу произошедшего.

«ФИФА уверена, что каждое футбольное мероприятие является прекрасной возможностью для сближения людей и укрепления взаимопонимания. В соответствии с регламентом ФИФА,

матчи и сопутствующие мероприятия должны быть нейтральными в вопросах политики и не должны использоваться национальными ассоциациями, игроками, болельщиками или любыми другими людьми в качестве платформы для политических заявлений»,

— приводит «РИА Новости» заявление пресс-службы организации.

Впрочем, в этом ответе футбольные функционеры не добавили ничего нового по сравнению с тем, что они уже писали в письме организатору концерта Чичериной.

«Как вы прекрасно знаете, любые военные, политические или религиозные темы запрещены на мероприятиях, проводимых под эгидой Международной федерации футбола.

Даже если Чичерина не будет исполнять никаких песен с военным посылом на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону, эта артистка уже ассоциируется с подобной тематикой.

Нам жаль, если из-за этого решения у вас возникнут трудности с подготовкой развлекательной программы фестиваля. Однако, договариваясь с артистом без предварительного согласия ФИФА, организаторы из Ростова-на-Дону были осведомлены о возможных рисках такого решения», — такими словами завершалось послание из ФИФА.

В дирекции по подготовке и проведению чемпионата мира в Ростове-на-Дону уже заявили, что согласны с доводами коллег из Международной федерации футбола и не собираются отстаивать кандидатуру Чичериной.

«Работаем. Естественно, будет замена артиста, мы скорректируем программу», — приводит слова сотрудников дирекции ТАСС.

Сама Чичерина сначала отреагировала на отмену концерта довольно эмоционально и предположив, что на такое решение каким-то образом повлияла украинская сторона, которая не одобряет отношение певицы к конфликту на Донбассе.

«Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно, рок — музыка протеста, и меня официально запретили», — писала артистка в своем фейсбуке.

Однако на следующий день эмоции поутихли, и Чичерина уже начала иронизировать по поводу сложившейся ситуации.

«Как отношусь к отмене концерта? В целом вообще без обид: мне заплатили, а работать не надо, так как мероприятие сорвалось по вине организатора,

— приводит слова рок-исполнительницы ФАН. — К тому же была поднята тема многострадального Донбасса, который многие стараются не замечать сейчас.

А так, и ФИФА вроде бы ни при чем — это след украинских националистов, которые «стучат» везде, и аккаунты в соцсетях блокируют из-за этого стукачества».

Профиль Чичериной в Facebook действительно был заблокирован утром 7 июня. Концертный директор артистки Олег Гененфельд даже успел сообщить, что теперь все важные заявления будут публиковаться на странице «ВКонтакте».

«Страницу в Facebook заморозили. Причем сделали это дважды — сначала пришло уведомление о заморозке на три дня, а потом пришло иное сообщение, в котором сообщается о более длительном периоде блокировки. Скорее всего, это произошло из-за жалоб пользователей», — цитировал Гененфельда «СЭ».

Однако в настоящее время аккаунт Чичериной доступен к просмотру: судя по всему, администрация Facebook после проверки не нашла ничего предосудительного в записях певицы.

Тем не менее рок-исполнительница высказалась на тему блокировки, выразив уверенность в том, что здесь, как и в случае с отменой концерта, оказались замешаны представители Украины.

«В 37-м так же стучали на «врагов народа», в 40-х — при фашистах — стучали на советских партизан, сейчас стучат на всех инакомыслящих в Facebook.

То есть стукачество — единственное оружие бандеровцев, тут они профи, а на настоящей войне они варятся в «котлах», когда попадают в плен, —

с энтузиазмом сдают товарищей, как показало дело осужденного за терроризм Олега Сенцова, — его сдали свои же подельники», — подчеркнула Чичерина.

Напоследок певица отметила, что благодаря отмене ее концерта тема Донбасса зазвучала громче, заявив: «Здесь я им забила! Это победа».

В правительстве России пока никак официально не отреагировали на ситуацию. Однако заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев, который также входит в исполнительный комитет Российского футбольного союза, заявил, что поддерживает решение ФИФА.

«Зачем мы навязываем сложный политический вопрос, из-за которого в мире идет противостояние, из-за которого наложили санкции, которыми недовольны все остальные? Что мы сами себе-то пытаемся сделать хуже? Зачем там Донбасс и Юлия Чичерина?

Это мероприятие ФИФА, его проводим не мы. ФИФА — организатор, она диктует правила. Мы просто предоставили для чемпионата мира территорию своих стадионов», — цитирует Лебедева Ruposters.

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