«Беспокоит репутация»: ФИФА запретила Чичерину на ЧМ

Известной российской рок-исполнительнице Юлии Чичериной запретили выступать на фестивале болельщиков чемпионата мира по футболу — 2018 в Ростове-на-Дону. Мероприятие запланировано на 15 июня, и еще несколько недель назад с певицей был согласован график ее мини-концерта, однако внезапно возникли препятствия со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

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Организатору выступления певицы пришло официальное письмо на английском языке от лица Екатерины Савченко — менеджера ФИФА по проведению фестиваля болельщиков в России.

«После внутреннего совещания с коллегами из ФИФА, ответственными за организацию фанатских фестивалей и за связи с общественностью, мы приняли решение отменить концерт Чичериной на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону.

Как уже было сказано в телефонном разговоре (в письме не уточняется, когда и с кем происходил данный разговор. — «Газета.Ru»), мы сильно обеспокоены возможной негативной реакцией со стороны прессы и дальнейшими неприятными последствиями для репутации ФИФА, фестиваля болельщиков и Ростова-на-Дону, который будет принимать матчи чемпионата мира. Причиной для такого беспокойства являются последние песни артистки на военную тему», — говорится в послании ФИФА.

После заявления, приведенного выше, представители организации прикрепили ссылку на клип Чичериной «На передовой», где демонстрируются кадры стрельбы, передвижения военной техники и других боевых действий, а певица исполняет композицию вместе с солдатами.

Первые строчки текста звучат следующим образом: «Мы не вздрогнем от обещания ада / Мы видали его под землей / Мы все еще живы, и это наша награда / И мы будем стоять на передовой».

Напомним, Чичерина является ярко выраженной сторонницей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В 2017 году знаменитость даже получила паспорт ЛНР. Песни, написанные исполнительницей на военную тематику, она посвятила «защитникам Донбасса», и композиция «На передовой» не является исключением.

«Мы хотели показать людей Донбасса такими, какие они есть, какими мы их видим, — со светлыми лицами и стержнем внутри, который есть только у тех, на чьей стороне правда. Еще вчера они были в забое, а сейчас родина в опасности, и они вынуждены взяться за оружие, чтобы защитить свои дома и своих близких», — писала Чичерина в своем фейсбуке, объясняя замысел клипа.

Судя по всему, ФИФА не желает каким-либо образом ассоциироваться с военными действиями в Донбассе и потому приняла решение отменить выступление рок-звезды в Ростове-на-Дону, который, кстати, находится довольно близко от зоны вооруженного конфликта.

«Как вы прекрасно знаете, любые военные, политические или религиозные темы запрещены на мероприятиях, проводимых под эгидой Международной федерации футбола. Даже если Чичерина не будет исполнять никаких песен с военным посылом на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону, эта артистка уже ассоциируется с подобной тематикой.

Нам жаль, если из-за этого решения у вас возникнут трудности с подготовкой развлекательной программы фестиваля. Однако, договариваясь с артистом без предварительного согласия ФИФА, организаторы из Ростова-на-Дону были осведомлены о возможных рисках такого решения.

Мы ждем от вас кандидатур других исполнителей», — такими словами завершается послание из ФИФА.

В конце письма расположен дисклеймер, в котором представители организации предупреждают, что содержание данного сообщения является полностью конфиденциальным.

Однако Чичерина все-таки выложила скриншот письма на своей странице в фейсбуке, прикрепив его к эмоциональному посту по поводу отмены выступления. Певица пришла к выводу, что истинной причиной запрета ее концерта стала поддержка ДНР и ЛНР, а не просто нежелание ФИФА ассоциироваться с военной тематикой.

«Слава богу, «футболобандеровцы» запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками.

Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно, рок — музыка протеста, и меня официально запретили — пришло письмо на английском языке, правда, от доброй женщины с украинской фамилией, и попросили никому не показывать», — подчеркнула артистка.

Вскоре после публикации этой записи Чичерина изменила фото обложки своего профиля в фейсбуке, прикрепив изображение двух мальчиков, которые спят в ванной. Видимо, так певица хотела подтвердить свои слова о прячущихся от осколков детей.

Под записями артистки уже набрались сотни комментариев, большинство из которых в поддержку Чичериной.

«В России запрещать петь российской певице? Это как вообще?» — задается вопросом пользователь Светлана Комарова.

«Нашу певицу «запретили» на чемпионате мира. Глупость. Мы все равно будем петь твои песни, Юлия Чичерина.

Мощная песня Чичериной должна звучать на наших стадионах. Если не официально, то с трибун, от души. Я точно спою», — написал в своем фейсбуке председатель Общественного совета по строительству моста в Крым Николай Долгачев.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян сравнил ситуацию с «Евровидением» в Киеве в 2017 году.

«На «Евровидении» нам украинцы ставили запреты год назад по Юлии Самойловой, а теперь они еще и на нашем фестивале болельщиков условия диктуют.

Юлия! Наплюйте на все запреты и приезжайте в Ростов в дни проведения этого фестиваля! Ростовчане Вас очень ждут!» — призвал Манукян на своей странице в фейсбуке.

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