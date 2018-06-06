Операция накануне ЧМ: Марадона попал в больницу

Легенда мирового футбола Диего Марадона находится под угрозой операции.

Столь тревожная новость появилась всего за восемь дней до старта чемпионата мира по футболу — 2018 в России, на котором знаменитый десятый номер должен работать в качестве телекомментатора.

В настоящее время «Микеланджело от футбола» находится в Колумбии, а если точнее — в одном из самых криминальных городов этой страны Кали, который постоянно подтверждает свой мрачный статус кровавыми разборками после дерби местных футбольных клубов и сопутствующими им сводками криминальных новостей.

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У такой преступной активности есть и другая сторона — в Кали постоянно работают отличные хирурги. К одному из них и направился Марадона в стремлении разобраться с невыносимой болью в левом колене, которая беспокоила легенду на протяжении последних четырех месяцев.

Известный хирург Херман Очоа, который уже оперировал Диего Армандо в далеком 2001 году, когда футболист решил поработать над своим физическим состоянием в преддверии прощального матча за сборную Аргентины, с радостью согласился принять чемпиона мира в своей клинике. Колумбийская газета El Pais сообщает, что

в настоящее время Марадона находится в больнице и в скором времени должен пройти несколько подробных медицинских тестов. По результатам этого медобследования будет решено, стоит ли 57-летнему экс-футболисту подвергаться хирургическому вмешательству или лучше пока не рисковать.

«Марадона пройдет общее медобследование с особым упором на его колени. Мы оцениваем его состояние, делаем рентгеновские снимки, МРТ, анализы — в общем, все необходимое, чтобы исследовать «жизнеспособность» коленей Диего и их суставов. На основе этого осмотра мы уже решим, как лечить пациента.

Вообще на данный момент нашей целью является оценить функциональное состояние моего подопечного перед длительной поездкой в Россию на чемпионат мира», — рассказал доктор Очоа местным СМИ.

Сообщается, что знаменитый аргентинец пробудет в Колумбии от шести до восьми дней, то есть закончит все медицинские процедуры прямо накануне чемпионата мира.

У Марадоны будет буквально день или два, чтобы прилететь в Россию из-за океана.

В том случае, если операция на колене все-таки будет проведена, легенде футбола явно потребуется время на восстановление. Таким образом, его работа на мундиале в качестве комментатора оказывается под угрозой — а ведь чемпион мира еще должен вести собственную программу на итальянском канале.

Остается надеяться, что доктору Очоа удастся решить все проблемы Марадоны со здоровьем как можно скорее. Тем временем колумбийские СМИ, кажется, явно не против, чтобы знаменитая «десятка» подольше задержалась в их стране.

Журналисты дежурили около больницы, куда должен был приехать Марадона, уже в три ночи, поскольку по городу гуляла информация о том, что аргентинец прибудет в учреждение на рассвете, в пять часов.

Однако «золотой мальчик» так и не появился на пороге клиники — по крайней мере, на том входе, где его ждали репортеры.

«Дело в том, что у Марадоны здесь свой человек, который сообщает ему о прибытии прессы. Если кто-то из медиа находится возле нужного ему места, Марадона не приезжает», — строили теории заговора колумбийские акула пера.

«Микеланджело от футбола» и вправду пытался тщательно скрыть свое местонахождение. В социальных сетях экс-игрока невозможно найти никакого указания на Колумбию и вообще на его пребывание в каком-либо медучреждении.

Например, 2 июня Диего Армандо выложил в своем фейсбуке жизнерадостную фотографию с футболкой сербского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманьи Матича.

По снимку никак не скажешь, что лучезарно улыбающийся Марадона может вскоре лечь на операционный стол.

«Хочу поблагодарить Матича за его футболку «Манчестер Юнайтед» с автографом. Для меня это очень ценный подарок, и он уже занял свое место в моем новом музее. Крепко обнимаю!» — написал чемпион мира под изображением.

Изнывающие от нетерпения колумбийские СМИ даже прорвались в кабинет хирурга Очоа, чтобы точно выяснить, едет ли сам Марадона в Кали или нет. В ответ доктору пришлось приоткрыть некоторые детали визита футбольной знаменитости, озвученные выше, а также напомнить о том, что легендарная «десятка» предпочитает сохранять в секрете свою частную жизнь.

Однако очевидцам все же удалось сфотографировать Диего Армандо в аэропорту имени Альфонсо Бонильи Арагона, после чего сомнения в прибытии чемпиона мира в Кали окончательно исчезли.

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