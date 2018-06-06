Антирекорд перед ЧМ: Россию спасет только чудо

Время беспокоиться

Главный тренер сборной России в последнее время, словно мантру, повторяет одни и те же слова. О чем бы ни шла речь в его разговорах с прессой, все время звучат какие-то «нюансы». Черчесов предлагает «не волноваться» и «не беспокоится» и видит «прогресс в действиях команды».

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В конце концов, после матча с Турцией специалист отметил, что до старта чемпионата мира еще целых девять дней, время еще есть, и результат будет важен там, а не тут.

Черчесова в целом можно понять — мало приятного отвечать на одни и те же, порядком надоевшие вопросы на пресс-конференциях. С другой стороны, вопросы раз за разом поднимает то, что зрители видят в матчах российской сборной.

Семь матчей без побед (худшая серия в современной истории сборной России под руководством одного тренера) и ноль побед в 2018 году – это цифры, которые очень четко иллюстрируют происходящее.

Статистику не зря называют большим, чем просто ложь, но иногда она бывает красноречивой. В данном случае результаты национальной команды подчеркивают отсутствие позитива от ее игры. А то количество проблем, которые имеются у сборной за чуть более недели до старта домашнего мундиаля, заставляет беспокоиться всерьез.

Неясность со схемой

На протяжении двух лет Станислав Черчесов наигрывал схему игры с тремя центральными защитниками и двумя латералями. Она казалась незыблемой составляющей тренерской идеологии, а сам специалист неоднократно говорил, что не собирается «шарахаться».

Что ж, все это было для того, чтобы на последнем сборе перед чемпионатом мира начать наигрывать расстановку с четырьмя оборонцами в линию и перейти на нее в последних поединках перед ЧМ.

С одной стороны, главного тренера можно понять: у сборной России аховая ситуация с центральными защитниками. Георгий Джикия и Виктор Васин выбыли с травмами крестообразных связок, братья Березуцкие отказались возвращаться в команду, хорошо хоть Сергей Игнашевич возобновил международную карьеру.

Но ведь Джикия и Васин выбыли еще зимой, а сборная продолжала играть с тремя центральными защитниками, тасуя их, как перчатки. Почему было не попробовать вариант с четверкой в линию чуть раньше, например весной?

Сейчас все выглядит как агония. И – главное – результата не дает все равно. Россия не только не выигрывает, она пропускает голы, которые являются следствием либо командных, либо индивидуальных ошибок защитников.

А если добавить сюда, что Игнашевичу 39 лет, Илья Кутепов и Владимир Гранат — защитники медленные, а Федор Кудряшов вряд ли способен сыграть в центре в нынешней схеме, очень тревожно еще и за способность обороны противостоять быстрым нападающим.

Ничего кроме прессинга

Не лучше дела обстоят у сборной России и на другой половине поля. За два года осмысленного рисунка у команды так и не появилось. Черчесову удалось выстроить и вбить в головы футболистам систему прессинга, уже ставшую определенным маркером, отличающим сборную России под его руководством.

Действительно, российские игроки правильно расставляются, когда мяч у соперника, и активно вступают в борьбу на чужой половине поля, провоцируя потери и ошибки соперников.

Даже если брать в целом неудачные последние две игры, то и с Австрией, и с Турцией россияне достаточно часто забирали владение мячом на чужой половине именно за счет прессинга, что, конечно, хорошо.

Проблема в другом: за прессингом нет больше ничего. Один удар с створ за два матча с Австрией и Турцией при всего одиннадцати попытках атаковать чужие ворота — катастрофически низкий показатель, пусть тот самый единственный удар в створ и обернулся голом Александра Самедова.

Наблюдая за игрой национальной команды, невозможно отделаться от ощущения, что весь план Черчесова до безобразия прост:

Отобрать мяч как можно ближе к чужим воротам, чтобы на пути оставалось как можно меньше соперников, а там Александр Головин, Алан Дзагоев, Федор Смолов и другие что-нибудь сообразят на индивидуальном мастерстве.

Более того, велик соблазн посчитать, что в пять защитников Черчесов играл, чтобы отзащищаться количеством, а когда понял, что это не работает, перебросил еще одного футболиста в атаку, чтобы шансы на удачный прессинг выросли.

И снова возникает предательский вопрос: неужели за два года нельзя было придумать ничего больше, нежели просто прессинг? И разве могут быть травмы части основных игроков оправданием отсутствию поставленной игры после двухлетней планомерной работы?

Странная непоследовательность

Вообще Станислав Черчесов производит на посту главного тренера сборной России крайне неоднозначное впечатление. О схемах и стиле игры уже сказано, но дело не только в них.

Непоследователен главный тренер и в других аспектах. На словах он много раз говорил о поддержке тех игроков, которые были в эти два года в обойме сборной, и Владимир Габулов с Кудряшовым его тут вряд ли упрекнут.

Но как быть с Денисом Глушаковым? Капитан московского «Спартака» был довольно твердым игроком основы еще у Леонида Слуцкого и неплохо смотрелся на провальном для национальной команды Евро-2016.

При Черчесове Глушаков и вовсе стал одним из ключевых футболистов команды, провел добротный Кубок конфедераций и был безоговорочным игроком сборной до последнего сбора.

Когда настало время публиковать расширенный список кандидатов на поездку на домашний мундиаль, спартаковец вместе со своим одноклубником Дмитрием Комбаровым, игравшим не так часто, но постоянно вызывавшимся в сборную, попал только в резервный список.

Да, в последнее время у обоих были проблемы в клубе. И Глушаков, и Комбаров попали под жесточайший огонь критики прессы и болельщиков (что при внимательном взгляде на игру «Спартака» не кажется таким уж объективным) и утратили на финише чемпионата место в старте (Глушаков из-за повреждения, от которого уже восстановился).

Но разве это повод лишать их шанса хотя бы побороться за место в составе на последнем сборе? И разве те, кого Черчесов вызвал в Австрию, выглядят лучше? И как быть с разговорами о поддержке «своих» футболистов?

Туманные перспективы

В результате сборная России подходит к домашнему чемпионату мира на фоне неудачных результатов, без убеждающего в своей состоятельности футбола и под прицелом СМИ. Впереди сражения в не самой сложной, на первый взгляд, группе, где все ожидают сражения с Египтом за второе вслед за Уругваем место в 1/8 финала.

При этом нельзя сбрасывать со счетов Саудовскую Аравию, с которой нашей команде предстоит встретиться в матче открытия турнира, что может дать сборной положительный импульс.

Аравийцы являются не хватающей звезд с неба, но как раз вполне выстроенной и крепкой командой, которая отдаст хозяевам мяч с территорией, будет сидеть в окопах на своей половине поля и ловить свои шансы в контратаках.

Главной проблемой для нашей сборной может стать позиционное нападение в этой игре. Пока российские футболисты не убеждают, что могут найти решения против эшелонированной обороны при максимально упрощенном на своей половине футболе соперника.

Возможно, если вскрыть эту «скорлупку» все же удастся и команда одержит победу на старте мундиаля, ситуация и развернется кардинально, и сборная России полетит к победам на крыльях успеха. Остается надеяться и верить.

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