Овечкин или Кузнецов: кто возьмет «Конн Смайт»

«Вегас» приговорен

«Вегас Голден Найтс» написал в этом сезоне фантастически красивую историю. И даже немного жаль, что в конечном счете ее затмевает счастливая развязка драмы Александра Овечкина и его «Вашингтона», которые еще никогда не выигрывали Кубок Стэнли.

Реклама

«Золотые рыцари» сыграли свой первый матч в НХЛ осенью, а сейчас бьются крепким составом, но без суперзвезд, за заветный трофей. Кто бы мог такое представить по-настоящему, скажем, год назад во время драфта расширения?

Да и в финале команда Жерара Галлана могла бы сейчас находиться в куда лучшем положении. Например, в завершившемся провалом (2:6) четвертом матче серии «Голден Найтс» только в первом периоде должны были открывать счет, а забить могли и вовсе минимум четырежды.

Вместо этого они получили к первой сирене 0:3 после трех моментов соперника. Звучит как приговор, но не только это.

За всю историю Кубка Стэнли счет 1-1 после двух матчей финала до противостояния текущего сезона бы зафиксирован 27 раз, и в 21 случае, то есть в 78%, победитель второй игры выигрывал трофей.

Есть и более актуальные цифры: со счета 1-3 в противостоянии выиграть Кубок Стэнли кому-то удавалось только однажды: в сезоне-1941/42 «Торонто Мэйпл Лифс» отыгрались против «Детройт Ред Уингз».

К слову, та серия стала первой в истории сильнейшей лиги мира, когда команда прошла дальше, уступив в первых трех встречах. Всего с тех пор такое повторялось лишь трижды.

И хотя «Вегас» проиграл три матча подряд, взяв первую встречу серии, с 1-3 в финалах, кроме «Торонто»-1942 Кубок Стэнли все равно никто не брал.

«Золотые рыцари» уже приучили нас к тому, что они в этом году творят подвиги, историю, сказку – назовите как больше нравится, – однако всему есть предел. «Кэпс» не отпустят этот финал.

Они могли бы, но…

Решиться все может уже в пятой игре в Неваде, а потому вполне актуальным является вопрос, кому достанется приз самому ценному игроку плей-офф – «Конн Смайт трофи».

Это единственный индивидуальный трофей НХЛ, вручаемый прямо на льду, сразу по окончании последнего матча финальной серии. 18 североамериканских журналистов делают оперативный выбор, и, прежде чем команда-победитель получает в свое распоряжение Кубок Стэнли, один из ее игроков награждается «Конн Смайтом».

Даже в случае поражения «Вегаса» формально не нужно исключать из списка претендентов на награду его голкипера Марк-Андре Флери, который провел блестящий плей-офф и стал главным героем первых трех серий «золотых рыцарей».

В истории «Конн Смайт трофи» пять раз вручался игроку проигравшей команды, причем в четырех случаях это были голкиперы, а последним стал Жан-Себастьян Жигер из «Анахайм Дакс» в 2003 году, когда «утки» уступили в семи поединках «Нью-Джерси Девилз».

У «Вашингтона», правда, голкипер заслуживает приза не меньше Флери. Брэйден Холтби был нестабилен по ходу чемпионата и на финише утратил место в старте, уступив его Филиппу Грубауэру.

Впрочем, немец неудачно сыграл в двух первых играх с «Коламбус Блю Джекетс», которые «столичные» проиграли. Холтби вернулся в ворота, четырежды кряду одолел «голубых мундиров», затем выиграл серии у «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», а теперь блещет против «Вегаса».

Еще есть отменно полезный в этом плей-офф форвард Ти Джей Оши, не только ярко проявляющий себя в атаке, но и отрабатывающий на каждом участке льда. Не забудем и про ведущего защитника «Кэпс» Джона Карлсона.

Русский тандем

Но все эти рассуждения пусты, потому что все прекрасно понимают: на «Конн Смайт трофи» есть только два реальных претендента, и оба они из России.

Речь, конечно же, о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине и его молодом партнере по звену Евгении Кузнецове. Причем аргументы на индивидуальный трофей есть серьезные в пользу обоих.

Овечкин, конечно, заслужил «Конн Смайт» всей своей долгой и славной карьерой, в которой он переписал книгу индивидуальных рекордов «Кэпиталз».

И вот сейчас похудевший и предельно заряженный капитан ведет свою команду в Кубку, проделывая огромный объем работы на льду и за его пределами.

Конечно, всю полноту влияния Ови на происходящее с «Кэпс» невозможно оценить, не находясь в клубной раздевалке, однако у Александра есть и весомые статистические плюсы.

Овечкин является лучшим снайпером Кубка Стэнли-2018 с 14-ю заброшенными шайбами, а по числу очков (26) он занимает второе место, уступая только Кузнецову.

И вот тут, конечно, важно, что сам Кузя не просто набрал уже сумасшедшее 31 (12+19) очко, но и является главным творцом разницы между «Вашингтоном» и «Вегасом».

Евгений ведет игру «Кэпиталз», он доминирует над любым центром «Голден Найтс», действует нестандартно и постоянно создает моменты для партнеров. Без него Овечкину было бы куда сложнее демонстрировать такую статистику.

Но верно и обратное: доминируют Ови и Кузя на пару и именно в тандеме. Они провели на льду вместе в этом плей-офф 388 минут, и на этом отрезке «Вашингтон» забросил 36 шайб, пропусти 13.

За те 132 минуты, когда играл кто-то один из них, на табло горят цифры 6:5 в пользу «столичных». Ну а за 864 минуты, что оба русских форварда «Кэпс» отдыхали, команда уступает 34:38…

Кому бы из этой пары не отдали титул MVP плей-офф журналисты, это будет справедливо. Ови и Кузя заслуживают «Конн Смайт» на пару, но получит его только один. И разве не здорово, что это точно будет форвард из России?

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».