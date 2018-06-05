«Я не его вещь»: Гвардиолу обвинили в расизме

Истории взаимоотношений Хосепа Гвардиолы и Яя Туре скоро исполнится десять лет. Летом 2008 года испанский специалист возглавил «Барселону», в которой на тот момент выступал ивуарийский полузащитник. Вместе с Гвардиолой Туре дважды стал чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка Испании и по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира.

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Летом 2010 года Туре покинул Испанию и перешел из «Барселоны» в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила внушительные на тот момент €24 млн.

Пути ивуарийца и Гвардиолы снова сошлись в 2016 году, когда испанец возглавил «Сити».

Тогда сезон для африканского полузащитника начался с конфликта его агента Дмитрия Селюка и нового именитого испанского наставника «горажан». Селюк нелестно высказался о Гвардиоле и раскрыл некоторые аспекты его взаимоотношений с Туре во время их совместной работы в «Барсе».

«Еще в «Барселоне» у них с Гвардиолой начались трения. Так же, как у Самуэля Это'О, Златана Ибрагимовича и многих других футболистов. Гвардиола, кроме каталонцев, чей знак носит на груди, не любит ни одну национальность.

Но в этом нет ничего зазорного. Если он любит Каталонию, а других ненавидит, то не надо заискивать и перед шейхами. Если шейх Мансур и президент клуба Халдун Аль Мубарак думают, что Гвардиола их любит, они глубоко заблуждаются. Он пришел в клуб, чтобы из арабских миллиардеров сделать миллионеров», — заявил агент.

В результате конфликта Туре впервые появился на поле лишь 19 ноября 2016 года в матче 12-го тура против «Кристал Пэлас» и сразу забил два победных мяча «горожан» в этой встрече (2:1).

По окончании этого сезона африканец покинет «Сити» в связи с отсутствием предложений со стороны руководства клуба о продлении контракта. Возможно из-за скорого расставания Туре позволил себе столь едкие тирады в сторону Гвардиолы.

«Я не знаю почему, но у меня сложилось такое впечатление, что Гвардиола воспринимал меня как соперника или врага. Он сделал все, чтобы испортить мой последний сезон в «Сити». Он был жесток со мной. Не могу представить, чтобы он мог так поступить с Андресом Иньеста. Я думаю, что все это из-за моего цвета кожи»

, — заявил Туре в одном из интервью.

Также африканец рассказал о том, что подобные ситуации случались с ним еще в бытность его выступления за «Барселону».

«Я не первый игрок, который задумался об этом, еще в «Барселоне» некоторые игроки задавились вопросом: «Почему к нам к африканцам относятся не так, как к остальным игрокам в команде?». Когда я вижу проблемы Гвардиолы с африканцами, с которыми он сталкивался во всех своих командах, я вспоминаю этот вопрос, который я задал себе много лет назад», — рассказал ивуариец в одном из своих интервью.

Туре считает, что 47-летнего испанца будет тяжело уличить в расизме, поскольку он никогда не позволяет себе вольностей на публике.

«Он слишком умный, чтобы его поймали. Он никогда не признает этого, но в тот день, когда он выбирает команду с пятью африканцами, я обещаю, что пошлю ему пирог», — сказал экс-игрок «Сити».

По словам африканского полузащитника, испанский специалист любит доминировать над игроками и хочет иметь обойму послушных и лояльных к себе игроков, которые «будут целовать ему руку».

«Мне не нравятся такие отношения. Я уважаю своего тренера, но я не его вещь»

,— подытожил ивуариец.

Дальнейшая судьба Туре как футболиста пока не известна. По информации источника, приближенного к ситуации, африканец может продолжить свою карьеру в лондонском «Вест Хэме» или французском «Марселе».

Также у Туре есть предложение из китайского чемпионата, но оно не является приоритетным для 35-летнего полузащитника на данный момент.

В этом сезоне африканец провел за «Сити» десять матчей, в которых отдал две голевые передачи и не забил ни одного мяча. Всего же в чемпионате Англии за восемь сезонов Туре провел 230 матчей, отметился 59 голами и отдал 33 голевые передачи.

Сборная Кот-д'Ивуара, за которую выступает экс-полузащитник «горажан», не сумела квалифицироваться на чемпионат мира — 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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