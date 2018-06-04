Касаткина сдалась в четвертьфинале

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Это был не самый выдающийся теннис, причем с обеих сторон, но Касаткина выглядела уж очень бледно, по сути, не составив сопернице конкуренции. Слоан Стивенс сыграет в полуфинале, с чем и поздравляем ее болельщиц. Там будет «американское дерби» с Мэдисон Киз. Ну а мы завтра будем болеть за Марию Шарапову в четвертьфинале против испанки Гарбинье Мугурусы. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Всё! Справа навылет бьет Стивенс, выигрывая шестой гейм подряд. Ну и матч — 6:1!
Касаткина в розыгрыше ошибается, попадая в сетку — 15:40, двойной матч-пойнт у американки!
И первая двойная ошибка в матче — 15:30.
В очередной раз Дарья сыграла укороченным, но на этот раз Стивенс успела к мячу и отправила его в свободную часть корта — 15:15.
Ну что ж, начало неплохое: с подачи берет мяч Касаткина — 15:0.
В одном гейме от победы Стивенс — 5:1.
Касаткина смогла отыграть одно очко, но тут же отдала легкий мяч Слоан — 40:15.
Ничего не меняется. Подача американки начинается для нее очень уверенно — 30:0.
И тут же без вариантов и очень быстро проигрывает три очка подряд Даша — 4:1.
Ошибается американка по длине, а в следующем розыгрыше Касаткина шикарно играет укороченным — 40:30!
Ничего не меняется, Касаткина плывет — 15:30.
Ощущение, что Дарья расклеилась. Никакой борьбы на подаче американки не навязала — 3:1. Посмотрим, что будет на своей.
Стивенс на своей подаче начинает сверхуверенно — 30:0.
А теперь Стивенс делает брейк — 2:1, повисает матч.
Выскочив к сетке, здорово отыграла очко Касаткина — 30:40.
Первая подача не проходит, вторая — подарок для Стивенс. Однако Касаткина тут же атакует в свободный корт, но не попадает в линию. Судья с вышки идет проверять, но подтверждает решение лайнсмена — 15:40, двойной брейк-пойнт у американки.
Обмен ударами и аут по длине от Касаткиной — 15:30.
Права, тут же отвечает своей ошибкой — 15:15.
Уверенно начинает свой гейм Касаткина, заставляя Стивенс после короткого обмена ударами пустить мяч в сетку — 15:0.
Тащила сложнейшие мячи россиянка, угадывала направления ударов Стивенс, но в итоге не справилась с мощью, направив непростой мяч далеко в аут — 1:1.
Пассивно играла со второй подачи Стивенс, и Касаткина проатаковала навылет, однако не попала в корт — больше.
И снова атаковала Стивенс, играла с перевесом и уже завершала в открытый корт... однако угодила в сетку — ровно!
Буквально тут же исправляется Слоан — больше.
Принимает мощную подачу Касаткина, но оказывается в глухой обороне, казалось бы, без шансов. И когда Стивенс уже должна была решать, Дарья сделала глубокую свечку, и американка промахнулась в ответ — 40:40!
С второй подачи американки завязывается розыгрыш, и в итоге Стивенс попадает в аут — 40:30.
Еще одно быстрое очко для Стивенс — 40:15.
Не может толком принять Дарья — 30:15. При этом на двоих еще ни одного эйса не сделали.
Касаткина атакует со второй подачи Стивенс, но в итоге бьет в аут. Впрочем, соперница тут же отвечает тем же — 15:15.
Включает свой «умный режим» россиянка, и переигрывает Стивенс — 0:1.
Подводит Касаткину ее слабая вторая подача, потому что Стивенс отвечает навылет — 40:15.
Каждый мяч дается Дарье тяжело, но пока выигрывает, причем еще два очка подряд — 40:0.
Касаткина начинает второй сет своей подачей, но на первом мяче следует какой-то детский срыв. Второй летит слабо, завязывается розыгрыш, и в обмене ударами россиянка вынуждает Стивенс ошибиться — 15:0.
В первом сете соперницы очень много ошибались и вообще играли не самым лучшим образом, но Стивенс была примерно в два раза лучше, сильнее и точнее, поэтому и счет такой.
И завершает Стивенс первый сет уверенно — 6:3.
А вот и первый сет-пойнт — 40:30!
Касаткина не сдается и в кои-то веки выигрывает активно — 30:30.
Стивенс подает на сет и после шикарного укороченного в долгом розыгрыше оказывается в двух очках от выигрыша партии — 30:15.
Обмен выигранными розыгрышами на подаче американки — 15:15.
Не хватает у Касаткиной сил — брейком на брейк отвечает Стивенс. Эх, а ведь начинался гейм с 40:0... 5:3.
Опять затяжной обмен ударами, в котором побеждает мощь Стивенс — меньше.
Какой долгий розыгрыш, и наконец Касаткина бьет в открытую часть корта мимо находившейся у сетки соперницы — ровно!
Меньше у Дарьи!
Выходит Касаткина все время вперед, но никак не может довести дело до ума — уже в четвертый раз в гейме ровно.
Отлично сейчас россиянка проатаковала, но в следующем розыгрыше вела игру уже Стивенс, и в итоге американка сделала виннерс — ровно.
Срывает Касаткина удар в размене — 40:40. А было 40:0.
Обмен ударами, в котором Дарья ошиблась по длине — 40:30.
Касаткина почти под ноль выиграла гейм, но последним ударом Стивенс обвела в линию — 40:15.
Уверенн Касаткина начинает гейм на своей подаче — 30:0.
Долгий розыгрыш и еще одна ошибка Стивенс — 4:3!
Заставляет Касаткина в аут сыграть соперницу! Первый брейк-пойнт — 30:40!
Ай, совсем малость не хватило Касаткиной, чтобы сделать виннерс. Малюсенький аут — 30:30.
Очень красивый розыгрыш со второй подачи Слоан, в котором россиянка сначала играла глубоко, а затем укоротила под сетку. Стивенс ответила своим укороченным, но Касаткина добежала и перекинула соперницу мягкой свечкой! И тут же взяла очко с приема — 15:30!
В аут прилетел один из ударов Касаткиной в размене. С недоверием посмотрела на ту часть корта Дарья, но промолчала — 15:0.
А вот сейчас Дарья все сделала хорошо, заставив в итоге соперницу и побегать, и в аут ударить — 4:2.
Слишком много возможностей для атак и виннерсов оставляет Касаткина сопернице, что и приводит к проблемам — 40:30.
Отыграла один мяч Стивенс, но Касаткина тут же вернула себе перевес — 40:15.
В аут вторым ударом посылает мяч Стивенс — 30:0.
Очередной гейм на своей подаче начинается для Касаткиной за здравие — 15:0.
И не может принят Дарья, причем дважды — 4:1.
Еще один затяжной обмен ударами, в котором Стивенс в итоге не попадает в заднюю линию — 40:40.
Тут же следует ошибка Касаткиной с приема — 40:30.
Долгий обмен ударами, в котором Касаткина атаковала, потом вроде бы утратила инициативу, но все-таки смогла забить мяч под линию косым обратным кроссом — 30:30. Самый долгий розыгрыш пока — 14 ударов.
И тут же в сетку бьет Касаткина — 30:15.
Ну вот наконец удачный розыгрыш для Дарьи — 15:15.
Не по сценарию российской спортсменки пока идет игра, Касаткина бьет в аут по длине — 15:0.
И как-то очень буднично, без сверхусилий и под ноль берет чужую подачу Стивенс — 3:1.
Обостряет Стивенс, а Касаткина ошибается по длине, и гейм подвисает — 0:40.
Долгий розыгрыш с подачи Касаткиной. Стивенс имела все карты на руках, но чуть не отпустила соперницу, и все же выиграла очко. А затем Касаткина грубо ошиблась, атакуя после приема Слоан — 0:30.
Вроде появилась у Касаткиной возможность зацепиться со второго мяча, но сама же сорвала удар. А затем только в сетку смогла принять мощную подачу — 2:1.
Атаки Стивенс, несмотря на розыгрыш со второй подачи, оказались слишком мощными для Даши, но в следующем розыгрыше в сетку укоротила уже американка — 30:15.
Пока в кошки-мышки играют девушки — очень много ошибок в простых ситуациях. Сейчас Касаткина без помех выполняла укороченный, но ударила в сетку — 15:0.
Не подала россиянка первым мячом, однако смогла после слабой второй подачи повернуть розыгрыш в свою пользу. Ну а на следующем мяче Стивенс быстро допустила невынужденную ошибку — 1:1.
Долгий розыгрыш, в котором Касаткиной не хватило силы удара, и в итоге более атлетичная Слоан забила в открытый корт — 30:15.
Теперь на подаче Даша. Очень легко выигрывает первые два мяча, причем во втором Стивенс в простой ситуации ошибается по длине — 30:0.
Следующие два розыгрыша с подач легко остаются за Стивенс — 1:0.
А вот и Касаткина показывает зубы и отыгрывает два мяча — 40:40.
Быстро и уверенно развивает на своей подаче перевес американка — 40:15.
Начинают девушки. Первой подает Стивенс.
Встречались друг с другом девушки дважды. В 2016 году в Чарльстоне в квалификации сильнее была американка — 6:1, 5:7, 7:5. Уже в этом году в 1/16 финала в том самом Индиан-Уэллсе уверенно победила Касаткина — 6:4, 6:3.
21-летняя Касаткина — 14-я ракетка мира. Ее 25-летняя соперница занимает 10-ю строчку в мировом рейтинге. На счету Стивенс шесть карьерных побед, включая титул на US Open-2017, Касаткина победила на одном турнире WTA. В этом сезоне у Стивенс один выигранный турнир, у Дарьи был финал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.
Выходят Касаткина и Стивенс на главный корт Парижа. Сейчас начнется разминка.
Около десяти минут назад на главном парижском корте имени Филиппа Шатрие завершился мужской четвертьфинал, в котором австриец Доминик Тим разгромил в трех сетах мучившегося с травмой бедра немца Сашу Зверева, и теперь здесь скоро появятся Касаткина со Стивенс. Они проведут разминку, а потом начнут выяснять отношения в очной дуэли.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции четвертьфинала женского одиночного разряда «Ролан Гаррос», в котором сразятся россиянка Дарья Касаткина и американка Слоан Стивенс. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Начало поединка запланировано на 17.00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые читатели! Российская теннисистка Дарья Касаткина встречается с американкой Слоан Стивенс в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.