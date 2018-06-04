Касаткина сдалась в четвертьфинале

Это был не самый выдающийся теннис, причем с обеих сторон, но Касаткина выглядела уж очень бледно, по сути, не составив сопернице конкуренции. Слоан Стивенс сыграет в полуфинале, с чем и поздравляем ее болельщиц. Там будет «американское дерби» с Мэдисон Киз. Ну а мы завтра будем болеть за Марию Шарапову в четвертьфинале против испанки Гарбинье Мугурусы. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.