«Снятие Серены расстроило»: Шарапова идет дальше без борьбы

Матча Марии Шараповой и Серены Уильямс ждал весь теннисный мир. Противостояние экс-первых ракеток мира в 1/8 финала должно было стать настоящим украшением нынешнего Открытого чемпионата Франции.

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На столь ранней стадии спортсменок свели дисквалификация и декрет. Мария провела только год после возвращения из-за мельдониевого отстранения и еще не смогла подняться высоко в рейтинге WTA. Перед началом турнира россиянка располагалась на 30-м месте. Уильямс и вовсе проводила свой первый турнир «Большого шлема» после рождения дочери.

Американка — самая неудобная соперница для Шараповой. Счет личных встреч об этом говорит красноречиво — 19-2 в пользу Серены, причем, 18 последних завершились победами теннисистки из США.

Известие о том, что 22-й матч спортсменок будет отменен, пришло буквально за несколько минут до выхода теннисисток на корт. Рафаэль Надаль уже доигрывал поединок с Максимилианом Мартерером, когда Серена собрала специальную пресс-конференцию.

«К сожалению, меня беспокоит большая грудная мышца, и ее состояние ухудшилось до такой степени, что сейчас я подавать не могу. Без подачи играть трудно.

"I was looking forward to my match against Serena today and am disappointed that she had to withdraw. I wish her a speedy recovery and hope she returns to the tour soon." - @MariaSharapova



More on @serenawilliams' withdrawal from @rolandgarros--> https://t.co/1MiKilPi7U pic.twitter.com/M3tP05IJO2 — WTA (@WTA) 4 июня 2018 г.

Кроме того, спортсменка рассказала, что ее проблемы начались с матча 1/16 финала против немки Юлии Гергес.

«Первый раз я почувствовала дискомфорт в предыдущем матче — с Гергес. Я чувствовала боль, но еще не понимала, в чем дело. Вчера в парном матче я попробовала разные тейпы и фиксаторы, чтобы проверить, насколько они помогут мне в соревновательных условиях. Не помогли.

Завтра я сделаю МРТ. Останусь в Париже, проконсультируюсь с максимальным числом специалистов», — добавила Уильямс, отметив, что будет знать больше, когда получит результаты обследования.

«У меня никогда не было этой травмы. Я говорила это своей команде: что я никогда не испытывала этой боли. Так что я не знаю, что с этим делать. Когда к тебе возвращается старая травма, ты знаешь, как с ней обращаться. Но это не тот случай.

Я невероятно сильно огорчена. Я многим пожертвовала, чтобы быть здесь: временем, которое могла провести с дочерью, с семьей. Я всю себя оставила на корте ради того, чтобы быть здесь. Ситуация очень неприятная, но на данном этапе своей жизни я стараюсь на все смотреть позитивно и надеюсь, что дальнейшие турниры в этом году сложатся для меня удачнее», — заявила американка.

Кроме того, Уильямс отметила, что любит проводить матчи с Шараповой, из-за чего отказ от матча для нее вдвойне обиден.

«Мое утешение — в том, что я набираю форму. Это был мой первый турнир «Большого шлема» после возвращения, я сыграла очень хорошо и при этом чувствую, что дальше буду только прибавлять. Дальше будут турниры на моих любимых покрытиях, и я надеюсь восстановиться и все их сыграть.

Мне очень обидно сниматься, потому что я люблю играть с Марией. Матчи с ней я всегда провожу на уровне. Мне очень подходит ее игра.

Я от многого отказалась, чтобы быть здесь. Бывает, во время тренировки я вижу на экране, как моя дочь играет, и я так хочу быть с ней, но я понимаю, что это жертвы, которых требуют твои мечты», — заключила Уильямс.

Несмотря на то, что Мария Шарапова оказалась в четвертьфинале без борьбы, спортсменка заявила о том, что расстроена из-за отказа соперницы от борьбы.

«Я с нетерпением ждала матча с Сереной и очень расстроена тем, что она была вынуждена сняться. Желаю ей скорейшего выздоровления.

Надеюсь, она вскоре вернется в тур», — приводит слова Шараповой журналист Стюарт Фрейзер у себя в твиттере.

Maria Sharapova: "I was looking forward to my match against Serena today and am disappointed that she had to withdraw. I wish her a speedy recovery and hope she returns to the tour soon." — Stuart Fraser (@stu_fraser) 4 июня 2018 г.

В четвертьфинале, который пройдет 5 июня, российская теннисистка сыграет с победительницей матча между испанкой Гарбинье Мугурусой и украинкой Лесей Цуренко.

Кроме того, с американкой Слоан Стивенс матч за выход в полуфинал проведет Дарья Касаткина.

Впервые за два года в четвертьфинал турнира «Большого шлема» пробились сразу две представительницы России.

Для 21-летней Касаткиной этот четвертьфинал одного из четырех главных теннисных турниров станет первым в карьере. 4 июня Дарья со счетом 7:6 (7:5), 6:3 обыграла вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки.

Встреча началась еще накануне, однако из-за наступления темноты была доиграна в понедельник.

Общая продолжительность поединка составила 1 час 57 минут. Дарья активно выиграла 23 очка и совершила 35 невынужденных ошибок. На счету соперницы 19 виннерсов и 33 неточности.

После своей победы Касаткина заявила о том, что не будет смотреть матч Шараповой и Уильямс. Словно предсказала будущее.

«Не буду смотреть матч между Шараповой и Сереной Уильямс, поскольку закончился срок аренды жилья и мне необходимо переехать в отель.

Не думала ли я неделю назад о том, что к этому моменту еще буду на турнире? Вносить плату за аренду нужно заранее, и никогда не знаешь, как долго продлится твое пребывание», — цитирует Касаткину WTA Insider.

Возняцки, оправдывая свое поражение, отметила, что ее сопернице идеально подходит грунтовое покрытие.

«Чем медленнее покрытие, тем лучше для Касаткиной. У нее отличные руки, она здорово находит углы и во всем остальном действует отлично. Грунт ей подходит. Не думаю, что сегодня я играла плохо. Просто Дарья не допускала ошибок и играла близко к линиям.

Я старалась делать все, что в моих силах, но этого оказалось недостаточно. Она выиграла три гейма, вот и все. Иногда теннис бывает и таким», — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.

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