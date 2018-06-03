Испытание для Леброна: «Голден Стэйт» ведет в финале НБА

Путь обеих команд к финальному раунду плей-офф выдался не простым. «Кливленд Кавальерс» не без труда в семи матчах обыграли «Бостон Селтикс», уступая по ходу серии 2-0.

«Уорриорз» подошли к плей-офф в ранге явного фаворита. Действующие чемпионы НБА в первых двух раундах без особого сопротивления одолели «Сан-Антонио Сперс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Оба раза серии завершались со счетом 4-1.

Однако финальная встреча Западной конференции против «Хьюстон Рокетс» едва не закончилась поражением калифорнийцев. Команда Джеймса Хардена вела в противостоянии 3-2, но удержать преимущество в серии не смогла.

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Четвертый «одинаковый» финал стал эпохальным событием в истории НБА. Ранее подобное достижение было недоступно ни одной паре команд в лиге. До этого четыре раза подряд в финале играли «Лос-Анджелес Лейкерс» (1982-1985) и «Майами Хит» (2011-2014). Десять раз подряд в финальном матче главного баскетбольного первенства США выступали игроки «Бостон Селтикс» (1957-1966).

Первая встреча между «Уорриорз» и «Кавальерс» состоялась в Окленде. «Голден Стэйтс» подошли к схватке в роли явного фаворита, однако то, что произошло на площадке «Оракл-Арены» повергло всех специалистов и букмекеров в шок.

«Кавалеристы» играли неожиданно слаженно и здорово, не позволяя хозяевам площадки выйти вперед на протяжении всей первой половины встречи. Во втором отрезке поединка ситуация стала понемногу складываться в пользу «воинов». Лидеры команды из Оклэнда Стивен Карри и Кевин Дюрант хоть и попадали каждый второй бросок с игры, но остановить напор Леброна Джеймса в основное время им так и не удалось.

Стоит отметить, что Джеймс выдал не просто рекордный матч, закончив его с 51 баллом в своем активе. Он сделал это уже в восьмой раз подряд. Форвард «Кливленда» повторил рекорд НБА, установленный Джерри Уэстом в 1965 году, по количеству матчей с 40 и более очками в одном розыгрыше плей-офф.

Также Леброн стал шестым игроком в истории НБА, набравшим больше 50 очков в финальном матче. С одной лишь поправкой, что он также стал первым игроком, кто этот матч проиграл.

Для Леброна первая неудача в серии стала настоящим испытанием.

«Это было одно из самых тяжелых поражений в моей карьере. Если вспомнить те трудности, с которыми мне довелось столкнуться в юные годы... это никогда не сравнится с происходящим на площадке. Это всего лишь баскетбол, игра. Происходящее на площадке — это не трудности. На фоне того, через что я прошел в своей жизни», — прокомментировал ситуацию игрок.

Однако назвать проигрыш «кавалеристов» однозначно заслуженным нельзя. Овертайм «Кливленд» уступил безоговорочно, но если бы не досадная ошибка защитника «Кавальерс» Джей Ар Смита на последних секундах встречи, то его и вовсе могло не быть.

При равном счете вместо того, чтобы атаковать кольцо, Смит вывел мяч к центральной линии, потому что был уверен, что его команда ведет в счете.

«Я много думал о случившемся последние 24 часа. И хотя после поединка уже прошло много времени, я уже ни в чем не уверен. Я мог сказать Леброну Джеймсу: «Я думал, мы ведем». Не уверен в этом, но такое возможно», — прокомментировал неудачный для себя эпизод баскетболист «Кливленда».

В преддверии второй встречи специалисты однозначно отдают предпочтение команде из Калифорнии. В дружину «короля» Джеймса мало кто верит, а вот самого Леброна еще никто не готов списывать со счетов.

Специалисты лиги ожидают, что лидер «Кавальерс» будет набирать в финальной серии плей-офф с «Голден Стэйт» в среднем 50 очков за игру. И пока эти прогнозы сбываются.

«Кливленд» ни разу не выигрывал первый матч в финальной серии против «Голден Стейтс». В победном для себя сезоне-2015/16 баскетболисты «Кавальерс» и вовсе начали противостояние с двух подряд поражений, но в итоге смогли переломить исход серии, одержав победу в трех матчах подряд.

Вторая встреча финальной серии сезона НБА сезона-2017/18 состоится в ночь на 4 мая в 3:00 мск.

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