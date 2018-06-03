«Мы ведь говорим по-русски»: Овечкин и Кузнецов поразили США

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сделал огромный шаг вперед на пути к историческому достижению — первой победе в Кубке Стэнли за все годы своего существования. Ранее «столичные» лишь добирались до финала в 1998 году, но уступили тогда «Детройт Ред Уингз» в четырех встречах.

Теперь же «Кэпс» ведут 2-1 в решающей серии у выскочки нынешнего сезона «Вегас Голден Найтс».

И это после поражения в дебютном матче финала, когда почти все шайбы «рыцарей» (а их получилось целых шесть) влетели в пустой угол ворот «Вашингтона», и казалось, что игра подопечных Барри Тротца разваливается на глазах.

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Однако «Кэпиталз» сумели сравнять счет (1-1) во второй игре, а в третьей, которая прошла уже на их домашней площадке, «столичные» вышли вперед.

Основной вклад в победу «Вашингтона» внесли российские форварды — капитан команды Овечкин и Евгений Кузнецов, который в решающем отрезке сезона заиграл на космическом уровне

и после этой встречи возглавляет таблицу бомбардиров плей-офф НХЛ с 27 баллами (12 шайб + 15 передач).

Во втором матче противостояния с «Вегасом» Кузнецов получил травму, чем заставил болельщиков изрядно поволноваться. Однако, несмотря на болевые ощущения, форвард все же вышел на следующую игру и в своем первом появлении на льду сразу выдал шикарную передачу на Овечкина, выведя его один на один с голкипером.

К сожалению, гола тогда не случилось — Марк-Андре Флери совершил потрясающий сейв, однако Овечкин взял свое в начале второго тайма.

«Кэпс» прижали соперника к воротам, и Джон Карлсон нанес бросок в упор, однако Флери снова проявил фантастическую реакцию, сумев отразить шайбу в сторону. Но не тут-то было: Овечкин, тоже находившийся на «пятаке», мгновенно сориентировался и в падении достал снаряд клюшкой, отправив его в пустой угол ворот.

Этот гол стал для Овечкина уже 14-м в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, нападающий повторил рекорд «Вашингтона», установленным Джоном Дрюсом в 1990 году.

В списке бомбардиров этого плей-офф Александр Великий идет на втором месте после Кузнецова с 25 результативными баллами (14 голов + 11 передач).

Кроме того, это уже 40-я шайба Овечкина в Кубке Стэнли, начиная с 2011 года. За эти семь лет никому не удалось забросить больше. Всего же на счету российского форварда 60 голов в плей-офф НХЛ — потрясающие показатели.

«Мы старались, чтобы шайба была как можно ближе к чужим воротам. Стремились активно сыграть в отборе и заканчивать все силовые приемы.

Нам удалось сразу задать тон всему матчу, мы создали много моментов в первом периоде. «Вашингтон» придерживался плана на игру и добился результата. Уверен, что надо продолжать играть так же», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Однако после гола Ови игра, разумеется, не закончилась. На 33-й минуте Кузнецов увеличил преимущество «Кэпиталз», красивым кистевым броском перехитрив вратаря.

«Как я играл сегодня через боль? Такая ситуация дает тебе эмоции. Вспомните баскетболиста Майкла Джордана — он ведь играл лучше всего, когда получил травму.

В том матче он набрал 53 очка. Когда ты травмирован, то всегда играешь лучше», — отметил россиянин.

Также Кузнецов признался, что в ситуации со своим голом хотел отдать пас на партнера, но того уже прикрыли защитники.

«Бросок не моя сильная сторона, так что я хотел отдать пас Джею Биглу. Всегда хочется найти передачей партнера, который проделывает много черновой работы,

играет в меньшинстве и на вбрасываниях. Гол в таком матче для него значил бы очень многое. Но он был закрыт, так что пришлось бросать самому», — рассказал нападающий.

Впоследствии именно Кузнецов был признан первой звездой дня НХЛ, ведь на его счету оказалось два очка — за участие в голевой комбинации, завершившейся шайбой Овечкина, и за собственный гол.

Однако «Вегас» все-таки сказал свое слово в этом матче. В самом начале второго периода Томаш Носек сократил отставание в счете до минимума, воспользовавшись ужасной ошибкой голкипера Брэйдена Холтби, который просто подарил ему шайбу перед пустыми воротами.

Однако финального навала на ворота «Вашингтона» не получилось: подопечные Барри Тротца довольно спокойно отоборонялись, а на 54-й минуте Деванте Смит-Пелли поставил точку в этом матче — 3:1.

Правда, после матча форварда четвертого звена спрашивали больше не про его игру, а про Овечкина и Кузнецова.

«Гол Ови? Он так играет на протяжении всего плей-офф. Александр часто блокирует шайбы, бросается под них, хотя ему платят и не за это, — делился мнением Смит-Пелли.

— Овечкин очень хотел выиграть, а когда он так хочет, это помогает всей команде».

Сам Овечкин после встречи дополнительно отметил свою связку с Кузнецовым.

«Самое главное — выиграли. Идем дальше, важная игра впереди.

Мы отлично взаимодействуем с Кузнецовым? У нас с ним одинаковая школа хоккея, тем более разговариваем на одном языке.

Какой гол был ключевым? Все важно было — и гол Смит-Пелли, после которого как гора с плеч слетела, мы понимали, что они ничего не смогут сделать, потому что мы будем сражаться и биться.

Атмосфера в городе шикарная, все болельщики переживают за нас», — подчеркнул россиянин.

Нападающий «Вегаса» Райан Ривз заявил, что проваленный старт дорого обошелся его команде.

«Нам нужно быть готовыми играть с самого начала матча, сегодня нам это не удалось. С первых минут «Вашингтон» стал нас переигрывать.

Это финал Кубка Стэнли, так что никому не хочется отыгрываться. Именно плохое начало предопределило результат».

Следующий матч, который состоится 5 мая, тоже пройдет на площадке «Вашингтона», так что «рыцарей» ждет очень сложное испытание. Не заволноваться на стартовых минутах в окружении болельщиков в красном, которые скандируют «Мы хотим кубок!» не самая легкая задача.

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