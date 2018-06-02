По состоянию здоровья: керлингистка Моисеева завершила карьеру

Скип женской сборной России Виктория Моисеева заявила о завершении карьеры. Спортсменка призналась, что причиной завершения карьеры стали проблемы со здоровьем.

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«Принять такое решение меня заставили разговоры с врачами. Все-таки в минувшем сезоне я дважды лежала в больнице, и все советовали мне сделать паузу, говорили, что организм устал. Я, видимо, как спортсмен слишком серьезно отношусь к любому старту и этим свой организм утомила.

Врачи говорят, что нужен перерыв. У всех это проходит по-разному. Кому-то хватает месяца отдыха, кому-то нужны полгода, год. Чтобы не подводить никого, говорить, что буду играть, а потом не смогу и лягу в больницу, я приняла такое решение.

Я не хочу подводить и свое здоровье. В начале сезона из-за меня команда не поехала на турнир, потому что я легла в больницу. В конце сезона я подвела команду, когда не смогла поехать на чемпионат России. Это мне все тоже тяжело далось, я очень ответственный человек.

Я не могу играть по состоянию здоровья, но и отказываться мне тяжело, понимая, что подвожу людей», — цитирует Моисееву «РИА Новости».

В обращении к болельщикам, опубликованном в инстаграме, 27-летняя керлингистка рассказала о приближающемся радостном событии.

«Теперь начинается новая глава, и я знаю, она будет такой же замечательной, как и предыдущая. Уже через неделю я скажу Да и возьму фамилию мужчины своей мечты», — написала Моисеева.

Первые международные награды спортсменка получила в составе сборной России на молодежном чемпионате мира – в 2011 и 2012 годах Моисеева становилась бронзовым призером соревнований.

Спустя год керлингистка завоевала золото на зимней Универсиаде, а на следующих соревнованиях повторила успех.

На чемпионате Европы — 2016 сборная России, в составе которой сыграла Моисеева, стала победительницей турнира. В финальной встрече российские спортсменки одержали победу над командой Швеции со счетом 6:4.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане команда Моисеевой выступила неудачно. Спортсменки проиграли семь из девяти матчей на турнире и не смогли выйти в полуфинал.

«Мы понимали, что четыре заработанных очка в первом энде против канадок недостаточно для победы. Возможно, это преимущество нас немного расслабило, и мы предложили сопернику более простую игру. Мы понимали, что некуда отступать.

Когда ехали в Пхенчхан, понимали, что проиграем некоторые встречи, но надеялись, что их будет меньше. Нас сломило то, что матчи, которые мы должны были выигрывать, заканчивались не в нашу пользу», — цитирует Моисееву ТАСС.

Моисеева от лица всей команды принесла извинения за результат.

«Мы понимали, что люди не спали ночами, болели за нас, переживали. Мы чувствовали эту поддержку, и она нам очень помогала. Невероятно приятно, когда люди несмотря ни на что, писали нам слова поддержки, было очень приятно», — добавила Моисеева.

После Олимпиады сборная России по керлингу сумела реабилитироваться перед своими поклонниками.

На чемпионате мира в Канаде россиянки уступили команде Швеции в полуфинале (6:7), а в матче за бронзовые награды они обыграли американских спортсменок (6:5).

После турнира Моисеева заявила, что гордится своими партнерами по команде.

«Невероятно! Я так горжусь своей командой. Это была прекрасная игра, полная подъемов и спадов. Несколько бросков соперницы сделали лучше нас, некоторые из них были просто отличными. Но мы боролись до последнего. Эта была длинная неделя для нас, но как приятно завершить этот чемпионат с медалью», — сказала Моисеева в видеоинтервью Всемирной федерации керлинга.

Тренер спортсменки Сергей Беланов отметил, что уход Моисеевой — большая потеря для российского керлинга.

«Считаю, что в России только два скипа высокого международного уровня — это Анна Сидорова и Виктория Моисеева.

Поэтому уход Виктории является большой потерей для российского керлинга.

На сегодняшний день у нас нет других скипов. Есть, конечно, молодые перспективные девушки, но непонятно, когда они раскроются», — цитирует Беланова ТАСС.

Специалист отметил, что решение Моисеевой завершить карьеру не стало для него неожиданностью.

«Мы обговаривали этот вопрос еще до Олимпиады, на которой врачи все-таки дали ей разрешение на выступление. Затем то же самое случилось с чемпионатом мира. Еще в августе прошлого года было понятно, что у нее в будущем возникнут проблемы», — добавил тренер.

О дальнейшей судьбе команды Моисеевой станет известно 12 июня. В этот день пройдет конференция Федерации керлинга России.

«Вопрос того, что будет с партнерами Моисеевой по команде находится в подвешенном состоянии. 12 июня будет конференция федерации, на которой будет избран новый исполком. Он, вероятно, еще раз вернется к вопросу формирования сборных команд», - сказал Беланов.

На последних соревнованиях Моисеева выступала вместе с Юлией Портуновой, Галиной Арсенькиной и Юлией Гузиевой.

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