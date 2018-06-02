«Особенный»: «Вашингтон» ждет появления Кузнецова

Финал Кубка Стэнли добрался до столицы США впервые за 20 лет. Тогда «Кэпиталз» не смогли ничего противопоставить «Детройту Ред Уингз», уступил в серии со счетом 0-4.

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Теперь «Вашингтон» после двух встреч против «Вегас Голден Найтс» на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе перебрался в родной город, где попробует впервые в своей истории выйти вперед в финальной серии Кубка Стэнли.

В первом матче «Голден Найтс», проводящие свой дебютный сезон в лиге, одержали над столичным клубом победу со счетом 6:4.

Вторая встреча могла увеличить отрыв «Вегаса» и значительно осложнить «Вашингтону» борьбу за главный трофей НХЛ. Однако усилиями капитана команды Александра Овечкина и вратаря Брэйдена Холдби чемпионы Восточной конференции переиграли соперника — 3:2.

Под вопросом остается участие в третьей встречи российского форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Хоккеист получил повреждение во второй встрече против «Вегаса».

В первом периоде после силового приема в исполнении Брэйдена Макнэбба россиянин влетел в борт. Держась за руку, хоккеист покинул лед и больше на площадку не выходил.

1 июня Кузнецов принял участие в тренировке команды перед третьим матчем серии.

«Посмотрим», — ответил российский нападающий на вопрос о том, сможет ли он сыграть в ближайшем матче.

Его одноклубник Джей Бигл прокомментировал появление россиянина на занятии.

«Я не удивлен, что он сегодня появился. Полагаю, что он даже был готов вернуться в игру, но это не было в общих интересах. Он сказал, что сегодня чувствовал себя хорошо, и это хороший знак», — цитирует Бигла пресс-служба НХЛ.

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц заявил, что решение об участии Кузнецова в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли будет принято уже перед матчем.

Плей-офф форвард проводит просто великолепно. Он лидирует в бомбардирской гонке — 25 очков (11 голов +14 передач). Также Кузнецов побил клубный рекорд по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли, который был установлен в 2009 году Овечкиным.

На этом достижения Кузнецова в Кубке Стэнли сезона-2017/18 не заканчиваются. Он стал первым хоккеистом НХЛ, начиная с 2010 года, кому удалось отличиться результативными действиями в 11 матчах подрях. В них россиянин забросил шесть шайб и отдал десять результативных передач.

«Он один из лучших, — сказал капитан «Вашингтона», играющий с Кузнецовым в одном звене. — Очень важно, что он вышел на лед. Уверен, что завтра с ним все будет хорошо».

Также лидер «Кэпиталз» охарактеризовал своего соотечественника как «особенного».

«У него великолепное катание. Возможно, он лучше всех в команде владеет коньками, — сказал Овечкин. — Он отлично держит шайбу, видит поле, и еще может прибавить. Поэтому он особенный».

Голкипер «Кэпиталз» перед третьим матчем заявил, что команда покажет такой же настрой, который был перед шестым матчем финала конференции против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Дома порой пытаешься придумать лишнее, играть чересчур красиво, хотя вообще это не наш стиль. Мы много работаем на льду всей пятеркой, а шестая игра с «Тампой» была нашей лучшей в Кубке Стэнли, причем это случилось на нашем льду. Именно таким будет наш настрой. Вот та игра, которую нам предстоит сыграть», — приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ.

В домашних матчах подопечные Тротца выглядят не слишком уверенно. Из девяти проведенных встреч на «Кэпитал Уан-Арене» «Вашингтон» потерпел поражения в пяти из них.

Особенно болезненными были неудачи во встречах с «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампой». В первом случае «Кэпиталз» потерпели два поражения в стартовых матчах плей-офф, а во втором — упустили преимущество в счете после двух побед на выезде.

В этот раз хоккеисты «Вашингтона» рассчитывают на положительный исход домашних игр и надеются на масштабную поддержку трибун. По словам Овечкина, атмосфера на стадионе в третьем матче серии будет бесподобной.

«Мы же в последний раз были в финале 20 лет назад. Народ очень взволнован и рад, будет очень круто. Мы очень много работали, чтобы достичь этого момента. У нас одни из лучших фанатов в лиге. Они будут с нами до самого конца. Уверен, в субботу на стадионе будет бесподобная атмосфера», — цитирует Овечкина «NHL.com».

На матче ожидается появление необычного болельщика — бульдога по кличке Ови. Хозяин пса, названного в честь капитана «Кэпиталз», Майк Робертсон является давним болельщиком клуба и часто посещает гостевые матчи «Вашингтона» с командами с юго-запада США. Для того, чтобы посмотреть домашний матч любимой команды, болельщику и его питомцу потребовалось четыре дня провести в дорог.

Третий матч финальной серии пройдет в ночь со 2 на 3 мая в 3 часа утра по московскому времени. «Газета.Ru» будет следить за ходом поединка в текстовой онлайн-трансляции.

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