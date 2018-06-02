Курсы валют$ 62.19 (+0.009) 72.54 (+0.097)
Москва: +22°C
Форум в Петербурге: экономика под санкциями
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (сборные)
22:00
ФранцияИталия
3:1
закончен
Единая лига ВТБ
00:00
УНИКС Нижний Новгород
online
00:00
Локомотив-Кубань Химки
online
Бокс/ММА / M-1 Challenge 93
16:40
Александр Шлеменко (Россия) — Бруно Силва (Бразилия)
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
19:00
АвстрияГермания
online
19:15
АнглияНигерия
2:0
1 тайм
21:45
БельгияПортугалия
не начался
НХЛ / плей-офф
03:00
Вашингтон КэпиталзВегас Голден Найтс
не начался
Единая лига ВТБ
00:00
ВЭФ ЦСКА
не начался
00:00
Зенит Автодор
не начался
Теннис / «Ролан Гаррос», третий круг
14:25
Мария Шарапова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия)
6:2, 6:1
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
17:00
БразилияХорватия
не начался
17:00
АлбанияУкраина
не начался
22:00
ИспанияШвейцария
не начался
Хоккей
ЧМ-2018 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
«Особенный»: «Вашингтон» ждет появления Кузнецова

Кузнецов: посмотрим, сыграю ли я в третьей игре с «Вегасом»

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ночь со 2 на 3 июня примет на своей площадке «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Под вопросом остается участие в матче форварда столичного клуба Евгения Кузнецова, получившего повреждение во второй игре.

Финал Кубка Стэнли добрался до столицы США впервые за 20 лет. Тогда «Кэпиталз» не смогли ничего противопоставить «Детройту Ред Уингз», уступил в серии со счетом 0-4.

Реклама

Теперь «Вашингтон» после двух встреч против «Вегас Голден Найтс» на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе перебрался в родной город, где попробует впервые в своей истории выйти вперед в финальной серии Кубка Стэнли.

В первом матче «Голден Найтс», проводящие свой дебютный сезон в лиге, одержали над столичным клубом победу со счетом 6:4.

Вторая встреча могла увеличить отрыв «Вегаса» и значительно осложнить «Вашингтону» борьбу за главный трофей НХЛ. Однако усилиями капитана команды Александра Овечкина и вратаря Брэйдена Холдби чемпионы Восточной конференции переиграли соперника — 3:2.

Под вопросом остается участие в третьей встречи российского форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Хоккеист получил повреждение во второй встрече против «Вегаса».

В первом периоде после силового приема в исполнении Брэйдена Макнэбба россиянин влетел в борт. Держась за руку, хоккеист покинул лед и больше на площадку не выходил.

1 июня Кузнецов принял участие в тренировке команды перед третьим матчем серии.

«Посмотрим», — ответил российский нападающий на вопрос о том, сможет ли он сыграть в ближайшем матче.

Его одноклубник Джей Бигл прокомментировал появление россиянина на занятии.

«Я не удивлен, что он сегодня появился. Полагаю, что он даже был готов вернуться в игру, но это не было в общих интересах. Он сказал, что сегодня чувствовал себя хорошо, и это хороший знак», — цитирует Бигла пресс-служба НХЛ.

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц заявил, что решение об участии Кузнецова в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли будет принято уже перед матчем.

Плей-офф форвард проводит просто великолепно. Он лидирует в бомбардирской гонке — 25 очков (11 голов +14 передач). Также Кузнецов побил клубный рекорд по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли, который был установлен в 2009 году Овечкиным.

На этом достижения Кузнецова в Кубке Стэнли сезона-2017/18 не заканчиваются. Он стал первым хоккеистом НХЛ, начиная с 2010 года, кому удалось отличиться результативными действиями в 11 матчах подрях. В них россиянин забросил шесть шайб и отдал десять результативных передач.

«Он один из лучших, — сказал капитан «Вашингтона», играющий с Кузнецовым в одном звене. — Очень важно, что он вышел на лед. Уверен, что завтра с ним все будет хорошо».

Также лидер «Кэпиталз» охарактеризовал своего соотечественника как «особенного».

«У него великолепное катание. Возможно, он лучше всех в команде владеет коньками, — сказал Овечкин. — Он отлично держит шайбу, видит поле, и еще может прибавить. Поэтому он особенный».

Голкипер «Кэпиталз» перед третьим матчем заявил, что команда покажет такой же настрой, который был перед шестым матчем финала конференции против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Дома порой пытаешься придумать лишнее, играть чересчур красиво, хотя вообще это не наш стиль. Мы много работаем на льду всей пятеркой, а шестая игра с «Тампой» была нашей лучшей в Кубке Стэнли, причем это случилось на нашем льду. Именно таким будет наш настрой. Вот та игра, которую нам предстоит сыграть», — приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ.

В домашних матчах подопечные Тротца выглядят не слишком уверенно. Из девяти проведенных встреч на «Кэпитал Уан-Арене» «Вашингтон» потерпел поражения в пяти из них.

Особенно болезненными были неудачи во встречах с «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампой». В первом случае «Кэпиталз» потерпели два поражения в стартовых матчах плей-офф, а во втором — упустили преимущество в счете после двух побед на выезде.

В этот раз хоккеисты «Вашингтона» рассчитывают на положительный исход домашних игр и надеются на масштабную поддержку трибун. По словам Овечкина, атмосфера на стадионе в третьем матче серии будет бесподобной.

«Мы же в последний раз были в финале 20 лет назад. Народ очень взволнован и рад, будет очень круто. Мы очень много работали, чтобы достичь этого момента. У нас одни из лучших фанатов в лиге. Они будут с нами до самого конца. Уверен, в субботу на стадионе будет бесподобная атмосфера», — цитирует Овечкина «NHL.com».

На матче ожидается появление необычного болельщика — бульдога по кличке Ови. Хозяин пса, названного в честь капитана «Кэпиталз», Майк Робертсон является давним болельщиком клуба и часто посещает гостевые матчи «Вашингтона» с командами с юго-запада США. Для того, чтобы посмотреть домашний матч любимой команды, болельщику и его питомцу потребовалось четыре дня провести в дорог.

Третий матч финальной серии пройдет в ночь со 2 на 3 мая в 3 часа утра по московскому времени. «Газета.Ru» будет следить за ходом поединка в текстовой онлайн-трансляции.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».