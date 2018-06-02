Российской теннисистке Марии Шараповой хватило чуть меньше часа для того, чтобы выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Франции. На стадии 1/8 финала спортсменке предстоит сыграть с победительницей пары Юлия Гергес (Германия) — Серена Уильямс (США).

«Гергес или Уильямс? Я буду готова к любой», — заявила Шарапова в послематчевом интервью.

Экс-первая ракетка мира также поделилась эмоциями после своей победы над чешской теннисисткой Каролиной Плишковой в третьем круге.

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«Для меня вторая неделя на турнирах «Большого шлема» начинается с четвертьфиналов, так что пока еще я в одной победе от нее. Впрочем, очевидно, я довольна проделанной работой.

В прошлом году я вообще не играла в Париже, теперь же я уже в четвертом круге — это замечательно!» — цитирует россиянку телеканал Eurosport1.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Шараповой в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Шарапова провела матч уверенно. Играла без спадов, легко, поэтому быстро довела матч до победы. Ко второй неделе турнира Мария набрала хорошую форму.

Теперь будет интересно посмотреть на матч Шараповой и Уильямс, если он случится. Наконец, у Марии есть хороший шанс на победу.

Да, Уильямс быстрее и мощнее играет, но остается открытым вопрос в психологической стабильности», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

По мнению Тарпищева, матч третьего раунда турнира не является показателем силы Шараповой.

«Это не показатель, потому что упорной борьбы не было. Сейчас не можем обсуждать степень напряженности и нервную систему в силу того, что матч удачно сложился.

У Марии при упорной игре нет психологической надежности в силу ненаигранности соревнований. Поэтому этот матч — не показатель. Она еще ни одного матча упорного не сыграла», — добавил он.

Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе отметила, с какой легкостью российская спортсменка обыграла Плишкову.

«Не припомню, чтобы в последние несколько лет Маша так легко обыгрывала топ-теннисисток. Плишкова сыграла не самым лучшим образом, но Маша — большая молодец.

Она в некоторых моментах выстояла, Плишкова могла где-то зацепиться, но в итоге совсем расклеилась в концовке. Маша прибавляет — в первых двух кругах вопросов к ней было куда больше.

В Мадриде и Риме она набрала неплохую форму, но стабильности в игре не было. А сегодня она отыграла так, как должна была. И у нее все получалось, и соперница ошибалась в простых ситуациях», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

Чешка Петра Квитова также высказалась о поражении своей соотечественницы.

«Победа Марии не стала для меня сюрпризом. Она отлично играет и здорово выступила в Риме.

К тому же она любит «Ролан Гаррос» — в противном случае она бы не добыла две победы на этих кортах. Возможно, счет меня немного удивил, но, думаю, Мария на правильном пути», — заявила Квитова в интервью пресс-службе турнира.

Полуфиналист Открытого чемпионата Франции — 1989 Андрей Чесноков считает, что Шарапова находится в своей лучшей форме.

«С каждым матчем Шарапова играет все лучше и лучше. Сейчас она просто в лучшей форме находится. Хотя я все равно не думал, что Мария обыграет Плишкову так легко.

Но Шарапова может пойти и дальше. Если у нее все получается, то она сможет претендовать и на победу во Франции. Думаю, это был лучший матч Шараповой в этом году», — подчеркнул он.

Сама Шарапова рассказала, какое значение для нее имеет возможная встреча с Сереной Уильямс.

«В любом матче с Сереной ты знаешь, что тебя ждет. Ты понимаешь трудность задачи.

Несмотря на статистику, мне всегда хочется играть с лучшей теннисисткой. И я буду ждать нашего матча, если она выиграет.

Я не думаю, что за пределами корта мы ведем борьбу. Я думаю, нужно складывать то, чего мы добились, скольких людей мы смогли вдохновить своими примерами, своими историями, по-своему», — рассказала она на пресс-конференции.

Россиянка поделилась тем, что в некоторых моментах американка ее вдохновляет.

«Меня вдохновляет многое из того, что она делает. И за бизнесом и модой для нас всегда стоят результаты на корте — это движущая сила.

Нет ничего более вдохновляющего, чем то, что после всех своих достижений мы все равно выходим на корт и стремимся побеждать, даже когда что-то не получается», — подытожила Шарапова.

Серена Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата Франции сыграет с Юлией Гергес 2 июня в 19:05 по московскому времени.

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