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ММА. Шлеменко дерется в Челябинске. LIVE

Онлайн схватки по ММА Шлеменко — Силва в Челябинске

Александр Шлеменко (справа) избивает Брэндона Хэлси РИА Новости
Александр Шлеменко (справа) избивает Брэндона Хэлси
Звездный российский боец ММА Александр Шлеменко дерется с бразильцем Бруно Силвой в Челябинске. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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21:40

Невозможно передать словами, насколько раздосадован, зол, обескуражен Риггс... Он до сих пор плачет, этот зубр с более чем 60 боями за спиной! Видимо, карьера его окончена. Едва ли вернется в бои после восстановления, ведь еще до поединка намекал на скорый уход.

21:37

Рефери вынужден остановить бой, объявив победу Фролова техническим нокаутом. Россиянин действительно был намного лучше в первом раунде, но не такого выигрыша он ждал. Что ж, чего только в спорте не случается...

21:36

Поднимают Риггса, но идти он не может. И слезы выступают на глазах возрастного американца! Драма!!!

21:35

Неожиданно Риггс упал (контакта не было) — и схватился за колено, корчась от бои. Сейчас лежит и прямо кричит от досады и нестерпимых ощущений. Кажется, дернул связки. Видно, что это не симуляция, не спектакль. Многократно травмированный боксер действительно повредился буквально на ровном месте. Такое бывает в ММА...

21:34

Второй раунд начинается в стойке. Выжидают, не атакуя.

21:32

Окончился первый раунд из пяти запланированных. Тотальное превосходство Фролова, никакой угрозы чемпиону из России.

21:30

Уже много крови на канвасе. Разбиты брови у Риггса. Тот просто лежит и пытается укрываться от ударов...

21:28

В партере проходит схватка. Фролов — сверху. Это первый раунд набирает обороты.

21:26

35-летний Риггс, напротив, чрезвычайно опытен. Более 60 боев уже за его спиной, и 47 побед...

21:25

11-й бой для 26-летнего Фролова. После выступления он может стать более популярным, известным, медийным.

21:23

Это будет чемпионский поединок: Фролов владеет поясом M-1 и еще не проигрывал. Под «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус» выходит он.

21:22

Выходят соперники!

21:20

Ну наконец-то! У нас со-главный бой вечера! Это средний вес (до 84 кг): американский ветеран Джо Риггс против россиянина Артема Фролова.

21:06

Совсем скоро уже на ринге появится Шлеменко.

Repost from @shlemenkostormschool using @RepostRegramApp - #Repost @newstreamsport with @get_repost ・・・ ��Капитан New Stream Александр Шлеменко @alexandershlemenko сделал вес! �� Уже завтра в Челябинске в рамках турнира M1 Challenge 93 Александр выйдет в рейдж, где сразится с опасным бразильцем Бруно Сильвой!���� Команда New Stream желает Александру красивой и яркой победы! �� #newstreamteam #newstreamteammma #newstreammma #mma #mixedmartialarts #смешанныеединоборства

Публикация от Александр Шлеменко Storm (@alexandershlemenko)

21:03

В бою Карранка — Махно победа осталась за россиянином...

20:50

не так давно украинец Александр Плетенко победил Криса Келадеса судейским решением.

20:40

Рожерио Карранка – Алексей Махно — следующая пара участников.

20:20

Движется к кульминации турнир в Челябинске... Мы ждем главный бой, до которого остается все меньше времени.

20:10

Победа за Силандером!

20:00

В зале присутствуют многие узнаваемые персоны из мира единоборств. Сидит тут и боксер, а ныне депутат Николай Валуев. Он пока скучает.

19:45

Открывать мейн-кард доверено Микаэлю Силандеру из Финляндии и Нурилесу Айдарову из Киргизии. Не самые известные спортсмены... Это наилегчайший вес.

19:30

Хватало зрелищных моментов в разогревочных боях, конечно.

19:15

Активно проходят бои предварительной программы. А все самое горячее начнется после 20:00 мск.

19:00

Силва тем временем всерьез настроен на победу.

«Это не просто шанс заявить о себе на международной арене, — сказал он. — Однозначно победа над Шлеменко позволит серьёзно продвинуться в рейтинге, что приведёт к титулу. Я всегда выхожу в клетку не ради победы по очкам, а всегда ищу возможность окончить бой нокаутом. Прозвище моего соперника — Шторм, но шторм меня не пугает, меня сводит с ума штиль».

18:51

«Бои в М-1 — всегда для меня новый серьёзный вызов, намного ответственнее и напряженнее, чем в Bellator. Во-первых, это каждый раз выступление на родине, что придает особую мотивацию перед болельщиками. Во-вторых, в любом бою в М-1 я даю шанс сопернику заявить о себе на международной арене, что придаёт дополнительную нервозность и напряжение. Психологически сложнее готовиться к таким поединкам, настраиваться на битву с голодным до больших побед бойцом», — добавил Шлеменко.

18:45

Предматчевое взвешивание ознаменовалось небольшим скандалом. Силва не уложился в лимит средней категории (до 84 кг), показав 84,4 кг. Финансовых потерь, как заведено в UFC, он, вроде бы, не понесет. Бразильцу лишь была предъявлена желтая карточка. В свою очередь, Шлеменко успешно прошел процедуру с показателем 83,6 кг.

18:50

Важный штрих: бой состоится не в октагоне, а на ринге — таковы правила М-1. Накануне битвы Шлеменко признался, что хочет отделаться от контракта с американским промоушеном Bellator. Вместе с тем он желает выступить на сентябрьском турнире UFC в Москве.

«От последнего боя в Bellator ничего не жду, хочу лишь, чтобы он побыстрее состоялся, чтобы поставить жирную точку в наших отношениях и двигаться дальше. Если бы не было этих контрактных обязательств и бюрократических моментов и если бы меня уже отпустили, то с удовольствием рассмотрел бы возможность выступить в сентябрьском турнире UFC в Москве», — сказал боец.

18:30

Что до 28-летнего Силвы, то в свои 28 лет он 23 раза выходил на схватку по правилам ММА, одержав 17 побед и шесть раз испытав горечь поражения. Кстати, свой предыдущий бой бразилец также провел в Ледовом дворце «Трактор», одолев 24 февраля россиянина Геннадия Ковалева.

18:00

Бой станет 58-м в карьере 34-летнего Шлеменко и первым после резонансного поражения от Гегарда Мусами в октябре 2017 года, когда победу по очкам можно было отдать как в ту, так и в другую сторону.

10:30

«Газета.Ru» начнет следить за событиями шоу после 19:00 мск.

10:00

Российский боец ММА Александр Шлеменко сразится с бразильцем Бруно Силвой на турнире M-1 Challenge 93 В Челябинске.