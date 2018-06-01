ММА. Шлеменко дерется в Челябинске. LIVE

Важный штрих: бой состоится не в октагоне, а на ринге — таковы правила М-1. Накануне битвы Шлеменко признался, что хочет отделаться от контракта с американским промоушеном Bellator. Вместе с тем он желает выступить на сентябрьском турнире UFC в Москве.

«От последнего боя в Bellator ничего не жду, хочу лишь, чтобы он побыстрее состоялся, чтобы поставить жирную точку в наших отношениях и двигаться дальше. Если бы не было этих контрактных обязательств и бюрократических моментов и если бы меня уже отпустили, то с удовольствием рассмотрел бы возможность выступить в сентябрьском турнире UFC в Москве», — сказал боец.