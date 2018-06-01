На двух стульях: Воробьев возглавил СКА и сборную России

Игры в исполняющего обязанности закончились: Илья Воробьев официально назначен главным тренером сборной России по хоккею.

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По сути 43-летний специалист начал исполнять функции рулевого «Красной машины» уже с 12 апреля, когда на заседании исполкома Федерации хоккея России (ФХР) было объявлено о том, что Олег Знарок покидает пост наставника сборной.

Воробьев являлся ассистентом Знарка и по наследству принял бразды правления в национальной команде, получив приставку «и. о».

В таком положении специалист проработал почти полтора месяца, однако такая задержка с официальным назначением вряд ли объяснялась тем, что наставнику недостаточно доверяли и хотели оценить его в боевых условиях.

Скорее, дело было в том, что контракт предыдущего тренерского штаба истекал 31 мая, а в ФХР не желали выплачивать неустойку за досрочное прекращение сотрудничества. Вряд ли Знарок, конечно, потребовал бы себе денежной компенсации (специалист сразу после победы на Олимпиаде-2018 заявил, что ужасно устал и не уверен в своем будущем в сборной), однако формальностей было не избежать.

В итоге официальный контракт с Воробьевым был подписан только 1 июня. Срок соглашения — два года с возможностью продления еще на два.

«Мы специально дадим штабу Воробьева сначала два года, чтобы у них был стимул работать,

а потом можем подписать контракт еще на два, если команда будет выступать хорошо, — заявил президент ФХР Владислав Третьяк. — Все это делается для стимула, чтобы тренеры понимали, что, если они будут хорошо работать и добиваться успехов, то продлят контракт.

Под успехами мы понимаем победы на чемпионатах мира и Олимпиаде. Что касается Евротура, то он нужен в основном для наигрывания молодежи и проверки состояния игроков».

Услышав слова о победах на мировом форуме и Олимпиадах, тренерский штаб Воробьева, должно быть, ощутил мощный прилив адреналина.

Первые выступления «Красной машины» под руководством этих специалистов получились довольно скомканными, так что до золотых медалей крупных турниров предстоит еще долгий путь.

На двух весенних этапах Евротура сборная провалилась, выиграв лишь один матч из шести. На чемпионате мира в Дании «Красная машина» заняла второе место в группе, уступив двум сильным соперникам Чехии и Швеции, а затем вылетела в первом же раунде плей-офф, уступив в овертайме Канаде (4:5), которую позднее выбьет из турнира Швейцария.

При этом стоит отметить, что за те полтора месяца, что Воробьев работает с командой, коллектив приобрел некоторые отличительные черты от своей предыдущий, «знарковской» версии:

теперь хоккеисты стараются больше держать шайбу и организовывать атаки за счет красивых комбинаций, не просто отправляя снаряд в чужую зону в надежде на то, что кто-нибудь за него зацепится.

Кроме того, Воробьев проявил некоторую смелость в формировании состава и не вызвал на чемпионат мира, например, опытного возрастного форварда Илью Ковальчука, предпочтя ему более молодых кандидатов.

Однако некоторые вещи, судя по всему, останутся неизменными: у сборной будут свои базовые клубы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ),

задачей которых является собирать в своих рядах всех потенциальных игроков национальной команды.

По крайней мере, так кажется после того, как 1 июня санкт-петербургский СКА объявил о том, что новым главным тренером клуба после ухода Знарка станет… Илья Воробьев. Выходит, что новый рулевой «Красной машины» полностью перенял все обязанности предыдущего, став главным не только в сборной, но и в одном из базовых клубов национальной команды (вторым, естественно, является московский ЦСКА).

К сожалению, такой поворот событий может означать, что лучшие хоккеисты лиги по-прежнему будут стекаться в СКА и в стан столичных армейцев, а игроки других клубов будут раз за разом оставаться без приглашения в национальную команду только потому, что рассматриваются тренерским штабом по остаточному принципу.

Такая участь постигла, например, хоккеистов казанского «Ак Барса», которые в блестящем стиле выиграли Восточную конференцию, набрав 100 очков, а затем так же уверенно завоевали Кубок Гагарина, одолев в финальной серии один из базовых клубов сборной - ЦСКА - со счетом 4-1.

Несмотря на такие достижения, ни один игрок «Ак Барса» не попал в заявку «Красной машины» на Олимпиаду и на чемпионат мира - 2018.

Остается надеяться, что Воробьев и его команда сумеют уделить достаточно внимания каждому клубу и пригласить в сборную всех достойных кандидатов, даже если по какой-то причине их не удалось переманить в базовые СКА и ЦСКА, состав которых отнюдь не резиновый.

Сам Воробьев уверяет, что политика тотальной скупки потенциальных сборников его мало интересует.

«Сейчас немножко изменился вектор развития клуба. В первую очередь он будет ориентироваться на своих игроков, которые прошли команды МХЛ и ВХЛ. Мы будем выводить их на нужный уровень», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

К слову, контракт главного тренера сборной с питерцами рассчитан на два года — точно так же, как с «Красной машиной».

После успешного эксперимента со Знарком, который использовал в сборной большое количество своих подопечных из СКА и завоевал золото Олимпиады в Пхенчхане, в ФХР, видимо, решили сохранить прямую связь между этими постами.

Интересует только один вопрос: если у Воробьева плохо пойдут дела в питерском клубе, его уволят и из сборной? И будет ли это работать в обратную сторону?

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