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«Это аморально»: российского тренера затравили на Украине

Назначение российского тренера в сборной Украины назвали аморальным

На Украине недовольны назначением россиянина Андрея Прокунина на пост тренера по биатлону РИА Новости
На Украине недовольны назначением россиянина Андрея Прокунина на пост тренера по биатлону
На Украине остались недовольны назначением российского специалиста Андрея Прокунина на должность старшего тренера украинской сборной по биатлону. По мнению одного из журналистов, решение пригласить на данный пост россиянина является «плевком в сторону страны».

Украинский спортивный телекомментатор Андрей Столярчук жестко отреагировал на назначение российского специалиста Андрея Прокунина на должность старшего тренера сборной Украины по биатлону.

«Назначение Андрея Прокунина для меня сводится к тому, что на пятый год российско-украинской войны ставить старшим тренером сборной Украины российского специалиста — просто аморально.

Я даже не хочу как-то анализировать его спортивное прошлое и то, чего он достиг, будучи тренером команды Южной Кореи. Знаете, большое количество болельщиков мне писали, что теперь даже не будут смотреть биатлон, потому что расценивают данное назначение как плевок в сторону Украины и украинских болельщиков. И, в какой-то мере, я солидарен с их точкой зрения, ведь у меня были схожие чувства, когда я узнал, что с Прокуниным ведутся переговоры и его планируют назначить на пост старшего тренера женской сборной», — заявил комментатор в одном из своих интервью.

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Свою позицию Столярчук объясняет гражданской позицией.

«Для кого-то это урапатриотизм, а для меня — гражданская позиция. Я всегда придерживался той мысли, что можно иметь позицию, а можно становиться в позу. Вот те, кто считает, что спорт вне политики — как раз и обвиняют меня в урапатриотизме.

Скажу больше — мне говорили, что в Федерации биатлона не очень довольны некоторыми моими высказываниями в адрес наших «друзей из-за поребрика». Но, это мое видение. Я комментирую так, как я вижу», — отметил журналист.

Столярчук не раз называл Россию страной-агрессором. Так считают и некоторые члены Олимпийского комитета Украины. В частности, 13 марта 2018 года Владимир Брынзак, занимающий пост вице-президента Национального олимпийского комитета Украины, заявил, что местные спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России. Он подчеркнул, что для снятия запрета необходимо, чтобы «общая политическая ситуация улучшилась». Запрет на выступление подошел к концу 11 апреля.

«У меня есть определенный негатив в сторону России. Если бы я себе позволил подобные высказывания в сторону условной Бразилии или Норвегии, то, наверное, это было бы неуместно. А что касается этого государства, то я не думаю, что это идет «в разрез» с какими-то журналистскими канонами», — подытожил свое выступление Столярчук.

Слова видного украинского журналиста не встретили поддержки со стороны официальных лиц украинского спорта. Тот же Брынзак высказался по поводу заявления Столярчука весьма прямо:

«Это его мнение, он имеет право его высказывать. У меня другое мнение. Мне важно, чтобы тренер был профессионалом, а команда показывала результат. Национальность тренера не имеет значения. Хорошие люди и плохие люди есть и на Украине, и в России. Мое дело — спорт, политикой мы не занимаемся. Мы совершенно не обращаем внимания на подобные высказывания комментаторов», — поделился мнением вице-президент НОК Украины.

Сам Андрей Прокунин ситуацию вокруг споров о его назначении никак не комментирует. В 2018 году россиянин получил официальное разрешение Международного олимпийского комитета (МОК) выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года за Южную Корею в качестве действующего спортсмена.

Решение выступать за другую страну было продиктовано слабой физической формой спортсмена из-за травмы колена.

Прокунин — многократный чемпион России. В 1999 году он стал серебряным призером зимней Универсиады в словацком Попраде в спринте, а в эстафете в составе сборной России выиграл золотую медаль.

В 2009 году во время чемпионата России по биатлону у Прокунина были обнаружены положительные допинг-пробы. В крови спортсмена нашли эритропоэтин, который является запрещенным веществом. Спортсмена дисквалифицировали на два года.

В 2011 году биатлонист отбыл дисквалификацию и продолжил свою карьеру.

Работа в сборной Украины станет для россиянина вторым опытом в карьере. До этого Прокунин был тренером Южной Кореи.

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