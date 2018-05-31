«Во время первого матча России все будем в мыле»

До старта чемпионата мира по футболу — 2018 остается всего две недели, и уже завершаются последние приготовления. 31 мая организационному комитету «Россия-2018», который отвечает за подготовку и проведение мундиаля, были официально вручены автобусы и легковые машины для перевозки команд и всех лиц, задействованных в обслуживании мирового первенства.

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Генеральный директор «России-2018» Алексей Сорокин в интервью «Газете.Ru» рассказал о буднях организатора главного футбольного события четырехлетия.

— Когда все приготовления, наконец, будут закончены, вы планируете посетить какие-то матчи чемпионата мира в качестве зрителя?

— У меня получится выделить время и посмотреть некоторые игры, но обычно я хожу на матчи не в качестве зрителя, а в качестве организатора. Сейчас с уверенностью нельзя сказать, на какие именно матчи я приеду, но, скорее всего, мы с моим коллегой из Международной федерации футбола (ФИФА) поначалу будем посещать встречи на относительно новых стадионах, которые еще не имеют большого опыта проведения спортивных мероприятий.

Я имею в виду те арены, которые сдались в 2018 году — например, в Ростове, в Екатеринбурге... Ну, а ближе к стадии плей-офф мы уже поедем в более опытные в этом плане города, которые принимали матчи Кубок конфедераций.

И, естественно, во время матча открытия, где Россия играет с Саудовской Аравией, мы будем здесь, в Москве, в «Лужниках»… в мыле (смеется).

— Наверное, приходится решать не только вопросы на стадионах, но и возле них?

— Да, конечно, ведь чемпионат мира — это событие колоссального масштаба. Будут введены некоторые ограничения на проезд транспорта в тех районах, которые располагаются возле стадионов мундиаля — например, около «Лужников». Такое решение было принято из-за большого количества туристов.

Но мы уже предупредили местных жителей, они отнеслись к этому с пониманием и уже все необходимые пропуски готовы.

— На ваш взгляд, какой матч сборной России на групповом этапе будет наиболее напряженным? С Саудовской Аравией, Египтом или Уругваем?

— Сейчас этого нельзя сказать. На чемпионате мира нет слабых или сильных команд. Все сборные прошли очень непростой отбор, поэтому какая встреча окажется для России наиболее сложной, сейчас предсказать трудно.

Но, конечно, по степени нервозности всегда первый матч наиболее волнительный, потому что это «Лужники», это открытие чемпионата мира, это дополнительная ответственность, связанная с тем, что это первая игра.

После дебютного матча и нам, организаторам, станет спокойнее. Надеемся…

— Вы сейчас на связи со сборной России? Можете рассказать о том, в каком настроении пребывает команда за две недели до чемпионата мира?

— Сборная России пока была на сборах за границей. Когда я вижу кого-то из команды, я с ними, конечно, общаюсь, но это происходит достаточно редко, потому что у нас немного разный график. Когда футболисты вернутся в Москву на товарищеский матч с Турцией (состоится 5 июня на стадиона ЦСКА — «Газета.Ru»), мы с ними поговорим и, естественно, окажем всю необходимую сервисную поддержку, как и всем остальным командам-участницам чемпионата мира.

Все сборные у нас будут в равных условиях, мы предоставим всем абсолютно равный уровень сервиса, так что о каких-либо преференциях для домашней команды говорить не приходится.

— Удалось посмотреть товарищеский матч сборной России с командой Австрии (0:1) — предпоследний в рамках подготовки к чемпионату мира?

— Получилось посмотреть только кусками. Я вчера поздно с работы ушел, так что видел какие-то эпизоды. Но могу сказать, что товарищеский матч, как правило, — это поле для экспериментов главного тренера. Так что необязательно те решения, которые мы увидели в контрольной встрече, мы увидим и на чемпионате мира.

Наставник в таких случаях обычно старается попробовать какие-то инновационные и даже революционные варианты на поле, смотрит на нестандартные связки между игроками.

Подобные вещи мы увидели и во вчерашней игре с австрийцами, так что совершенно необязательно, что такая схема игры будет применена и на мундиале.

Здесь решение остается за Станиславом Черчесовым. Мы ему всецело доверяем и стараемся меньше комментировать.

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