Мотогонщик разбился рядом с домом

Известный британский мотогонщик Дэн Нин насмерть разбился в аварии в ходе квалификации гонки Isle of Man Tourist Trophy на острове Мэн. Трагедия произошла на первом круге: спортсмен получил травмы, несовместимые с жизнью. Следом в аварию попал еще один участник заездов. Он столкнулся с каретой «скорой помощи», спешившей к месту ЧП. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

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Гонки на острове Мэн в Ирландском море проходят на ежегодной основе. В 1949-1976 годах состязание даже входило в чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в качестве одного из этапов. Впрочем, затем из-за чрезвычайной опасности тамошней трассы старт перенесли в Великобританию.

С 1911 года во время гонок на острове Мэн погибли уже более 250 спортсменов. Причем самые первые заезды были организованы аж в 1907 году.

BMW Motorrad UK would like to pass along our deepest condolences and sympathy to Dan Kneen's family, friends, team and fans following this evening's news. pic.twitter.com/4Tvv3qrBs7 — BMW Motorrad UK (@BMWMotorradUK) 30 мая 2018 г.

Самым титулованным гонщиком в истории Tourist Trophy является Джоуи Данлоп, одержавший 26 побед. Он разбился в 2000 году во время гонок в Таллине, врезавшись в дерево на мокром из-за дождя асфальте. Сегодня на острове Мэн установлен памятник титулованному мотоциклисту.

Кстати, рекорд прохождения 60,7-километрового круга (16 минут 52,929 секунды при средней скорости 215,5 км/ч) принадлежит здесь племяннику погибшего спортсмена Майклу Данлопу.

Максимальную скорость на треке развил в 2014 году Брюс Анстей (331,5 км/ч).

Нин, которому через месяц должен был исполниться 31 год, являлся уроженцем Дугласа – крупнейшего города острова Мэн. Свой лучший результат в элите он показал в 2017-м, заняв третье место. Он дебютировал в гонках десять лет назад и с тех пор побеждал в менее престижных классах.

«Мы все онемели, когда увидели, что произошло, — рассказал менеджер команды Tyco BMW, за которую выступал Нин, Филип Нейлл. –

Дэн отлично справлялся с байком, показывал высокие результаты и только накануне трагедии установил личный рекорд времени на круге. Подтвердил статус одного из претендентов на победу в этом году…

Конечно, сегодня наши мысли не о гонках, а вместе с семьей и друзьями Дэна. Он был популярным и по-настоящему трудолюбивым парнем, который любил гонки. Его будет очень не хватать всем нам».

Свою последнюю запись в «твиттере» Нин сделал 27 мая. Он выложил фотографии и написал, что «первая соревновательная практика прошла замечательно». «Пять кругов в хорошем темпе сделали меня абсолютно счастливым. С оптимизмом смотрю в будущее», — добавил гонщик.

В сети Facebook спортсмен имел почти 1000 друзей. Активно выкладывал снимки — все они без исключения посвящены мотоциклам и гонкам.

Знавшие Нина лично и ценители его таланта выражают соболезнования в комментариях к посту, опубликованному менее суток назад.

«Лети высоко, Дэн. Тебя будет не хватать, — пишут расстроенные люди. – Делать то, что любишь, принимая риск на собственных условиях, — это особая порода. Надеюсь, ты упокоишься с миром».

1st practice went well on @Jack5onRacing 600, got 5 laps in at good pace so happy enough, looking forward to a rip on the @TycoBMW now #TT pic.twitter.com/cmYIbUAOR6 — Dan Kneen (@dankneen14) 27 мая 2018 г.

В ночь на 28 мая страшное ДТП произошло под Тверью. Один из сильнейших российских мастеров гиревого спорта Иван Мартыневич трагически погиб, возвращаясь с соревнований в Санкт-Петербурге.

31-летний спортсмен решил на машине добраться до Москвы, откуда должен был лететь в родной Омск. Автомобиль, в котором находился спортсмен, врезался в грузовик. Травмы спортсмена оказались смертельными.

Последним соревнованием омского атлета стал чемпионат России, на котором он выиграл бронзовую награду.

За всю карьеру Мартыневич успел победить на всех крупных стартах. Он трехкратный чемпион мира и четырехкратный победитель чемпионата Европы. На последнем чемпионате континента, который проходил с 10 по 13 мая в Венгрии, Мартыневич стал обладателем золотой медали в двоеборье в весовой категории 68 кг.

В начале апреля в Канаде произошла шокирующая автокатастрофа, унесшая жизни 16 человек.

Трагедия случилась в 30 километрах от города Тисдейл, расположенного в провинции Саскачеван на западе страны.

В ДТП столкнулись грузовик и автобус, перевозивший юниорскую хоккейную команду «Бронкос», базирующуюся в Гумбольдте. В автобусе находились 28 человек, в том числе игроки в возрасте от 16 до 21 года.

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