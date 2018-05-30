Почти безнадега: Россия выдала серию поражений

Сборная России венчала подготовительный сбор в Австрии контрольной игрой с национальной командой этой страны. Местом встречи определили Инсбрук. Этот город прекрасно знаком Станиславу Черчесову. Главный тренер россиян когда-то выступал здесь за «Тироль».

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Матч был важен нам сразу по нескольким причинам. Во-первых, после него наставник обещал назвать окончательную заявку на ЧМ-2018 – без всяких расширенных списков и тому подобного. Во-вторых, впервые в текущем году отечественные футболисты получили возможность помериться силами с более-менее равными соперниками.

Бразильцам (0:3) и французам (1:3) россияне уступили в марте, что называется, без вариантов. Австрийцы – дело другое.

И пусть никого не смущает разница в 40 строчек, разделяющая сборные в рейтинге ФИФА. У красно-белых хоть и приличный состав, но на мундиаль они не пробились.

По идее, должно было получиться интересно еще и потому, что россияне и австрийцы плоховато знают друг друга. Оставим за скобками «товарняки» в 1994 (3:0 в нашу пользу) и 2004 (0:0) годах: в отборе к Евро-2016 наши противники выиграли обе схватки со счетом 1:0. Однако превосходства не показали – игры протекали в равной борьбе.

Стартовый состав интриговал сразу на нескольких позициях. Так, Черчесов отрядил в центр обороны опытнейшего Сергея Игнашевича, который уже закончил карьеру в сборной, но вернулся, поддавшись на убеждения тренера. И в пару к нему – Владимира Граната. В средней линии нашлись места и Далеру Кузяеву, и Роману Зобнину, и Александру Головину.

За атаку по задумке Черчесова отвечал Федор Смолов – кому как не ему надлежало терзать оборонительные редуты австрийцев?

Впрочем, быстро выяснилось, что никаких редутов на подступах к штрафной Хайнца Линднера нет и в помине. Хозяева принялись действовать с позиции силы, активно, если не сказать агрессивно играли вперед. У наших же поначалу мало что клеилось. Увы, это почти тенденция последних матчей под руководством Черчесова…

Какие-то проблески до перерыва, конечно, случались. Но системного характера не носили. Игра протекала спокойно. Упоминания заслуживает, пожалуй, лишь парочка взрывов. Перспективно выглядел прорыв Далера Кузяева. Зенитовца вовремя остановили.

Совсем удручающе складывались дела на бровках. Там россиян просто «рвали», особенно старался в этом Марко Арнаутович. Этот один из самых известных исполнителей сборной Австрии, серб по происхождению, блистал в минувшем розыгрыше Английской Премьер-лиги за «Вест Хэм». От наших он уходил играючи, тем оставалось лишь глядеть в спину реактивному оппоненту. Либо же фолить.

Арнаутович организовал несколько набегов на российские владения. Они должны были взволновать защитников. Но те не спешили предпринимать контрмеры. Порвалось как всегда там, где тоньше всего.

В одном из наступлений Арнаутович до неприличия легко расправился с Гранатом, удобно выкатив мяч под удар Алессандро Шепфу из пределов штрафной. Тот выцелил «девятку» без шансов для Игоря Акинфеева.

После пропущенного года, а случилось это на исходе получаса игры, комбинационные действия у россиян разладились окончательно. Не проходило и тройки точных пасов. Мяч валился из ног. Австрийцы «горели» — гости подчас стояли будто вкопанные. То ли суровые нагрузки Черчесова, полученные на тренировках, сказались. Или же просто такой состав не готов к выполнению мало-мальски серьезных задач…

Все, кроме описанного выше прорыва Кузяева у россиян и вспомнить-то нечего. Однако подобных проходов – а в нем не было ничего особенного – должно случаться по 10 за матч.

Зато еще до расхода по раздевалкам подопечные Черчесова могли пропустить еще. Опять напортачил Гранат. Не в состоянии совладать с более классным соперником, российский защитник без капли стеснения вцепился в Арнаутовича руками. А тот – отдадим ему должное – все не падал, что сделали бы на его месте 90% игроков.

Возможно, поэтому судья ограничился предупреждением, не став изгонять Граната с поля. А «стандарт» с линии штрафной австрийцы не использовали, как надо.

С началом второй 45-минутки одна за другой пошли замены. Австрийцы выпустили многократно признанного лучшим игроком года в стране Давида Алабу, убрав автора гола Шепфа. Черчесов ответил рокировкой подсевшего Кузяева на голодного до игры Алана Дзагоева. С выходом конструктивного армейца у сборной России появилась хоть какая-то осмысленность в центре поля.

Именно Дзагоев выкатил Смолову на линию штрафной, а представитель противоположного лагеря очень кстати не дотянулся до мяча. Позиция у Федора, в общем, была классная. Он бил на исполнение – метил в дальний угол низом. Не хватило совсем чуть-чуть…

Это был первый и единственный действительно опасный момент российской команды. Дальнейшие корректировки составов (тренерам было важно проверить как можно больше людей) раздробил игру на отдельные эпизоды.

В середине второго тайма состоялось долгожданное возвращение в команду Артем Дзюбы. Как известно, нападающий имел разногласия с Черчесовым, не стесняясь лепить на него карикатуры в соцсетях.

Остро нуждаясь в исполнителях атаки, строгий наставник вынужденно «простил» нужного футболиста, чего не случилось в похожей ситуации с Игорем Денисовым.

Ну и до кучи один за другим отправились топтать газон арены «Тиволи-Ной» братья Антон и Алексей Миранчуки.

Во всей этой сумятице надежно выглядел Игнашевич. Он, к слову, установил рекорд – стал самым возрастным игроком сборной СССР/России, отметившись на поле в возрасте 38 лет и 320 дней (предыдущим рекордсменом был сам Лев Яшин, в последний раз сыгравший в возрасте на год младше). В концовке ему было тяжеловато. Он морщился, но терпел.

Никакого финального штурма у россиян не получилось и близко. Очередное поражение. Заслуженное. И пугающее: что же будет на ЧМ?..

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