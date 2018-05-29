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«Остался непобедимым»: украинский чемпион погиб в Польше

Чемпион Украины по мас‐рестлингу погиб на стройке в Польше

Чемпион украины по мас-рестлингу Владислав Минич фейсбук
Чемпион украины по мас-рестлингу Владислав Минич
23-летний чемпион Украины по мас-рестлингу Владислав Минич отправился на заработки в Польшу и погиб. Причиной смерти атлета стал оторвавшийся тромб. Президент Национальной федерации мас-рестлинга Украины Валерий Газзаев рассказал, что молодой человек был «спортивным и жизнерадостным», а на официальном сайте Международной федерации отметили, что Минич так и остался непобежденным на украинской арене.

23-летний спортсмен, чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка мира по мас-рестлингу Владислав Минич умер в Польше.

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Молодой спортсмен отправился в соседнюю страну на заработки. Атлету из Херсонской области удалось устроиться на строительную площадку, но его жизнь трагически оборвалась. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Трагедия произошла в польском городе Вроцлав.

«Никаких подробностей случившегося нет. Тромб. Мгновенная смерть.

В таком возрасте.... Не курил, не пил, на турнике подтягивался 65 раз! Был очень спортивным и жизнерадостным», — написал в фейсбуке президент Федерации мас-рестлинга Украины Валерий Газзаев.

После неожиданной гибели семья спортсмена столкнулась со сложностями транспортировки тела на родину. Непростая операция обошлась родным Минича в 70 тысяч гривен (больше 160 тысяч рублей).

Деньги помогали собирать национальная и международная федерации, а также друзья и родственники спортсмена.

Главным достижением в спортивной карьере Минича была бронзовая медаль Кубка мира 2017 года в весовой категории до 60 килограммов.

Мас-рестлинг является национальным видом спорта Якутии, который приобрел популярность во многих странах мира. В России в ранг национального вида спорта он был возведен в 2003 году.

Правила не отличаются особой сложностью. Суть противостояния двух атлетов заключается в том, чтобы вырвать палку из рук оппонента, упираясь ногами в доску. Поединок длится до победы одного спортсмена в двух раундах.

На чемпионате мира по мас-рестлингу в Якутске, который прошел в 2014 году, за медали боролись 44 спортсмена, представляющие 35 стран мира из пяти континентов.

На официальном сайте Международной федерации мас-рестлинга вышла новость о погибшем украинском спортсмене, в которой рассказывается о карьере Минича.

«Владислав окончил Чернянскую общеобразовательную школу. Потом выучился на газосварщика. Работал на СТО (станция техобслуживания). Последний год работал в Польше на стройке.

Влад был первым номером в весовой категории до 60 кг. На его счету нет поражений на всеукраинской арене.

В планах у него была поездка в Баку для участия в чемпионате Европы по мас-рестлингу в составе сборной команды Украины. Увы, планам перспективного атлета не суждено уже сбыться…», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба Международной федерации отмечает, что зачастую жизнь рано уносит самых замечательных людей.

«Тяжело писать о Владиславе в прошедшем времени. Перед ним был большой жизненный путь, и он обязательно прожил бы жизнь счастливую. Он излучал такую добрую и искреннюю энергию. Но жизнь порой очень жестока и несправедлива, унося так рано самых замечательных людей.

От имени нашей большой семьи мас-рестлеров мира мы приносим искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги и друга Владислава Минича. Его светлый образ, широко распахнутые голубые-голубые глаза, обезоруживающая улыбка и добрый нрав мы сохраним в наших сердцах», — отмечает Международная федерация.

«Боже мой! Какая большая потеря для всей семьи мас-рестлинга. Покойся с миром», — написал в фейсбуке член исполнительного комитета Международной федерации пакистанец Наваб Фуркан Хан.

Этот случай стал уже вторым за последние несколько дней, когда погиб известный украинский спортсмен. Экс-футболист донецкого «Металлурга» Андрей Маслов погиб во время боевых действий возле поселка Южного недалеко от Горловки Донецкой области. Спортсмен провел почти сотню матчей на профессиональном уровне, а за два дня до смерти одержал свою последнюю победу, взял золото любительского турнира военных бригад.

«В ООС в бою на окраине освобожденного поселка Южное в Донецкой области смертельное ранение получил Андрей Маслов, позывной «Футболист». Такой позывной он получил из-за футбольной карьеры, которая была у бойца в прошлом.

Он был добр, честен, благороден и отважен. В нем чувствовалось искреннее, неподдельное стремление к справедливости, помощи ближнему. Он был не способен предать и даже просто всерьез обидеть. Таким другом можно и нужно гордиться», — написала волонтер Юлия Толмачева в социальных сетях.

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