Шайба в лицо: как Овечкин проиграл в первом матче финала

Новичок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» продолжает творить чудеса в свой первый сезон в элите (и вообще в первый год своего существования). Выскочки из Парадайса установили уже тысячу рекордов для команд-дебютантов: по количеству набранных очков — 109, по продолжительности победной серии — восемь матчей, по общему количеству побед — 51.

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Неудивительно, что при таких достижениях «рыцари» стали первым новичком НХЛ, который с ходу одержал победу в своем дивизионе. В плей-офф выдержка также не подвела дебютантов: они уверенно добрались до финала Кубка Стэнли, где представителей Лас-Вегаса поджидал «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

В финале «столичные» не играли с 1998 года и вообще очень долго не проходили дальше второго раунда плей-офф, однако по сыгранности и опыту они должны были превосходить недавно собранную команду,

в составе которой нет ярких звезд, кроме, пожалуй, вратаря Марка-Андре Флери.

Тем не менее «Голден Найтс» и тут сотворили дебютантское чудо, одержав над матерым соперником победу со счетом 6:4.

Первая шайба залетела в ворота гостей на восьмой минуте: Колин Миллер реализовал большинство «рыцарей» после удаления Андре Бураковски, отличившись великолепным выстрелом от синей линии.

«Вашингтон» тут же встрепенулся и ответил дерзким новичкам двумя голами за 42 секунды. Сначала Бретт Коннолли каким-то невероятным образом переправил шайбу в ворота после дальнего броска Михала Кемпни, стоя спиной к голкиперу…

…а затем Ти Джей Оши выкатился из-за ворот и выдал великолепную передачу на Никласа Бекстрема, который играет с травмой руки (!), но все равно продолжает забивать. Получилось и на этот раз — швед вывел «Кэпс» вперед (2:1).

BOYS ARE BUZZIN! Backy makes it 2-1, Washington! pic.twitter.com/1AXWQblHSY — Washington Capitals (@Capitals) 29 de mayo de 2018

Однако «Вегас» и не думал разваливаться после такого резкого включения соперника. Под самый занавес первого периода «рыцари» соорудили гол в раздевалку: Вильям Карлссон проткнул шайбу в пустой угол после молниеносного розыгрыша снаряда за воротами Брэйдена Холтби.

На второй период «Вашингтон» выходил, чтобы забить, однако вместо этого вновь допустил непростительную ошибку в обороне: Райлли Смит просто «расстрелял» несчастного вратаря «Кэпс» практически с «пятака» — никто из защитников даже не маячил перед ним.

Раздосадованные легким пропущенным голом «столичные» тут же выдали шедевр: Ти Джей Оши, находясь в окружении трех соперников, выдал такую великолепную передачу на Джона Карлсона, что тому оставалось только внести шайбу в пустой угол ворот — 3:3.

Вскоре «столичные» вышли вперед: в четвертом голе команды, наконец, приняли участие российские хоккеисты. Овечкин получил передачу от Евгения Кузнецова и нанес дальний бросок — Флери справился, однако на добивании оказался Том Уилсон — 4:3.

Этот ассист позволил Кузнецову набрать очки в 11-м матче плей-офф подряд и укрепить свое лидерство в споре бомбардиров — на его счету 25 (11+14) баллов в 20 встречах.

Что касается Овечкина, то он следует за соотечественником по пятам, занимая второе место в гонке бомбардиров с 23 (12+11) очками.

Голевая передача на Уилсона принесла Ови 113-й балл в плей-офф НХЛ и позволила ему сравняться по этому показателю с Павлом Дацюком, выйдя на четвертое место среди российских хоккеистов.

После такого важнейшего гола «столичных» произошел, пожалуй, самый спорный эпизод вечера. Райан Ривз явно толкнул Джона Карлсона в спину клюшкой, а, когда тот упал, беспрепятственно вогнал шайбу в сетку с «пятака» — 4:4.

«Мне не понравился этот гол. У «Вашингтона» должно было быть большинство», — заявил после встречи главный тренер «Кэпс» Барри Тротц.

Однако арбитры упустили этот момент и засчитали взятие ворот. После этого забивали только «рыцари»: сначала Томаш Носек наказал «Кэпс» за очередной ляп в обороне и вогнал шайбу в пустой угол…

Vegas takes the 3rd period lead thanks to this goal from Nosek



Stream #CapsKnights live: https://t.co/eVSyFueu2t pic.twitter.com/W2ExrgRLke — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 29 de mayo de 2018

… затем он же поразил пустые ворота «Вашингтона» после снятия голкипера, установив окончательный счет встречи — 6:4.

В этом сумасшедшем матче зрители увидели десять голов, причем их авторами стали девять разных хоккеистов. Таким шоу вряд ли были разочарованы даже фанаты проигравших «столичных», которые заполнили всю домашнюю площадку клуба и наблюдали за матчем на больших экранах, установленных в центре арены.

Что уж говорить о болельщиках «Голден Найтс», которых перед началом встречи порадовали еще и первоклассным шоу с рыцарскими боями, катапультами и пафосными речами диктора в стиле: «Кэпиталз» с Востока атакуют наши владения!»

No one does entertainment like Vegas does.



How about that pregame show? #StanleyCup pic.twitter.com/dpB74S46st — NHL (@NHL) 29 de mayo de 2018

После встречи Овечкин на правах капитана «Вашингтона» постарался подбодрить своих партнеров и объяснить поражение нервами, а не расхлябанной игрой в обороне.

«Чувствовалась нервозность, мы были немного не в своей тарелке. Мы допустили ошибки, которые нельзя допускать. Соперник забросил две таких решающих шайбы, которых мог и не забросить.

Это исключительно наша вина, дело не в сопернике. Мы действовали не совсем правильно. Во второй игре надо лучше двигаться, тогда все будет нормально.

Нам надо забыть про ошибки и двигаться вперед. Да, мы провели не лучший матч. Плохо контролировали шайбу, неважно входили в зону. Но мы на сто процентов уверены в себе. Серия будет сложной и длинной», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

День у Овечкина действительно не задался. Мало того, что не удалось забить, так ему в лицо еще и прилетела шайба, когда он сидел на скамейке запасных.

Главный тренер «Кэпс» Тротц после встречи заявил, что потребует от команды большего во втором матче.

«Я ожидаю, что мы сумеем ответить за это поражение, потому что мы способны на большее. Я считаю, что мы можем играть лучше, и это радует.

Для многих ребят это был первый финал НХЛ, они получили опыт. В меня вселяет надежду знание, что в нашей игре есть другой уровень», — подчеркнул специалист.

Наставник «Вегаса» Жерар Галлан тоже подверг своих подопечных критике, несмотря на победу:

«Сегодня не все сыграли так, как хотелось бы. Игра была очень неровной. Мы позволили сопернику создать очень много голевых моментов, хотя и сами в накладе не остались. Думаю, что следующий матч будет более аккуратным. Обе команды будут играть лучше».

Голкипер «рыцарей» Флери предпочел сосредоточиться на положительных моментах:

«Я вижу, что в каждом матче мы способны вернуться в игру при любом счете. Мы доказали это в прошедшей игре, где дважды уступали сопернику, но в итоге одержали победу».

Также в бодром расположении духа пребывал и автор дубля в ворота «Вашингтона» Носек, которого признали первой звездой встречи.

«Вообще я стараюсь играть так весь год. Просто иногда не хватает удачи. Сегодня все четвертое звено сыграло отлично. Однако это только первая победа. Одержим еще три — тогда и повеселюсь».

Следующая игра состоится 31 мая в 03:00 по московскому времени на площадке «Вегаса».

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