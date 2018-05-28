Ночь с Малковичем: как Шарапова готовилась к «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова вот-вот стартует на своем третьем турнире «Большого шлема» после окончания дисквалификации и полноценного возвращения в большой спорт.

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Спортсменку ждет непредсказуемый «Ролан Гаррос» — турнир, в котором в 2017 году одержала победу 20-летняя Елена Остапенко из Латвии. К слову, в нынешнем розыгрыше парижского «мэйджора» действующая чемпионка вылетела уже в первом круге, уступив украинке Катерине Козловой с 66-го места рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в двух сетах 5:8, 3:6.

Что касается самой Шараповой, то в прошлом году она вообще не принимала участия во французском турнире:

после долгого перерыва спортсменка потеряла все очки в рейтинге WTA, и организаторы отказались предоставлять ей wild card — особое приглашение, которое избавило бы звездную теннисистку от необходимости проходить квалификацию.

Причиной для такого решения стало то, что россиянка сделала вынужденный перерыв в карьере из-за допинга, а не по причине травмы или, например, рождения ребенка.

«Мы можем предоставить wild card тем, кто возвращается в спорт после восстановления от повреждения, но не тем, кто употреблял допинг и был дисквалифицирован.

Мне жаль Марию и жаль ее поклонников. Они могут быть разочарованы, но я ответственен за защиту высоких стандартов игры на турнире», — заявил глава Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли.

Шарапова отказалась пробиваться в основную сетку через отборочные матчи. Да и слова Гюдичелли об использовании допинга вряд ли позволили бы спортсменке сохранить свое лицо, если бы она согласилась на участие в квалификации.

Теннисистка всегда утверждала, что приняла мельдоний неумышленно и даже не знала о его запрете,

поскольку Международная федерация тенниса (ITF) никак не подчеркнула информацию об изменениях в списке стимуляторов, которые считаются допингом.

Впоследствии спортсменке удалось доказать ненамеренность своего нарушения в Спортивном арбитражном суде (CAS) и дисквалификация была сокращена на девять месяцев, но полностью ее не отменили, поскольку халатность тоже должна быть наказана.

После неудачи с «Ролан Гаррос» последовал и отказ от Уимблдона-2017. Официальной причиной стали неопределенные проблемы со здоровьем, однако стоит упомянуть, что у команды россиянки не было никакой уверенности в том, что англичане не повторят за принципиальными французами и не откажут в предоставлении wild card. Очевидно, что второго публичного унижения Шараповой не хотелось.

В итоге возвращение теннисистки на турниры «Большого шлема» состоялось только осенью — на Открытом чемпионате США.

В Америке спортсменку очень любят, здесь она состоялась как звезда, так что никаких проблем с особым приглашением не возникло.

Воодушевленная таким радушным приемом Шарапова добралась до четвертого круга, попутно одолев румынку Симону Халеп (6:4, 4:6, 6:3), которая на тот момент уже активно подбиралась к первому месту в рейтинге WTA.

Этот матч был признан лучшим среди всех на турнирах «Большого шлема» в 2017 году.

Казалось, что полноценное возвращение прежней Шараповой уже не за горами, но затем последовал долгий отрезок без побед (не считая виктории в не самом статусном турнире в Тяньцзине) и быстрый вылет со второго «мэйджора» после возобновления карьеры — Australian Open — 2018.

Теперь россиянке предстоит третья попытка реабилитировать себя на турнирах «Большого шлема». Благодаря набранному рейтингу она получила 28-й номер посева и встретится в первом круге с голландкой Рихел Хогенкамп.

Соперница Шараповой занимает 134-ю позицию в табели о рангах WTA, предпочитает бить справа, а, если необходимо сделать бэкхенд, выполняет его двумя руками. Грунт — одно из любимых покрытий Хогенкамп, и шесть своих последних турниров она провела именно на нем.

Россиянке ни в коем случае не стоит расслабляться: уже в первый день «Ролан Гаррос» вылетели сразу три сеяных теннисистки — Йоханна Конта, Винус Уильямс и уже упомянутая Остапенко.

Сама Мария подчеркнула серьезность своего подхода к старту на турнире, за день до матча выложив фотографию с очередной тренировки.

Prep Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 26 Май 2018 в 10:56 PDT

Впрочем, у спортсменки нашлось время и для дополнительной активности — она даже успела принять участие в съемках сериала вместе с Джоном Малковичем и Дэмиэном Льюисом.

«Не уверена, насколько хорошо я справилась, но это был замечательный опыт. Пять часов утра не такое уж плохое время, если ты сидишь рядом с двумя талантливыми актерами», — написала Шарапова в своем инстаграме.

Что ж, немного отвлечься от подготовки тоже бывает полезно, чтобы внести немного разнообразия в тяжелые будни и эмоционально отдохнуть. Главное, чтобы съемки в пять утра не помешали Шараповой продемонстрировать свою физическую форму в матче с Хогенкамп.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи, которая начнется примерно в 18:30 по московскому времени.

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