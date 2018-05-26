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Украинский футболист погиб в Донбассе

Бывший футболист донецкого «Металлурга» погиб в боях в Донбассе

Бывший футболист донецкого «Металлурга» Андрей Маслов Sportarena.com
Бывший футболист донецкого «Металлурга» Андрей Маслов
Бывший футболист донецкого «Металлурга» Андрей Маслов погиб в день своего рождения, 21 мая, во время боевых действий возле поселка Южного недалеко от Горловки Донецкой области. Маслов провел 74 матча на профессиональном уровне, а за два дня до гибели участвовал в любительском турнире военных бригад, в котором одержал свою последнюю победу.

Боевые действия, разворачивающиеся в Донбассе в настоящее время, привели к смерти бывшего профессионального футболиста Андрея Маслова.

Спортсмен начал свою карьеру в составе любительского клуба «Арсенал» из Харькова, где дебютировал в выездном матче первого тура группы В второй лиги чемпионата Украины против кременчугского «Кремня».

Затем футболист перешел в днепродзержинскую «Сталь», которая с сезона-2015/16 выступает в Премьер-лиге Украины.

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Последним профессиональным клубом для Маслова стал армянский «Титан», после чего игрок перешел на любительский уровень. В профессионалах игрок провел 74 матча и забил два мяча.

Затем последовали выступления в следующих командах: чугуевский «Старт»(2015 год), харьковская «Дружба» (2016), «Металлист 1925»(2016).

В 2014 году спортсмен принял решение уйти в вооруженные силы.

Маслов стал младшим сержантом и был командиром противодиверсионной группы в составе 24-й механизированной бригады ВСУ имени короля Данила.

За два дня до своей трагической гибели Маслов участвовал в турнире бригад из операции Объединенных сил.

«Короткий отчет с турнира по мини-футболу: участники 24-й, 26-й, 53-й, 54-й, 80-й, 14-й бригад и ОК «Пивнич»… Борьба, эмоции, сильные команды, отличный уровень турнира! Друзья, как думаете, кто победил???» — написал футболист на своей странице в фейсбуке.

О смерти спортсмена сообщила волонтер Юлия Толмачева в социальных сетях.

«В ООС в бою на окраине освобожденного поселка Южное в Донецкой области смертельное ранение получил Андрей Маслов, позывной «Футболист». Такой позывной он получил из-за футбольной карьеры, которая была у бойца в прошлом. Он был добр, честен, благороден и отважен. В нем чувствовалось искреннее, неподдельное стремление к справедливости, помощи ближнему. Он был не способен предать и даже просто всерьез обидеть. Таким другом можно и нужно гордиться», — написала девушка в своем фейсбуке.

По некоторым данным, у Маслова остались жена и пятимесячный ребенок. Кроме того, утверждается, что спортсмен погиб в день, когда ему исполнился 31 год.

«К сожалению, во время боестолкновения от огня врага погибли двое наших собратьев. Один из них — командир противодиверсионной группы Андрей Маслов. Он, как ближайший собрат и заместитель, возглавил подразделение после гибели Владимира Майбороды, продолжив славные традиции этого подразделения. Осколочные ранения получили также четверо военнослужащих, которые сейчас находятся в госпитале, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — заявили в штабе операции Объединенных сил.

24 мая состоялось прощание с погибшим в его родном селе, Маслов был похоронен на Аллее Славы в Харькове.

Ранее при похожих обстоятельствах погиб 28-летний игрок клуба второго дивизиона чемпионата Египта «Эль-Канах» Ибраим Конша, который проходил службу в армии своей страны.

«Наш футболист Ибраим Конша погиб в результате террористической атаки на батальон египетской армии», — сообщили представители команды.

Также чемпион России по боксу Вячеслав Лапшин погиб в Сирии, сражаясь за запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство». Наиболее успешным в любительской карьере Лапшина стал 2006 год, когда он стал чемпионом России.

Еще один похожий случай произошел, когда известный борец вольного стиля Чамсулвара Чамсулвараев погиб в Ираке в результате атаки американского беспилотника. 32-летний уроженец Махачкалы Чамсулвараев впервые проявил себя в городской СДЮСШОР имени Гамида Гамидова («Урожай»), в разные годы воспитавшей ряд призеров крупнейших международных соревнований.

Еще один титулованный боец, двукратный чемпион мира по тайскому боксу из Германии Вальдет Гаши был убит в рядах «Исламского государства» летом 2015 года. Гаши был застрелен при невыясненных обстоятельствах.

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