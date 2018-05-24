Перестановки в РФПЛ: «Амкар» тонет и спасает «Анжи»

24 мая стало известно, что пермский «Амкар», занявший в РФПЛ 13-е место и сохранивший прописку в высшем эшелоне российского футбола благодаря победам в стыковых матчах над четвертой командой ФНЛ «Тамбовом» (2:0, 1:0), может не выступить в чемпионате в новом сезоне.

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Как сообщил Sport24.ru, «Амкар» может отказаться от участия в следующем сезоне РФПЛ. Пермский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы и рассматривает возможность снятия с чемпионата в ближайшее время.

Двумя неделями ранее «Амкар» не смог пройти процедуру лицензирования для игры в Премьер-лиги, а переаттестация клуба намечена на 30 мая. Тогда, по всей видимости, и станет ясно, в каком дивизионе красно-черные проведут сезон-2018/19.

Также стало известно, что махачкалинский «Анжи», завершивший чемпионат на 14-м месте и уступивший дорогу в РФПЛ красноярскому «Енисею» (0:3, 4:3), готов занять место «Амкара» в элите, если ситуация с лицензированием не разрешится для того положительно.

Руководство «Анжи» уже направило в РФПЛ соответствующее письмо, в котором заявило о готовности сыграть в РФПЛ в сезоне-2018/19, если один из клубов не сможет выступить в чемпионате.

«Футбольный клуб «Анжи» действительно направил письмо в РФС на имя Александра Алаева и Сергея Прядкина, — цитирует «Чемпионат» пресс-службу махачкалинцев.

— В письме мы заявили о готовности «Анжи» принять участие в первенстве РФПЛ сезона-2018/19 в случае, если один из клубов не получит соответствующего разрешения по итогам процедуры лицензирования на новый сезон.

Письмо было отправлено в связи с появившейся информацией о том, что не все клубы могут получить разрешение, так как не имеют соответствующей лицензии. ФК «Анжи» успешно прошел процедуру и имеет соответствующую лицензию».

Не остался в стороне от сложившийся ситуации и бывший тренер как «Амкара», так и «Анжи» Гаджи Гаджиев, покинувший пермский клуб перед весенней частью сезона как раз из-за финансовых проблем и задержек зарплат.

«О том, что у «Амкара» серьезные финансовые трудности, известно давно. Какова ситуация именно сейчас, мне неизвестно. Но я думаю, руководители Пермского края сделают все для того, чтобы в год проведения в России чемпионата мира сохранить клуб в Премьер-лиге, — рассказал Гаджиев «Советскому Спорту».

— К сожалению, экономические механизмы финансирования команд пока не отрегулированы. Проблема коснулась не только «Амкара», но и «Тосно», например. Список можно продолжить.

Снимут «Амкар» или нет, не знаю. Сложно предугадать ход мыслей некоторых ответственных лиц. Скажу только, что проблема тянется с 2015 года. Когда мы сохранили в том сезоне прописку в РФПЛ, нужно было сразу ставить вопрос о реконструкции стадиона. Ну, нет денег построить новый, нужно улучшать старый. Тогда и народу буду ходить больше, и переносить игры в другие города не придется.

Есть же пример Испании, где очень недорого реставрируют старенькие арены. Почему в Перми этого сделано не было, сложно сказать. За такие вещи – я имею в виду не только «Амкар», но и другие клубы из провинции – должны отвечать губернатор, другие высокопоставленные чиновники. Сами клубы такие расходы не потянут».

В то же время в самом «Амкаре» все еще надеются остаться в элитном дивизионе отечественного футбола, право играть в котором команда сохранила под руководством Вадима Евсеева по спортивному принципу.

В то же время «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Амкар» может переехать из Перми в Нижний Новгород, где инвесторы готовы вложить средства в выступление команды в РФПЛ.

В бюджете «Амкара» планировалось, что на 2018 год клуб получит от пермских властей 200 миллионов рублей, из которых 160 миллионов уже поступили на счет.

При этом на оставшиеся 40 миллионов, спонсорские поступления и отчисления от Премьер-лиги содержать клуб в элитном дивизионе и быть конкурентоспособными практически невозможно.

В то же время у «Амкара» в данный момент нет серьезных долгов по зарплате перед футболистами – она не выплачена только за два месяца, март и апрель.

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