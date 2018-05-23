«Зубков принимал допинг»: в России поддержали Родченкова

Президент Федерации бобслея России (ФБР) и двукратный призер Олимпийских игр Александр Зубков оказался в крайне сложной ситуации.

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Скоро должны состояться очередные выборы главы федерации (по регламенту их нужно провести в течение первого полугодия после завершения Олимпиады в Пхенчхане), и Зубков планирует пойти на второй срок, однако в его сторону выдвинуто все больше обвинений.

Многие представители российского бобслея недовольны тем, что функционер сохранил свой пост, несмотря на то что был лишен двух золотых медалей Сочи-2014 из-за допинга.

Теперь это недовольство оказалось облачено в правовую оболочку: бывший бобслеист Алексей Головин, который является бронзовым призером чемпионата Европы — 1998 в соревнованиях двухместных экипажей, подал на Зубкова заявление в прокуратуру Краснодарского края и Басманного района Москвы.

Экс-бобслеист, подобно Ричарду Макларену и Григорию Родченкову, обвинил президента ФБР в нарушении антидопинговых правил.

«Я полагаю, что Зубков принимал допинг, и доводы Макларена в его части соответствуют действительности.

Бобслей — прагматичный вид спорта. У нас не бывает сенсаций вообще. И по всем раскладам Зубков в Сочи должен был быть на четвертом-пятом месте. А он выиграл», — приводит слова Головина «Матч ТВ».

В качестве доказательства своей точки зрения спортсмен привел тот факт, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков, который в настоящее время является информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), был очень близок к бобслеистам.

«Технологии Родченкова были в бобслее на слуху. Про них особо никто не распространялся, что именно за технологии, храня это в секрете. Так что зря Зубков отбрыкивается от Родченкова,

это смешно, слишком многие знали в бобслее эту фамилию в предыдущие годы», — подчеркнул Головин.

Напомним, Зубков оказался в числе 43 атлетов, которых лишили медалей домашней Олимпиады-2014 и пожизненно отстранили от Игр из-за допинговых обвинений.

Решение о таком суровом наказании было принято Международным олимпийским комитетом (МОК) в 2017 году после того, как комиссии под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида перепроверили все данные из нашумевшего доклада Макларена.

В январе 2018 года 39 из 43 обвиненных спортсменов, включая Зубкова, подали апелляцию на санкции МОК в Спортивный арбитражный суд (CAS). Суд оправдал 28 российских атлетов, постановив, что против них было собрано недостаточно доказательств, а в остальных 11 случаях признал, что индивидуальные нарушения антидопинговых правил все-таки имели место быть.

В этом списке 11-ти обвиненных оказался и Зубков — медали ему не вернули, хоть и отменили пожизненное отстранение от Олимпиады, ограничившись только Играми в Пхенчхане.

«Это неправильно, человек дисквалифицирован, его вина признана CAS, и он не может возглавлять всероссийскую федерацию, просто не может, — утверждает Головин. — Он должен уйти сам или его нужно убирать. Именно поэтому я сейчас перевожу все это в правовое русло — других вариантов уже нет».

Также экс-бобслеист предъявляет серьезные претензии к тому, как Зубков руководит федерацией и каких результатов добивается. На Олимпиаде-2018 российские спортсмены не завоевали ни одной медали.

В списке, который ФБР подала на участие в Играх, оказалось недостаточно атлетов: после того, как МОК отсеял некоторых кандидатов из-за подозрений в допинге, квота осталась не заполнена, а значит не была использована до конца.

Кроме того, была допущена одна чудовищная ошибка: на Игры поехала пилот двухместного экипажа Надежда Сергеева, которая не имела соответствующего допуска из-за проблем с сердцем.

В Пхенчхане спортсменка продолжила принимать лекарство, которое содержало запрещенные вещества, и вскоре сдала положительную пробу.

Глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), которое занимается здоровьем членов национальной сборной, Владимир Уйба назвал произошедшее «организационной безалаберностью».

«Зубков отвратительно строит работу в федерации, доказательством чему является ужасное выступление наших бобслеистов на Олимпиаде в Корее, — гораздо более жестко высказался Головин. — Основной принцип федерации — «чтобы друзья дружили».

Зубков привлекает к работе хороших знакомых, безотносительно профессионализма этих людей.

Когда у ведомых ими спортсменов 29-й разгон из 30-ти, тренер должен в отставку подавать без разговоров, если у него все в порядке с совестью.

Но поскольку принцип — «чтобы друзья дружили», да еще и за государственный счет, результат становится вторичен».

Ранее, в марте 2018 года, ряд российских спортсменов и тренеров составили открытое письмо с требованием отстранить Зубкова от руководства Федерацией бобслея.

Обращение подписали больше десяти человек, в том числе известный тренер Владимир Любовицкий и олимпийский чемпион Игр в Калгари — 1988 Владимир Козлов.

«Федерация находится в плачевном состоянии уже долгое время. Закономерный результат — очередной допинг-скандал, неиспользованные российскими спортсменами квоты, невзрачное выступление бобслеистов во всех видах олимпийской программы.

Сегодня ФБР под управлением президента Зубкова напоминает комфортную среду обитания для членов его семьи и удобных ему людей. Есть только мнение одного должностного лица — президента Зубкова», — говорится в тексте обращения.

Сам глава ФБР отреагировал на эти обвинения довольно спокойно.

«Письмо это видел, считаю, что это бред. Они не в первый раз подобные вещи пишут. Непонятно еще, кто это подписывает. Пускай предъявляют претензии сколько хотят», — цитирует Зубкова «СЭ».

В таком же стиле функционер ответил на вопрос о том, не мешают ли обвинения его в допинге репутации федерации: «Я уверен, что это не ставит под удар Федерацию бобслея России».

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