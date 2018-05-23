Пробуждение Шведа: «Химки» победили «Локо» в плей-офф

Минувшим летом руководство Единой лиги пошло на в целом правильный со стратегической точки зрения шаг. В отечественный чемпионат с сезона-2017/18 вводился «Финал четырех», «удалявший» из турнира аж три серии — две полуфинальные и, собственно, «золотую».

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Естественно, в этих метаморфозах плюс-минус все увидели куда больше позитива, однако не обошлось и без отрицательных моментов — первенство лишалось фактически половины (если не больше) по-настоящему интересных противостояний до трех побед, делая (опять же — абсолютно понятную) ставку на одно конкретное решающее событие.

При таких вводных болельщики еще более трепетно стали относиться к четвертьфиналам, и особенно — к четвертьфиналам интригующим, где за продолжение спортивного «пиршества» сражаются две классные и достойные друг друга команды.

В этом сезоне честь оказаться представителями наиболее примечательной серии выпала двум грандам российского баскетбола — «Локомотиву-Кубани» и «Химкам», каждый из которых по классу уж явно достоен выступать как минимум в полуфинале, где, без сомнения, смог бы что-то противопоставить монструозному ЦСКА (или кому-то иному, если верить в сенсацию).

Согласно регламенту Единой лиги, стартовать противостоянию предстояло в Краснодаре: преимуществом домашнего паркета за более высокое финишное место в регулярке (третье против шестого) владел коллектив Саши Обрадовича, имевший отличный шанс стартовать в плей-офф на позитивной волне.

Впрочем, выделять фаворита даже не целой серии, а одного конкретного матча в предверии встречи в «Баскет-Холле» было как-то боязно — чаща весов тут могла качнуться как в одну, так и в другую сторону, причем с огромной вариативностью в скорости своего сдвига. Что уж говорить, если даже составы визави к старту битвы выглядели «по-честному» неоптимальными, словно оппоненты заранее условились к настоящей «мужской» схватке.

Единственным более-менее адекватным прогнозом на дебютную игру являлось мнение, что поначалу коллективы собственноручно установят на краснодарском паркете сверхвязкий баскетбол, в котором слишком уж многое будет зависеть от педантичности исполнителей.

Так на деле и вышло — видимая нервозность, огромное желание при обороне собственного кольца, а также низкий темп матча привели к тому, что первая четверть стала некой балладой разрушительной игры.

При этом нельзя сказать, что соперники как-то невероятно плохо действовали в созидании — просто «фейс-контроль» что у одних, что у других был по совсем уж по коротким «спискам», а сами «секьюрити» выполняли собственную работу с явным расчетом на премию. Когда же бессильны были и они, подводила реализация — и речь в данном случае больше о хозяевах. Шутка ли, но за стартовые десять минут «Локо» сумел реализовать лишь два броска с игры при 15% точности, набрав за отрезок всего десять очков.

Конечно же, при такой скудной результативности о преимуществе или даже равенстве на табло не могло быть и речи, хоть «железнодорожники», обладающие лучшей защитой чемпионата, и сумели сдержать химчан на нормальном для себя показателе в 18 баллов.

Проведя почти образцовую десятиминутку, гости почему-то вышли на вторую четверть несколько расслабленными, за что тут же были наказаны практически полным уничтожением перевеса — всего за 68 секунд красно-зеленые соорудили рывок 6-0, наказав визави в ряде стремительных прорывов.

«Ложкой дегтя» данного спурта оказалась травма одного из ведущих баскетболистов Краснодара Тревора Лэйси. Убегая в отрыв, американец неудачно приземлился на паркет, в результате чего получил повреждение и продолжить встречу не смог.

У желто-синих тем временем обнаружились огромные проблемы в атаке — подопечные Обрадовича еще сильнее сжали «тиски», напрочь испепелив всю область у собственного кольца, и представители Подмосковья долго не понимали, что с этим все делать.

Удержал на плаву партнеров в столь трудный момент Тайлер Ханикатт, по ходу сезона зарекомендовавший себя как вторая звезда «Химок» и один из лучших шестых Европы — четыре очка кряду от американцу в стиле «соло» немного остудили напор хозяев, вместе с тем дав необходимую встряску и областной команде, которая уже вскоре вновь вела +7.

Стоит отметить, что отчетный матч явил собой одни огромные в своей амплитуде качели — команды за все 40 игровых минут, кажется, ни разу не устроили очную «перестрелку», набирая баллы лишь тогда, когда «маятник» находился на их стороне.

Вновь отпустив визави на внушительное расстояние в этой «пошаговой стратегии», хозяева ближе к большому перерыву практически идеально использовали собственный «ход», еще раз оглушив Георгиоса Барцокаса и его дружину воодушевляющим рывком 7-1.

Во многом это стало результатом грамотной атмосферы в коллективе — показательным был эпизод, когда баскетболисты «Локо», вместо двух штрафных бросков получившие технарь за споры, собрались вместе на краю площадки и тепло подбодрили друг друга, словно показывая, что их семья может все преодолеть.

Справедливости ради, дружны были и гости: при существовании в команде минорного фона химчане вряд ли сумели бы отразить и этот выпад оппонентов, уже готовившихся уходить на 15-минутную паузу при паритете. В реальности же вице-чемпионы России неожиданно активизировались в заключительные 40 секунд половины, из-за чего отправлялись в раздевалку при комфортных для себя 33:27.

Одним из главных впечатлений от дебютной половины серии стала игра лидера гостей Алексея Шведа — лучший бомбардир Евролиги и Единой лиги вышел на стартовую часть противостояния со сбитым прицелом и неожиданно провалил первые 20 минут.

Так, отдыхать и слушать указания Барцокаса защитник шел с грустной «линейкой» из пяти набранных очков при всего 11% точности с игры, двух подборов и двух передач на фоне трех потерь.

Передышка, что примечательно, вновь чуть больше вдохновила на свершения именно хозяев — на старте третьей четверти «Локо» пропустил болезненную «треху» от вездесущего Ханикатта, однако тут же ответил американцу и его партнерам рывком 8-0, организованным Джо Рагландом и Станиславом Ильницким, к слову экс-игроком «Химок».

В эти мгновения было видно, что краснодарцам наконец-то удалось поймать собственную игру, тогда как гости выглядели по-настоящему растерянными — так что чуть прервавшая спурт красно-зеленых дальняя «бомба» Малкольма Томаса здесь выглядела больше инородным телом, чем венцом логики. Тем более что даже попадание американского центрового ни разу не смутило подопечных Обрадовича — всего спустя минуту они уже и вовсе вели в счете.

«Химки» — надо отдать им должное — продолжали отстреливаться из последних сил, не давая визави сильно умчаться вперед, однако все равно были в небольшом «рассинхроне» на фоне собравшихся соперников.

Пожалуй, именно здесь и случился ключевой момент матча — при 46:48 на табло, когда гостей почти в одиночку тащил Швед (о его второй половине чуть позже), «Локомотив» в очередной раз за встречу поймал оппонентов на сомнительном выходе с их части паркета, оформив важнейший перехват.

Оставалось лишь его реализовать, что сделало бы счет равным, а также повесить еще парочку опекунов на лидера сборной России — и дело, вероятно, было бы сделано. Однако в быстром отрыве Фрэнк Элегар совершил непозволительный промах, решив исполнить цирковой номер, и вскоре гости вели +8, входя в заключительную десятиминутку в приподнятом настроении.

Собственно, уже на самой старте оной гости окончательно с интригой и разобрались — две точные «трехи» за минуту довели преимущество команды Барцокаса до +14, что при таком невезении «Локо» было уже не отыграть.

К слову, решающей в поединке стала именно реализации дальних бросков — если химчане попадали из-за дуги даже тогда, когда, наверное, все же должны были мазать (13 из 33-х), то вот хозяева зачастую отправляли в «молоко» в том числе и «свои» попытки (шесть из 22-х). При такой разной работе «дальнобойщиков» красно-зеленым не помогло даже небольшое преимущество на «щитах» — 39 на 34.

А еще им сильно насолил Швед. После минорной первой половины Алексей провел потрясающие двадцать минут, уместив в них 15 очков, а также четыре ассиста.

Его верный «оруженосец» Ханикатт завершил игру с 16 баллами, пятью подборами, четырьмя передачами и парой зрелищных блоков.

Тайлер Ханикатт блокирует в Краснодаре!



Tyler @thoneycutt23 with the BLOCK! pic.twitter.com/G3ybEvmP1e — VTB United League (@VTBUL) 23 May 2018

Что касается хозяев, то у них самых результативным оказался Марди Коллинз — 14 очков, шесть собранных отскоков и пять результативных пасов.

Добавим, что следующая битва серии состоится 26 мая на паркете «Химок», там же команды проведут и третий матч. Затем противостояние (если будет нужно) вернется в Краснодар, где уже точно встретит свой финал.

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