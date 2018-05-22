Покупка судей, угрозы: большой скандал в украинском футболе

На Украине вспыхнул крупный футбольной скандал. Большое количество игроков, тренеров, представителей клубов и арбитров подозреваются в организации договорных матчей. По информации, которую удалось добыть украинским полицейским, участники подобных игр получали солидную сумму.

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О подробностях ведущегося дела рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Арсен Аваков.

«Больше двух лет Департамент защиты экономики Нацполиции вел наблюдение и документировал активную работу пяти преступных групп по организации договорных матчей с заранее «фиксированным» результатом.

Для получения «правильного» счета в матче, использовались любые методы: от подкупа игроков, арбитров, собственников клубов до запугивания и угроз.

Суммы «вознаграждения» за нужный результат — победу или ничью — составляли от 30 до 100 тысяч гривен», — рассказал глава ведомства.

Кроме того Аваков заявил о том, что деятельность преступников организовывалась через букмекерские конторы в странах Азии.

«Благодаря анонимности, непрозрачности и бесконтрольности тотализаторов в этих странах, своеобразный «футбольный бизнес» приносил организаторам до $5 мле ежегодно», — отметил министр.

Расследование ведется в отношении не только футбольных команд.

Прокуратуру также интересуют конкретные участники матчей: тренеры, футболисты, арбитры, спортивные чиновники и командные функционеры. Всего следствие рассматривает 57 эпизодов с участием 328 человек.

«Это первый случай в Украине, когда к ответственности привлекаются не только игроки футбольных клубов, но и организаторы «договорных» матчей.

В преддверии проведения в Киеве финала самого престижного клубного турнира — Лиги чемпионов, крайне важна принципиальная позиция Украины: футбол должен быть Fair Play - играй честно, чтобы выиграть!» — подчеркнул Аваков.

Позднее полиция Украины опубликовала видео, на котором видно, как преступники совершают противоправную деятельность. Отмечается, что под подозрением находятся следующие клубы: «Волынь», «Гелиос», «Сумы», «Николаев», ФК «Балканы», «Десны», «Кремнь», винницкая «Нива», «Ингульц», «Говерла», «Александрия», «Заря», «Таврия», «Олимпик», «Ворскла», «Судостроитель», «Полтава», «Черкасский Днепр», «Колос», «Зирка», «Оболонь», «Буковина», «Энергия» (Новая Каховка), «Нафтофик-Укрнафта», «Прикарпатьн», «Металлург» (Запорожье), «Реал Фарма», «Кристалл», ФК «Никополь», «Арсенал», «Горняк-Спорт», «Петриковка».

Украинскую футбольную премьер-лигу (высший дивизион) в этом списке представляют пять клубов.

Правоохранительные органы накануне провели 40 санкционированных обысков в домах фигурантов дела. Также им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) и ч. 1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результат спортивных соревнования) Уголовного кодекса.

При этом заместитель главы Нацполиции Игорь Купранец заявил, что никто из подозреваемых задержан не будет.

«По санкциям — мы не видим смысла задерживать людей, нам главное привлечь их к ответственности», — заявил Купранец.

В качестве примеров приводятся инциденты с участием представителями футбольных клубов «Николаев» и «Сумы». По информации следователей, за победу над «Гелиосом» «Николаев» заплатил арбитру Федерации футбола Украины (ФФУ) 50 тыс. гривен. А функционеры «Сумы» дали взятку судье ФФУ в размере 100 тыс. гривен за обеспечение победы или ничьи в матче против «Волыни».

Для Украины это уже второе крупное дело по договорным матча. В 2016 году впервые были наказаны два футболиста, которые участвовали в нечестных играх.

26 мая Киев впервые в своей истории примет финал крупнейшего клубного турнира Европы — Лиги чемпионов. В решающем поединке сойдутся испанский «Реал Мадрид» и английский «Ливерпуль». Встреча пройдет на стадионе «Олимпийский» и начнется в 21.45 по московскому времени.

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