Сняли обвинения: сборная России играет без допинга

22 мая Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что закрыла расследования возможных нарушений антидопинговых правил со стороны игроков, попавших в расширенную заявку сборной России на домашний чемпионат мира 2018 года.

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«Образцы, изъятые WADA из Московской лаборатории и хранящиеся в Лозанне, были подвергнуты судебно-медицинской экспертизе на предмет наличия царапин, подозрительных следов и аномального уровня соли.

Для этого ФИФА использовала методологию, рекомендованную WADA и используемую МОК. Ни один из анализируемых образцов не выявил признаков, характерных для фальсификации, а анализы мочи не выявили подозрительных значений содержания соли», — говорится в пресс-релизе международной организации.

Тема допинга в сборной России была поднята несколько дней назад, когда известный немецкий журналист и автор ряда фильмов о махинациях в спорте Хайо Зеппельт явил свету свою новую работу, где в центре скандала оказались российские футболисты. Как утверждал автор фильма, игроки принимали запрещенные препараты на чемпионате мира — 2014, и часть выступавших тогда спортсменов продолжает безнаказанно готовиться к новому мундиалю.

Фильм Зеппельта был показан 20 мая на немецком телеканале ARD. В качестве основного источника информации журналист использует информатора WADA Григория Родченкова.

ФИФА пообщалась с бывшим главой московской лаборатории. Но, судя по всему, показания Родченкова оказались неубедительными.

«В ходе расследования ФИФА провела несколько необъявленных целевых проверок российских игроков на допинг. Сборная России была одной из самых проверяемых команд до чемпионата мира», — отмечают в международной федерации.

В Российском футбольном союзе (РФС) решение ФИФА назвали объективным.

«ФИФА приняла абсолютно объективное решение, в котором мы, собственно, не сомневались.

В ходе каждого сбора национальной команды игроки сдают допинг-тесты, причем, иногда не по одному разу. Аналогичные процедуры имеют место до и после матчей еврокубков и внутреннего чемпионата. В РФС работала специальная комиссия, занимавшаяся этими вопросами», — цитирует ТАСС исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева.

«Поэтому благодарим коллег из ФИФА за профессиональное расследование, которое завершилось справедливым итогом», — заключил Алаев.

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о радости, которую вызвало у него решение ФИФА.

«Мы все очень рады, что ФИФА провела объективное расследование, которое может и расстроило наших недоброжелателей, но подтвердило очевидные нам вещи —

в российском футболе никогда не было и нет никаких злоупотреблений.

Наши ведущие футболисты десятки раз сдавали пробы, которые анализировались в европейских лабораториях, и все они всегда были чистыми», — цитирует врача национальной команды страны РИА «Новости».

Тем временем, Зеппельт, чей сенсационный фильм о допинге был показан на немецком телеканале ARD 20 мая, опасается за себя во время своего возможного визита в Россию.

Совсем недавно ему было было отказано во въезде в страну-хозяйку чемпионата мира. Журналист попал в «черный список» нежелательных персон для посещения государства. Однако в конечном итоге немец все же обзавелся заветной визой.

«Пока не ясно отправляюсь ли я в Россию на чемпионат. Теперь у меня есть виза, но решение будет принято позднее.

Есть ряд вопросов, которые вызывают беспокойство. Как вы можете представить, некоторым в России совсем не нравится то, что мы расследовали,

и нам предстоит понять, действительно ли это того стоит, или риск слишком велик — мы не знаем. Мы обсудим это внутри медиакомпании ARD и примем решение», — заявил немец в интервью DW Sports.

Чемпионат мира по футболу — 2018 стартует 14 июня матчем Россия — Саудовская Аравия. 19 числа национальная команда страны сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге, а 25-го — против Уругвая в Самаре. Всего мундиаль примут 11 городов и 12 стадионов. Финальный матч пройдет 15 июля на столичной арене «Лужники».

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