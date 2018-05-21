Итоги ЧМ: швейцарский прогресс и белорусский провал

Чемпионат сюрпризов

Чемпионат мира-2018 изначально имел все, чтобы получиться захватывающим и богатым на сюрпризы. Так обычно и бывает с мировыми форумами, проходящими в олимпийский год. Связано это с тем, что после главного турнира четырехлетия большинство звезд топ-сборных не хотят играть еще на одном турнире, отсюда и сюрпризы.

Вот только в этом году на Олимпиаду отказалась отпускать своих игроков Национальная хоккейная лига, и многие вылетевшие из Кубка Стэнли хоккеисты захотели выступить в Дании еще сильнее, чем обычно.

И все равно турнир получился непредсказуемым и богатым на сюрпризы. Уже на групповой стадии выбыли из борьбы Словакия, Дания и Германия. И если невыход в плей-офф словаков уже никого особо не удивляет, то ситуация в группе В получилась неожиданная.

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Так, вице-чемпионов Пхенчхана немцев и хозяев турнира датчан обставила команда Латвии. Прибалты показали себя крепкой командой, только в овертайме уступили Канаде и США, а в решающей игре последней группы победили Данию.

Ну а уже в кубковой стадии зажгли швейцарцы, отправившие отдыхать в четвертьфинале выигравшую группу В Финляндию, в полуфинале одолевшие Канаду, а в финале чуть было не лишившие золота Швецию.

Да и Латвия пробилась в плей-офф, не чтобы исполнить роль статиста – та же Швеция одолела бордово-белую команду не без труда.

Неожиданно, но закономерно

При этом важно отметить и, что чемпионат мира получился вполне закономерным. Да, выход Швейцарии в финал с победами над Финляндией и Канадой – сенсации. Однако всему есть достаточно логичное объяснение.

Хоккей в альпийской стране развивается давно и качественно, в этом сезоне в сильнейшей лиге мира за океаном сыграли 15 представителей Швейцарии, а на мировом форуме в составе этой сборной было восемь энхаэловцев, причем голкипер Рето Берра просидел за спиной великолепного Леонардо Женони.

Для сравнения, в распоряжении Ильи Воробьева в сборной России было шесть представителей НХЛ, на два меньше, чем у швейцарцев.

Никого не должна удивлять и победа Швеции. Фантастическая хоккейная система этой скандинавской страны уже давно сделала ее прочно второй в мире по развитию в игре после Канады, которая хоккеем просто дышит.

При этом менеджмент канадцев на этом турнире откровенно схалтурил, и хотя состав «кленовых листьев» по именам выглядел неплохо, на деле он был слабее возможного и – что страшнее – плохо сбалансирован.

Про вратарскую бригаду из бэкапов клубов НХЛ, на двоих проведших в регулярном чемпионате этого сезона только 47 встреч, когда доступны для вызова были куда более серьезные голкиперы, уже рассказали более-менее все и везде.

Но есть и другой важный нюанс: в обороне «кленовых листьев», вопреки их традициям и требованиям современных тенденций, не было деления на праворуких и леворуких защитников в парах, что привело к проблемам на льду.

Так что у безмедального выступления канадцев есть вполне логичные и закономерные причины. Конечно, для них, для Финляндии, для России турнир мог сложиться и по-другому, но ведь спорт на то и спорт, что все решается на льду, и в конкретном матче может пойти не по сценарию фаворитов, в том числе и из-за банального невезения.

Вот только швейцарцы свою улыбку Фортуны заслужили в полной мере, а шведам никакая удача не понадобилась – они с самого начала были сильнейшей сборной турнира и в итоге реализовали свой потенциал, пусть в финале им пришлось труднее всего. Но даже там в конечном счете определяющим стал класс исполнителей «Тре крунур» и их голкипера.

Россия на обочине

Выступление сборной России оставило двоякое впечатление. С одной стороны, команда под руководством Ильи Воробьева показала весьма симпатичный хоккей и никому не уступала по игре (ну, может, только шведам, и то с оговорками).

С другой, по факту в группе российские хоккеисты проиграли в овертайме чехам и в основное время той самой Швеции, а в четвертьфинале в дополнительном периоде уступили дорогу в полуфинал Канаде.

Вот и получается, что из сильных сборных наша команда обыграла на этом турнире только Швейцарию, да все сильнее сдающую Словакию…

При этом ситуация с составом команды, оставшейся без огромного количества освободившихся, но по разным причинам не полетевшим в Данию игроков НХЛ, как ни крути, является повлиявшим на выступление команды фактором.

Правда, Воробьев мог прибегнуть к помощи ярко проявивших себя хоккеистов разных команд КХЛ, но практически не смотрел дальше СКА и ЦСКА.

В общем, выводы по выступлению сборной России в Копенгагене делать очень сложно, а по работе нового тренерского штаба – еще сложнее. Что ж, дальше будет интереснее.

Белорусский провал

После группового турнира в отношении белорусских хоккеистов гуляла шутка, что эта сборная просит политического убежища в любой стране, а особенно острые на язык любители хоккея выясняли, как же говорить правильно: «Бедоруссия» или «Бедарусь».

Семь поражений в семи матчах турнира и закономерный вылет из элитного дивизиона впервые за 15 лет – вот резюме выступления белорусской сборной на датском чемпионате мира. Одно слово – кошмар.

Да, Белоруссия – одна из четырех сборных, в составе которой вообще не было хоккеистов из НХЛ, но ведь такая же ситуация была, например, у Латвии, а та сыграла в четвертьфинале, уступив в нем в одну шайбу Швеции.

Белорусский хоккей в очевидном кризисе именно тогда, когда другие «маленькие» сборные все ближе подтягиваются к лидерам мирового хоккея и навязывают им борьбу.

Радостная новость для белорусской команды, пожалуй, только одна. На домашнем чемпионате мира-2021 команда в любом случае выступит в элите.

«Сборная Белоруссии обязательно будет играть на домашнем чемпионате мира в 2021 году. Во-первых, у меня нет сомнений, что они сами смогут вернуться в элиту, — рассказал президент ИИХФ Рене Фазель.

— Во-вторых, если вдруг этого не произойдет, команде будет предоставлена специальная «грин-карта». Иногда вылет из элиты может даже пойти на пользу и дать толчок развитию хоккея в стране».

Таким образом, если белорусы за год выберутся из первого дивизиона обратно в группу сильнейших, на чемпионате мира-2020 они будут застрахованы от вылета при любом результате.

Разные взгляды

Интересно, что дирекция турнира и журналисты по-разному смотрят на лучших игроков чемпионата мира. Например, по мнению организаторов лучшим вратарем ЧМ-2018 стал датчанин Фредерик Андерсен из «Торонто Мэйпл Лифс», защитником – швед Джон Клингберг из «Даллас Старз», а нападающим – финский форвард »Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо.

Из этой троицы в символическую сборную турнира, которая как раз и определялась голосованием представителей СМИ, попал только финн.

Место в воротах журналисты отдали шведскому герою Андерсу Нильссону из «Ванкувер Кэнакс», пару защитников составили партнеры Клингберга по сборной Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз») и Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотс»), а в нападении вместе с Ахо расположились лучший бомбардир турнира американец Патрик Кэйн («Чикаго Блэкхоукс») и еще один швед – Рикард Ракелль из «Анахайм Дакс».

Стоит отметить, что канадский MVP предыдущего сезона НХЛ и лучший бомбардир лиги этого сезона Конор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», набравший на ЧМ-2018 17 (5+12) очков в десяти встречах и уступивший в гонке бомбардиров только Кэйну (20) с Ахо (18), остался в Дании без индивидуальных наград.

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