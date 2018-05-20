«Настоящий кошмар»: фанаты «Реала» отменяют поездку в Киев

Болельщики мадридского «Реала» и английского «Ливерпуля» предпочли отказаться от поездки на главное событие футбольного сезона — финала Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве 26 мая.

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Причиной, по которой преданные фанаты не смогут посетить матч, стали невероятно завышенные цены на проживание и авиаперелет в столицу Украины.

Гостиничная отрасль отреагировала на появление экстраординарного спроса ростом цен на 3000%, авиаперевозчики увеличили стоимость своих услуг почти в девять раз.

Негативная реакция руководства и фанатов клубов не заставила себя долго ждать. Свыше двух тысяч обладателей сезонных абонементов на матчи «Реала» сдали свои билеты, сетуя на отвратительную логистику и невозможность забронировать хоть сколько-нибудь приличное жилье в Киеве на время финала.

Главе департамента «Ливерпуля» по работе с болельщиками Тони Барретту и вовсе пришлось извиняться перед фанатами, для которых поиск билетов на самолет и отеля в Киеве «стал настоящим кошмаром».

«Решение провести финал в месте, куда настолько тяжело добраться и которое экстраординарно дорогое, требует объяснения», — написал функционер «Ливерпуля» в своем твиттере.

За несколько месяцев до финала многие отели Киева подняли цены на номера в период с 25 по 27 мая в десятки раз.

To every Liverpool fan who is having a nightmare - and I use the word nightmare deliberately, not loosely - arranging travel to Kiev I can only apologise.

What should be one of the most exciting times of your lives is currently anything but and that, to me, is inexcusable. — Tony Barrett (@TonyBarrett) 13 мая 2018 г.

Рядовая комната в центре украинской столицы через неделю после матча обойдется европейцу в €50, но для фаната команды, который захочет посетить финальный матч — стоимость составит более €1,3 тыс.

Ситуация с билетами на самолет едва ли лучше. Прямые рейсы в день встречи попросту недоступны.

Стоимость перелета из Ливерпуля в Киев и обратно в день финальной игры равна €2,6 тыс. для одного человека.

При этом на матч вы вряд ли успеете, поскольку самолет приземлится в столице Украины на час позже начала игры. Аналогичное путешествие на неделю позже будет стоить уже €370.

Назвать подобные преобразования «украинской смекалкой» нельзя.

Практика завышения цен в городах принимающих финал главного турнира УЕФА не является штучным явлением.

В 2017 году подобная ситуация произошла в столице Уэльса -— Кардиффе.

Стоимость ночи в отеле в день финала начиналась с €1 тыс. Большинству болельщиков «Реала» и «Ювентуса», которые боролись за титул в этом году, приходилось добираться до стадиона из городов Суонси и Бристоль. Те, кто не смог забронировать жилье в Уэльсе, были вынуждены, остановится в Лондоне — столице соседнего государства.

За год до событий в Кардиффе, завышенным ценам не обрадовались посетители финала Лиги чемпионов в Милане. Стоимость авиаперелета и одного дня проживания увеличилась на 87% в день матча и составила чуть больше €1 тыс.

Финал турнира на стадионе «Джузеппе Меацца» стал самым доступным для болельщиков за последние пять лет.

Несмотря на невероятное ценообразование, билеты на киевский матч «Реала» и «Ливерпуля» по-прежнему пользуются популярностью. Их высокая стоимость ничуть не уступает гостиничным номерам и авиаперелетам в бизнес-классе. Усилиями тематических организаций, которые занимаются перепродажей билетов, стоимость посещения последнего матча главного турнира УЕФА увеличилась в семь раз. Самые доступные билеты будут стоить €500, а посещение VIP-ложи обойдется почти в €4 тыс.

Шесть лет назад Украина совместно с Польшей проводила чемпионат Европы по футболу. Несмотря на ряд недочетов и упущений, УЕФА в целом положительно охарактеризовал работу украинской стороны по организации Евро-2012.

Не было ни отказов от билетов, ни гостиниц и самолетов за тысячи евро.

С чем связана текущая ситуация — неизвестно.

На финал Лиги чемпионов в Киев точно не попадут болельщики, которые за последние четыре года незаконно, по мнению украинских властей, посещали полуостров Крым. Министерство внутренних дел Украины выступило со специальным распоряжением, согласно которому болельщикам, «незаконно посещавших Крым», будет отказано во въезде в страну на время проведения главного турнира УЕФА.

«Нарушители государственной границы, которые у нас есть в наших базах данных и те, кто незаконно посещал Крым, не будут пропущены на финальные матчи Лиги чемпионов», — заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Также он отметил, что в дни финала женской и мужской Лиги чемпионов пограничные службы будут работать по предварительным спискам, составленным совместно с авиакомпаниями. Финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем» состоится 26 мая в столице Украины. Начало встречи в 21.45 мск.

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