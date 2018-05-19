«Они уже чемпионы»: как Бузова поддержала сборную

Известная российская поп-певица Ольга Бузова выпустила очередной видеоклип. Экранизации удостоилась новая песня исполнительницы под названием «Чемпион». Основные события сюжета разворачиваются на поле стадиона имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице. На первых кадрах Бузова в красном трико бежит по зеленому газону сквозь клубы дыма, а вслед ей летят острые стрелы. Одна из них незначительно ранит героиню в ногу.

В какой-то момент девушка в кожаном костюме и, судя по виду, явно со злыми намерениями спускает с цепи собаку бойцовской породы. Та несется прямо на Бузову, но, вопреки логике, не атакует певицу, а лишь гавкает ей в лицо.

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«У тебя есть весь мир и ты его кумир», — эта строчка заложена в припев и рефреном проходит через всю композицию.

В ролике также появляются звезды российского спорта – олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова и трехкратный чемпион мира Александр Овечкин, который в эти дни сражается со своим «Вашингтоном» против «Тампы-Бэй» в Кубке Стэнли. Оба спортсмена возникают в кадре буквально на секунду – в своей привычной «среде обитания», на ледовой площадке, они победно вскидывают руку вверх.

Кроме того, в работу добавлен эпизод из матча московских футбольных клубов «Спартак» и «Локомотив»: молодой «железнодорожник» Алексей Миранчук грубо подкатывается под опытного красно-белого капитана Дениса Глушакова, в результате чего тот катается по земле, корчась от боли.

В видеоряде использованы нарезки голов различных игр Премьер-лиги, в основном с участием «Спартака» и ЦСКА. Плюс включен эпизод олимпийского триумфа хоккейной сборной России в Пхенчхане-2018 и восхождение прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой на высшую ступень пьедестала почета по итогам ЧМ-2013 по легкой атлетике в Москве.

«Удача каждому из нас дает шанс,

Используй его, ведь мы живем один раз», — назидательно советует Бузова ближе к концу песни.

За первые сутки выложенный на Youtube клип посмотрели чуть более 1 млн человек. 48 тыс. из них «лайкнули» работу, еще 15 тыс. выразили свое неудовлетворение увиденным. В комментариях пользователи по-разному оценили успех проекта. Так, некоторые попеняли Бузовой за участие в клипе «дублерши». Особенно рассердило зрителей, что девушка якобы оказалась крупнее самой певицы по габаритам.

Звезда эстрады позитивно оценила творение авторской группы, рассказав, что во время съемок в Москве было очень холодно.

«На улице дубак, но это не мешает нам сделать самую мощную, как мне кажется, работу за всю историю моей пока еще не долгой карьеры. Песня «Чемпион» – мотивационная», — объяснила Бузова.

Нашлась она и с ответом на посты критиков. Мнения поклонников и злопыхателей телеведущая прокомментировала в своем инстаграме.

«Читаю ваши комментарии под тизером с моего клипа и понимаю, что нам удалось передать настрой и эмоции, — написала она. — Спасибо большое режиссеру клипа и всей его команде за реализацию этой истории. В клип заложено три очень важные идеи: первая, что ты должен идти вперед, несмотря на все препятствия на своем пути, несмотря на сложности, негатив, сплетни и злые языки! В моем случае, я еще благодарю всех моих людей, которые поддерживают меня всегда.

Вторая идея — поддержать наших спортсменов накануне чемпионата мира по футболу и сказать им, что для нас они уже чемпионы, мы верим в вас и болеем всей страной. Третья идея — напомнить всем, что Россия — великая держава в спорте!»

В последнее время в жизни Бузовой случилось много ярких событий. Так, несколько дней назад она массово выкладывала в соцсети фотографии с отдыха на Сейшельских островах, не стесняясь демонстрировать тело, в том числе и без верхней части купального костюма.

GM Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 15 Май 2018 в 12:50 PDT

Ты её запомнишь навсегда #lovelivesinmyheart Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 13 Май 2018 в 6:07 PDT

Напомним, в 2012-2016 годах Бузова состояла в зарегистрированном браке с игроком «Локомотива» и российской сборной Дмитрием Тарасовым.

Однако пара распалась, и сейчас спортсмен живет уже с третьей по счету женой.

В интервью «СтарХит» Бузова призналась, что больше не симпатизирует этому клубу, а поддерживает «Спартак», где выступает муж ее подруги Александр Самедов.

«Откровенно говоря, я поддерживала не конкретно «Локомотив», а команду, в которой играл любимый человек, — объяснила она. — После развода в «Локо» не осталось близких для меня людей. Супруг Юли Самедовой Саня ушел в «Спартак», поэтому сейчас болею за этот клуб. Там также играют мужья других моих подруг — Глушаков и Дима Комбаров».

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