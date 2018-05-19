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«Они уже чемпионы»: как Бузова поддержала сборную

Как Овечкин и Сотникова снялись в клипе певицы Бузовой

Кадр из клипа Ольги Бузовой Кадр из клипа Ольги Бузовой
Кадр из клипа Ольги Бузовой
Хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Аделина Сотникова снялись в новом клипе поп-исполнительницы Ольги Бузовой, которая преследовала цель поддержать игроков сборной России на чемпионате мира и показать, что «они уже чемпионы». В кадре также появляется капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который с большой долей вероятности не войдет в итоговую заявку российской команды на мундиаль.

Известная российская поп-певица Ольга Бузова выпустила очередной видеоклип. Экранизации удостоилась новая песня исполнительницы под названием «Чемпион». Основные события сюжета разворачиваются на поле стадиона имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице. На первых кадрах Бузова в красном трико бежит по зеленому газону сквозь клубы дыма, а вслед ей летят острые стрелы. Одна из них незначительно ранит героиню в ногу.

Читаю ваши комментарии под тизером с моего клипа #Чемпион и понимаю, что нам удалось передать настрой и эмоции Спасибо большое Режиссеру клипа @newunionkiev и всей его команде за реализацию этой истории В клип заложено 3 очень важных идеи : первая, что ты должен идти вперёд, несмотря на все препятствия на своём пути, несмотря на сложности, негатив, сплетни и злые языки! В моем случае, я ещё благодарю всех #моихлюдей, которые поддерживают меня всегда #моилюдивсегдасомной ; вторая - поддержать наших спортсменов накануне Чемпионата мира по футболу и сказать им, что для нас они уже Чемпионы, мы верим в вас и болеем всей страной третья - напомнить всем, что Россия - Великая держава в спорте! У тебя есть весь мир и ты его кумир А миру нужен Чемпион #утебяестьвесьмир#мирунуженчемпион#ольгабузова#чемпион Ссылка на клип в моих сторис фото @juliawhitephoto

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

В какой-то момент девушка в кожаном костюме и, судя по виду, явно со злыми намерениями спускает с цепи собаку бойцовской породы. Та несется прямо на Бузову, но, вопреки логике, не атакует певицу, а лишь гавкает ей в лицо.

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«У тебя есть весь мир и ты его кумир», — эта строчка заложена в припев и рефреном проходит через всю композицию.

В ролике также появляются звезды российского спорта – олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова и трехкратный чемпион мира Александр Овечкин, который в эти дни сражается со своим «Вашингтоном» против «Тампы-Бэй» в Кубке Стэнли. Оба спортсмена возникают в кадре буквально на секунду – в своей привычной «среде обитания», на ледовой площадке, они победно вскидывают руку вверх.

Кроме того, в работу добавлен эпизод из матча московских футбольных клубов «Спартак» и «Локомотив»: молодой «железнодорожник» Алексей Миранчук грубо подкатывается под опытного красно-белого капитана Дениса Глушакова, в результате чего тот катается по земле, корчась от боли.

В видеоряде использованы нарезки голов различных игр Премьер-лиги, в основном с участием «Спартака» и ЦСКА. Плюс включен эпизод олимпийского триумфа хоккейной сборной России в Пхенчхане-2018 и восхождение прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой на высшую ступень пьедестала почета по итогам ЧМ-2013 по легкой атлетике в Москве.

Сегодня я презентую свою новую песню #Чемпион! Она особенная для меня, и очень отличается от других песен, вокально и эмоционально... в неё я вложила много сил и эмоций, и я очень надеюсь, что вы прочувствуете её также как я каждый из нас - Чемпион. Каждый из нас, кто стремится к победе, не важно в какой области - будь то спорт, карьера, или к победе над своими страхами, над собой - сталкивается с миллионом трудностей на своём пути! И настоящий чемпион никогда не сдаётся! А идёт только вперёд! Я хочу, чтоб каждый из вас поверил в себя, в свои силы и шёл только вперёд! Несмотря ни на что! Даваааай Этот трек я пою для вас всех! Я хочу чтобы вы все шли к своей мечте и цели! Ссылка на предзаказ песни в шапке профиля! Не забывайте делать репосты и писать свои истории покорения вершин У тебя есть весь мир, и ты его кумир А миру нужен - Чемпион #мирунуженчемпион#ракетазапущена#моилюдивсегдасомной#ольгабузова#чемпион#премьера

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

«Удача каждому из нас дает шанс,

Используй его, ведь мы живем один раз», — назидательно советует Бузова ближе к концу песни.

За первые сутки выложенный на Youtube клип посмотрели чуть более 1 млн человек. 48 тыс. из них «лайкнули» работу, еще 15 тыс. выразили свое неудовлетворение увиденным. В комментариях пользователи по-разному оценили успех проекта. Так, некоторые попеняли Бузовой за участие в клипе «дублерши». Особенно рассердило зрителей, что девушка якобы оказалась крупнее самой певицы по габаритам.

Звезда эстрады позитивно оценила творение авторской группы, рассказав, что во время съемок в Москве было очень холодно.

«На улице дубак, но это не мешает нам сделать самую мощную, как мне кажется, работу за всю историю моей пока еще не долгой карьеры. Песня «Чемпион» – мотивационная», — объяснила Бузова.

Нашлась она и с ответом на посты критиков. Мнения поклонников и злопыхателей телеведущая прокомментировала в своем инстаграме.

«Читаю ваши комментарии под тизером с моего клипа и понимаю, что нам удалось передать настрой и эмоции, — написала она. — Спасибо большое режиссеру клипа и всей его команде за реализацию этой истории. В клип заложено три очень важные идеи: первая, что ты должен идти вперед, несмотря на все препятствия на своем пути, несмотря на сложности, негатив, сплетни и злые языки! В моем случае, я еще благодарю всех моих людей, которые поддерживают меня всегда.

Вторая идея — поддержать наших спортсменов накануне чемпионата мира по футболу и сказать им, что для нас они уже чемпионы, мы верим в вас и болеем всей страной. Третья идея — напомнить всем, что Россия — великая держава в спорте!»

В последнее время в жизни Бузовой случилось много ярких событий. Так, несколько дней назад она массово выкладывала в соцсети фотографии с отдыха на Сейшельских островах, не стесняясь демонстрировать тело, в том числе и без верхней части купального костюма.

GM

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Ты её запомнишь навсегда #lovelivesinmyheart

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Напомним, в 2012-2016 годах Бузова состояла в зарегистрированном браке с игроком «Локомотива» и российской сборной Дмитрием Тарасовым.

Однако пара распалась, и сейчас спортсмен живет уже с третьей по счету женой.

В интервью «СтарХит» Бузова призналась, что больше не симпатизирует этому клубу, а поддерживает «Спартак», где выступает муж ее подруги Александр Самедов.

«Откровенно говоря, я поддерживала не конкретно «Локомотив», а команду, в которой играл любимый человек, — объяснила она. — После развода в «Локо» не осталось близких для меня людей. Супруг Юли Самедовой Саня ушел в «Спартак», поэтому сейчас болею за этот клуб. Там также играют мужья других моих подруг — Глушаков и Дима Комбаров».

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