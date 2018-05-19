Шарапова взяла партию в полуфинале с первой ракеткой мира. LIVE

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Халеп на подаче — привычная уже картина дня.
Эйсом оканчивает Мария гейм. 1:2 теперь, дышать уже легче.
Разозлилась Мария, конечно. Разозлилась — и быстренько соорудила 40-0 на своей подаче.
Продолжаются ошибки в игре Шараповой. 0:2 она уступает во втором сете...
Халеп на подаче. 15-0 повела...
Все заканчивается аутом у Шараповой... И делает брейк на первом же розыгрыше второго сета румынка.
А теперь в сетку пуляет мяч Мария. Ее ошибка.
Вновь вырывается вперед Халеп, но агрессивными действиями Шарапова восстанавливает на ровно.
Очередной очень долгий гейм получается.
40-40 — все возвращается на исходную.
Вторым мячом делает больше россиянка.
Не прошла сейчас первая подача у Марии. Будет вторая.
30-30 — такая пока ситуация на корте. Вот прямо сейчас в сетку попала Шарапова. Обидно...
Второй сет стартовал. Шарапова подает и берет первое очко.
Гейм под ноль берет Шарапова! 6:4, отличный старт!
И вот все наоборот — на чужой подаче Шарапова действует как рыба в воде.
46 минут длится игра.
Ну что же, вновь Халеп на подаче.
И сокращает отставание Халеп — фактически без борьбы отдала гейм на своей подаче Шарапова. 5:4 — такое теперь ее преимущество.
40-0 выигрывает Халеп на подаче Шараповой, как же так.
Хороша Шарапова — 5:3 уже выигрывает. И будет подавать сейчас.
Очень удачные действия чередуются у Шараповой с провальными...
30-40 на подаче Халепа...
Снова ошибается Шарапова...
Ох, какие классные удары удавались Марии по линии! Просто сказка.
Берет свою подачу Шарапова и вырывается вперед в счете — 4:3!
Классно сейчас работала Шарапова, достала несколько очень сложных мячей и закончила розыгрыш ударом по линии. 40-0 на подаче россиянки.
Впервые сегодня начинает Мария гейм на своей подаче с выигранного очка.
Без передышки действуют теннисистки.
Добивается брейк-пойнта Мария, а следом забирает-таки гейм! 3:3, теперь неплохо было бы уже и свою подачу забрать.
Затяжным получается этот гейм.
Больше на подаче Халеп — и вновь после ошибки Шараповой.
Вот сейчас Шарапова убедительна — и отыграла в итоге два геймбола. 40-40.
Сколько же ошибается Мария! Давненько мы не видели с ней такого.
подача Халеп, и по 15 счет. Очень агрессивна Симона в своих ударах. Жесткая идет борьба. Трибуны явно за румынку.
Вновь двойная ошибка... 2:3 становится счет.
Один мяч отыгрывает Мария... Красиво в самый угол корта попала.
40-0 ведет Халеп на подаче Шараповой.
Странно проходит матч: Шарапова отдает свою подачу и мужественно забирает чужую...
2:2 у нас в итоге! Однако пятый гейм начинается с двух двойных ошибок Шараповой...
Хитро укорачивает Шарапова, — и 40-40!
16 минут идет матч. И только сейчас первая по-настоящему грубая ошибка у румынки...
30-0, и рукоплещут трибуны. Очень невыразительна сейчас российская теннисистка.
Продолжается, вернее, развивается наша игра. Халеп подает.
Невероятно просто: сама очки отдает Шарапова. 0-40 и затем всухую проигрывает свою подачу. Ну как же так???
Снова Мария ша подаче.
Да, именно так и происходит — 1:1! Томас Хогстедт, новый-старый тренер Шараповой, радуется на трибуне.
Затяжным получается второй гейм.
Так, двойная ошибка и 40-40. А затем и меньше. Шарапова близка к тому, чтобы реваншироваться.
40-30 сейчас. Борьба!
На подаче Халеп. Заставляет Шарапова ее бегать, раскидывая мячи по корту.
Первый гейм за Халеп, с ходу румынка берет чужую подачу.
В аут посылает мяч Шарапова... 15-40...
Однако ошибается Шарапова, и вновь она в роли догоняющей...
Ответный прием Марии. 15-15 на старте матча.
Шарапова на подаче! Первое очко забирает Халеп.
Ну все, вышли на корт, вовсю разминаются Халеп и Шарапова!
В мужской сетке пока определился первый финалист — испанец Рафаэль Надаль обыграл в двух партиях серба Новака Джоковича, 7:6, 6:3.
Задерживается пока начало... Но в любом случае уже сегодня мы узнаем вторую финалистку Открытого чемпионата Италии! Шараповой для выхода в главный матч предстоит совершить маленькое чудо. Победитель саму Халеп — выглядит из разряда фантастики.
Первый полуфинал уже состоялся: украинка Элина Свитолина сломила сопротивление эстонки Анетт Контавейт — 6:4, 6:3.
Совсем скоро начнется игра!
Официальное время начала — 18:00. Но спортсменки могут выйти на корт и позже. Все зависит от того, как быстро пройдут предшествующие матчи.
Российская теннисистка Мария Шарапова встречается с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп в полуфинале турнира WTA в Риме. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.