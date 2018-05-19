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Шарапова взяла партию в полуфинале с первой ракеткой мира. LIVE

Онлайн-трансляция матча Шарапова — Халеп на турнире в Риме

Мария Шарапова в Мадриде Reuters
Мария Шарапова в Мадриде
Российская теннисистка Мария Шарапова встречается с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп в полуфинале турнира WTA в Риме. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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19:44

Халеп на подаче — привычная уже картина дня.

19:43

Эйсом оканчивает Мария гейм. 1:2 теперь, дышать уже легче.

19:42

Разозлилась Мария, конечно. Разозлилась — и быстренько соорудила 40-0 на своей подаче.

19:40

Продолжаются ошибки в игре Шараповой. 0:2 она уступает во втором сете...

19:38

Халеп на подаче. 15-0 повела...

19:37

Все заканчивается аутом у Шараповой... И делает брейк на первом же розыгрыше второго сета румынка.

19:36

А теперь в сетку пуляет мяч Мария. Ее ошибка.

19:35

Вновь вырывается вперед Халеп, но агрессивными действиями Шарапова восстанавливает на ровно.

19:34

Очередной очень долгий гейм получается.

19:33

40-40 — все возвращается на исходную.

19:32

Вторым мячом делает больше россиянка.

19:31

Не прошла сейчас первая подача у Марии. Будет вторая.

19:29

30-30 — такая пока ситуация на корте. Вот прямо сейчас в сетку попала Шарапова. Обидно...

19:27

Второй сет стартовал. Шарапова подает и берет первое очко.

19:25

Гейм под ноль берет Шарапова! 6:4, отличный старт!

19:23

И вот все наоборот — на чужой подаче Шарапова действует как рыба в воде.

19:22

46 минут длится игра.

19:21

Ну что же, вновь Халеп на подаче.

19:20

И сокращает отставание Халеп — фактически без борьбы отдала гейм на своей подаче Шарапова. 5:4 — такое теперь ее преимущество.

19:18

40-0 выигрывает Халеп на подаче Шараповой, как же так.

19:17

Хороша Шарапова — 5:3 уже выигрывает. И будет подавать сейчас.

19:16

Очень удачные действия чередуются у Шараповой с провальными...

19:15

30-40 на подаче Халепа...

19:13

Снова ошибается Шарапова...

19:11

Ох, какие классные удары удавались Марии по линии! Просто сказка.

19:11

Берет свою подачу Шарапова и вырывается вперед в счете — 4:3!

19:10

Классно сейчас работала Шарапова, достала несколько очень сложных мячей и закончила розыгрыш ударом по линии. 40-0 на подаче россиянки.

19:09

Впервые сегодня начинает Мария гейм на своей подаче с выигранного очка.

19:08

Без передышки действуют теннисистки.

19:08

Добивается брейк-пойнта Мария, а следом забирает-таки гейм! 3:3, теперь неплохо было бы уже и свою подачу забрать.

19:07

Затяжным получается этот гейм.

19:06

Больше на подаче Халеп — и вновь после ошибки Шараповой.

19:04

Вот сейчас Шарапова убедительна — и отыграла в итоге два геймбола. 40-40.

19:03

Сколько же ошибается Мария! Давненько мы не видели с ней такого.

19:02

подача Халеп, и по 15 счет. Очень агрессивна Симона в своих ударах. Жесткая идет борьба. Трибуны явно за румынку.

19:01

Вновь двойная ошибка... 2:3 становится счет.

19:00

Один мяч отыгрывает Мария... Красиво в самый угол корта попала.

18:59

40-0 ведет Халеп на подаче Шараповой.

18:58

Странно проходит матч: Шарапова отдает свою подачу и мужественно забирает чужую...

18:56

2:2 у нас в итоге! Однако пятый гейм начинается с двух двойных ошибок Шараповой...

18:55

Хитро укорачивает Шарапова, — и 40-40!

18:54

16 минут идет матч. И только сейчас первая по-настоящему грубая ошибка у румынки...

18:53

30-0, и рукоплещут трибуны. Очень невыразительна сейчас российская теннисистка.

18:52

Продолжается, вернее, развивается наша игра. Халеп подает.

18:50

Невероятно просто: сама очки отдает Шарапова. 0-40 и затем всухую проигрывает свою подачу. Ну как же так???

18:48

Снова Мария ша подаче.

18:47

Да, именно так и происходит — 1:1! Томас Хогстедт, новый-старый тренер Шараповой, радуется на трибуне.

18:46

Затяжным получается второй гейм.

18:45

Так, двойная ошибка и 40-40. А затем и меньше. Шарапова близка к тому, чтобы реваншироваться.

18:44

40-30 сейчас. Борьба!

18:43

На подаче Халеп. Заставляет Шарапова ее бегать, раскидывая мячи по корту.

18:42

Первый гейм за Халеп, с ходу румынка берет чужую подачу.

18:41

В аут посылает мяч Шарапова... 15-40...

18:40

Однако ошибается Шарапова, и вновь она в роли догоняющей...

18:39

Ответный прием Марии. 15-15 на старте матча.

18:37

Шарапова на подаче! Первое очко забирает Халеп.

18:35

Ну все, вышли на корт, вовсю разминаются Халеп и Шарапова!

18:15

В мужской сетке пока определился первый финалист — испанец Рафаэль Надаль обыграл в двух партиях серба Новака Джоковича, 7:6, 6:3.

18:00

Задерживается пока начало... Но в любом случае уже сегодня мы узнаем вторую финалистку Открытого чемпионата Италии! Шараповой для выхода в главный матч предстоит совершить маленькое чудо. Победитель саму Халеп — выглядит из разряда фантастики.

17:50

Первый полуфинал уже состоялся: украинка Элина Свитолина сломила сопротивление эстонки Анетт Контавейт — 6:4, 6:3.

17:45

Совсем скоро начнется игра!

10:05

Официальное время начала — 18:00. Но спортсменки могут выйти на корт и позже. Все зависит от того, как быстро пройдут предшествующие матчи.

10:00

Российская теннисистка Мария Шарапова встречается с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп в полуфинале турнира WTA в Риме. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

3.11hrs on court. Loved every bit of it. Thank you Roma for the ❤️

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)